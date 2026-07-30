Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Un trabajador de Renfe en las puertas de un AVE, en la estación Puerta de Atocha de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

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Los viajeros que tengan previsto desplazarse en Renfe este viernes 31 de julio deberán comprobar si su tren está incluido entre los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes. La huelga, convocada durante toda la jornada, puede provocar cambios en Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia, aunque por ahora no se ha publicado oficialmente qué trenes serán cancelados.

La resolución del ministerio garantiza la circulación de 683 de los 1.005 trenes programados de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia. Los 322 restantes quedan fuera de los servicios mínimos y podrían sufrir modificaciones en función del seguimiento de la huelga, pero no deben darse por suspendidos de forma automática.

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Renfe ha publicado en su página web la resolución de Transportes, cuyos anexos recogen uno por uno los servicios asegurados, con su número, horario, origen y destino. Por tanto, la información oficial permite comprobar qué trenes circularán obligatoriamente, pero no ofrece todavía un listado cerrado de cancelaciones.

Cómo saber si tu tren está garantizado

El número de tren aparece normalmente en el billete junto al recorrido, la fecha y la hora del viaje. El pasajero debe buscar esa numeración en el documento publicado por Renfe y comprobar que también coinciden el horario, el origen y el destino.

No basta con consultar únicamente la ruta, porque una misma conexión puede mantener algunos horarios y tener otros fuera de los servicios mínimos. Para localizar el número con más facilidad, se puede utilizar el buscador del navegador o del lector de PDF.

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Si el tren figura en los anexos, su circulación está garantizada. Si no aparece, podría sufrir cambios, aunque eso no confirma por sí solo su cancelación. En ese caso, conviene consultar su situación en la web, la aplicación o los canales de atención de Renfe antes de acudir a la estación.

Cuántos servicios circularán obligatoriamente

En Media Distancia, la convocatoria alcanza a 662 trenes. El Ministerio ha garantizado 432, lo que representa el 65% de la oferta habitual. Los otros 230 quedan fuera de los mínimos.

En Alta Velocidad y Larga Distancia están incluidos 343 servicios. De ellos, 251 circularán obligatoriamente, equivalentes al 73%, mientras que 92 no cuentan con esa garantía. En conjunto, son 322 circulaciones que podrían experimentar alguna alteración.

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La resolución establece que la protesta se desarrollará entre las 00:00 y las 23:59 horas del viernes 31. El Sindicato Ferroviario Intersindical ha llamado a secundarla al personal de conducción y de intervención de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Los pasajeros de un tren con destino Málaga esperan en la estación de Córdoba a que se reanude el servicio

Qué ocurre en Cercanías

En Cercanías se mantendrá el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Esto significa que el servicio seguirá funcionando, aunque con menos circulaciones de las previstas en un día normal.

Las franjas de mayor demanda cambian según cada núcleo. En Madrid, por ejemplo, se consideran horas punta los periodos de 6:00 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos horarios, la oferta se reducirá a la mitad.

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Los porcentajes fijados no garantizan que todos los trenes salgan a su hora habitual ni que se mantengan las mismas frecuencias. Puede haber más tiempo de espera o ajustes en algunos horarios, por lo que Renfe recomienda consultar el estado del servicio antes de comenzar el viaje.

Rodalies mantendrá el 66% en hora punta

Rodalies de Catalunya cuenta con unos porcentajes diferentes, establecidos por la Generalitat. Circulará el 66% del servicio habitual entre las 6:00 y las 9:30 y entre las 17:00 y las 20:30 horas. Durante el resto de la jornada se mantendrá el 33%.

Rodalies ha publicado su propia relación de circulaciones garantizadas y advierte de que pueden producirse modificaciones en las frecuencias. Los autobuses que sustituyen a los trenes en los tramos cerrados por obras mantendrán sus horarios habituales.

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Los usuarios pueden comprobar el estado del servicio en la aplicación, la web y los canales oficiales de Rodalies antes de comenzar el trayecto.

Qué hacer si el tren no aparece en el listado

Que el número del billete no figure entre los servicios mínimos no significa que esté automáticamente cancelado. El pasajero debe comprobar si Renfe mantiene la circulación, modifica el horario o propone una alternativa.

La compañía recuerda que las dos convocatorias anteriores promovidas recientemente por este sindicato tuvieron un seguimiento inferior al 2% de la plantilla y que la actividad funcionó con casi normalidad en la mayor parte de la red.

Si la compañía confirma la cancelación de un tren o un cambio en la ruta o el horario, el viajero deberá seguir las instrucciones de Renfe para solicitar una alternativa, modificar la reserva o recuperar el importe correspondiente.

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