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La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

El consumo de los hogares y la inversión sostuvieron la demanda interna, que aportó 0,6 puntos al crecimiento entre abril y junio, según el dato adelantado del INE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo. (Juan Vega / Europa Press)
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo. (Juan Vega / Europa Press)
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La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre de 2026, una décima más que entre enero y marzo, y anotó un avance interanual del 2,7%. El dato adelantado, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa el crecimiento acumulado del año en el 2,2%, lo que allana el camino hacia el 2,6% que el Gobierno prevé para el conjunto del ejercicio.

El PIB encadena ya 24 trimestres consecutivos con tasas intertrimestrales positivas y 21 con avances en términos interanuales. La racha se mantiene en un contexto marcado, según el Ministerio de Economía, por “el impacto de la guerra en Irán”.

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El consumo y la inversión, motores del trimestre

La demanda interna aportó 0,6 puntos al crecimiento intertrimestral del PIB. El gran motor nacional fue el consumo de los hogares, que avanzó un 0,7% respecto al trimestre anterior y un 3,2% en términos interanuales, sostenido por la fortaleza del mercado laboral.

La inversión también aceleró: la formación bruta de capital fijo creció un 0,4% intertrimestral y un 5,1% interanual. Los productos de la propiedad intelectual lideraron ese avance con un alza del 7,7% interanual, seguidos de la construcción, que subió un 5,2%.

La demanda externa, por su parte, aportó apenas 0,1 puntos al crecimiento trimestral. En un panorama de gran incertidumbre en el plano internacional por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, las exportaciones de bienes y servicios lograron crecer un 0,8% (1,4 puntos más que en el primer trimestre) y las importaciones, un 0,6%.

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(Noticia en ampliación)

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