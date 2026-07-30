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Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos

Un postre crujiente ideal para preparar en casa y sorprender en la mesa

Palitos de hojaldre con mermelada y azúcar glas sobre una tabla de madera, junto a fresas frescas, un cuenco con mermelada y un paño.
Una tabla de madera presenta palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa, (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa (o de la que se prefiera) son ese sencillo postre que es perfecto para preparar en familia y sorprender con un toque casero y natural. Crujiente, recién horneado y listo para derretirse en la boca.

Su textura combina perfectamente con el sabor suave y afrutado de la mermelada. Son ideales para acompañar un café, un té o disfrutar como merienda. Además, su presentación es atractiva y gusta tanto a niños como a adultos.

Receta de palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa

Los palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa se elaboran envolviendo mermelada en tiras de masa de hojaldre, que luego se hornean hasta que quedan doradas y crujientes. La clave está en sellar bien los bordes para que la mermelada no se escape durante el horneado y conseguir un contraste perfecto entre el exterior dorado y el relleno jugoso.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre (refrigerada o congelada)
  • 6 cucharadas de mermelada de fresa
  • 1 huevo (para pintar)
  • Azúcar glas (opcional, para decorar)
  • Harina (para la mesa de trabajo)

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa, paso a paso

  • Precalienta el horno a 200 °C (calor arriba y abajo).
  • Estira la lámina de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada.
  • Corta el hojaldre en tiras de unos 3 cm de ancho y 10-12 cm de largo.
  • Coloca una cucharadita de mermelada de fresa en el centro de cada tira, sin llegar a los bordes.
  • Dóblala por la mitad a lo largo, formando un cilindro, y sella bien los bordes presionando con un tenedor.
  • Coloca los palitos en una bandeja con papel de horno, dejando espacio entre ellos.
  • Bate el huevo y pinta la superficie de cada palito para que queden dorados.
  • Hornea durante 12-15 minutos, hasta que estén hinchados y dorados.
  • Deja enfriar sobre una rejilla y espolvorea con azúcar glas antes de servir.

Consejo técnico: Sella bien los bordes para evitar que la mermelada se salga durante la cocción.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 palitos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 2 g
  • Azúcares: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, o en la nevera hasta 4 días. Si se desea, se pueden recalentar ligeramente antes de consumir para recuperar el crujiente.

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