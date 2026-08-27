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Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

El club de Azerbaiyán espera ahora a conocer quiénes serán sus rivales en la fase liguera de la competición europea

(Instagram/Sabah FK)
(Instagram/Sabah FK)
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El fútbol de Azerbaiyán ha alcanzado un nuevo motivo de orgullo. Por segunda temporada consecutiva, un representante de este país participará en la Champions. El año anterior, el Qarabag fue el encargado de llevar la bandera azerbaiyana al máximo escenario europeo de clubes. En esta ocasión, el turno es del Sabah FK, un equipo fundado hace apenas ocho años y que hasta hace poco era prácticamente desconocido fuera de su país.

El origen del Sabah FK se remonta al 8 de septiembre de 2017, cuando Yagub Huseynov, presidente de la empresa Bridge Group, decidió dar vida a un nuevo club. Bridge Group es una compañía con intereses en sectores variados, como la construcción, la hostelería, la agricultura, la logística y el comercio. Bajo la dirección de Huseynov, el club inició su recorrido en la segunda división del fútbol local. En una muestra de progreso rápido, apenas un año después, el Sabah logró ascender a la Premier League de Azerbaiyán. Desde la temporada 2018/2019, el equipo se ha consolidado en la máxima categoría, demostrando una gestión eficiente y una rápida adaptación al profesionalismo.

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Durante sus primeras campañas en la élite, el Sabah FK permaneció en la parte baja de la clasificación, sin conseguir grandes logros. No obstante, en un periodo corto, la entidad comenzó a dar pasos significativos: en 2023 y 2024 participó en las fases previas de la Conference League, lo que ya representaba un salto importante para su historia. El crecimiento se reflejó aún más en 2025, cuando el club consiguió su primer título al ganar la Copa de Azerbaiyán. Ese éxito le abrió la puerta a disputar la Europa League y a consolidarse como una institución emergente dentro del panorama futbolístico nacional.

El trofeo de la Liga de Campeones (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
El trofeo de la Liga de Campeones (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

La progresión del Sabah FK alcanzó una nueva dimensión la pasada temporada. El conjunto dirigido por Valdas Dambrauskas consiguió el doblete: se proclamó campeón de Liga y repitió título en la Copa. Gracias a este logro, el equipo obtuvo el derecho a disputar las rondas clasificatorias de la Liga de Campeones de la UEFA, un hito inédito para la entidad.

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Su camino hasta la fase liguera de la Champions

El Sabah FK no se dejó intimidar por la falta de experiencia en competencias internacionales. En su camino hacia la Champions, el club superó cuatro rondas preliminares. En primer lugar, eliminó sin dificultades al TNS, equipo representante de la Liga de Gales. Después, hizo lo propio ante el KuPS de Finlandia. En la tercera eliminatoria, el Sabah se enfrentó al Aarhus GF de Dinamarca. Tras recibir un resultado adverso en el primer partido, el equipo azerbaiyano remontó en casa con una victoria contundente de 4 a 0.

La última ronda enfrentó al Sabah con el Hapoel Beer-Sheva de Israel. El encuentro de ida terminó con derrota por 2 a 1 para los azerbaiyanos. Todo parecía complicado cuando, en la vuelta, el Sabah se encontró dos goles abajo en el global cuando restaban solo treinta minutos para el final. Sin embargo, el equipo logró igualar la eliminatoria en el último minuto, forzando la prórroga. En el tiempo extra, el Sabah marcó dos goles más y cerró el partido con un resultado de 5 a 2, sumando un global de 6 a 4 para sellar su clasificación a la Champions League.

El futbolista alemán Niklas Süle disputa un partido con el SV Tiefenbach en una cancha de césped. Los jugadores visten uniformes amarillos y azules. Se observan espectadores en gradas y mesas exteriores junto a un edificio. Una mujer, identificada como Daniela Kohler, es entrevistada sobre el evento. El video documenta el debut de Süle en la novena división tras su trayectoria en la Champions League, presentando una cobertura del evento deportivo.

Valdas Dambrauskas, un entrenador salido del programa ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Gran parte del éxito reciente del Sabah FK se atribuye a su entrenador, Valdas Dambrauskas, un técnico lituano de 49 años cuya historia personal resulta llamativa. Dambrauskas pudo iniciar su carrera como entrenador gracias al dinero obtenido en el programa de televisión ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Tras ganar 4.000 litas en ese concurso, utilizó el premio para viajar a Inglaterra y estudiar Ciencias del Deporte y Entrenamiento en la London Metropolitan University.

Después de concluir sus estudios, Dambrauskas obtuvo experiencia en las academias de clubes ingleses como el Manchester United, el Fulham y el Brentford. Su primer cargo como entrenador llegó en 2007, al frente del Kingsbury London Tigers, equipo de la novena división inglesa.

Posteriormente, regresó a Lituania, donde trabajó en categorías inferiores y dirigió equipos como el Ekranas Panevezys y el FK Zalgiris. A lo largo de su carrera, Dambrauskas también pasó por clubes de Letonia, Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría, hasta recalar en Azerbaiyán. El técnico lituano busca demostrar que la decisión de invertir las ganancias del concurso televisivo en su formación fue acertada y que puede dejar huella en el fútbol europeo.

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