España
Agregar Infobae enGoogle

La mejor forma de conservar tomates no es secándolos ni convirtiéndolos en salsa, es aplastarlos y meterlos en botes

Preparar conserva de tomate no exige técnicas complicadas ni ingredientes especiales, aunque sí prestar atención a las medidas de seguridad alimentaria. El método consiste en pelar, trocear y envasar el tomate en condiciones higiénicas, para después someterlo a un tratamiento térmico que prolonga su vida útil

Conservas de tomate. (Getty)
Conservas de tomate. (Getty)
Guardar

En verano, los tomates alcanzan su mejor punto de maduración y muchas personas se preguntan qué pueden hacer para que duren. Hay quien prefiere secarlos o preparar salsas, pero existe una alternativa sencilla y práctica que permite mantener el tomate con todo su sabor y textura: hacerlo conserva.

La mejor forma de conservar tomates

El primer paso para preparar esta conserva casera es elegir tomates frescos y en buen estado. No hace falta recurrir a ninguna variedad concreta, pero sí es importante que estén maduros y sin golpes ni zonas estropeadas. Lo primero que hay que hacer es pelarlos, para lo que no es necesario escaldarlos previamente: basta con retirar la piel con un cuchillo o un pelador. Una vez pelados, los tomates se cortan en trozos grandes y se aplastan. Se recomienda, aunque no es imprescindible, añadir una pequeña cantidad de sal para ayudar a la conservación.

PUBLICIDAD

Los trozos de tomate se van introduciendo en tarros de cristal limpios y secos. Es fundamental compactar bien el tomate dentro del bote, apretándolo con una cuchara o con las manos, para reducir al máximo la presencia de aire. Esto ayuda a evitar la aparición de bolsas de aire que pueden afectar a la conservación y hace que el producto final se mantenga más tiempo en buen estado. Una vez llenos, los tarros deben cerrarse con tapas que estén en perfecto estado, sin óxido ni abolladuras.

Antes de llenar los tarros, es recomendable esterilizarlos junto con las tapas. Para ello, se pueden hervir durante unos quince minutos en agua abundante y dejar escurrir sobre un paño limpio. La higiene es clave en este proceso, así que conviene lavar bien las manos y evitar cualquier contaminación durante la manipulación de los ingredientes y los envases.

PUBLICIDAD

Una vez cerrados los botes, llega el momento del baño maría. Se coloca un paño en el fondo de una olla grande para que los tarros no golpeen durante la cocción. Los botes se distribuyen en la olla y se cubren completamente de agua. La cocción debe durar entre veinte y veinticinco minutos a partir de que el agua comience a hervir. Este proceso de pasteurización es fundamental para que el tomate se conserve durante meses sin problemas.

Al terminar la cocción, los tarros pueden dejarse enfriar dentro de la olla o sacarse y colocarlos boca abajo sobre un paño. Ambas opciones ayudan a que el cierre sea hermético. Cuando estén a temperatura ambiente, se recomienda comprobar que las tapas no se han deformado y que no hay fugas. Cualquier bote que tenga la tapa abombada, presente fugas, óxido o un aspecto extraño debe descartarse.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda que, aunque la conserva de tomate es una forma eficaz de aprovechar el producto de temporada, es imprescindible seguir unas normas básicas de higiene y conservación. El organismo aconseja utilizar siempre tomates frescos, tarros y tapas en perfecto estado y desechar cualquier conserva que ofrezca dudas sobre su seguridad. Además, recomienda hervir el contenido de los tarros antes de consumirlo, ya que así se elimina cualquier posible toxina. Una vez abierto el bote, el tomate debe guardarse en la nevera y consumirse en pocos días.

Temas Relacionados

TomateAlimentaciónCocinaFrutasEspaña-GastronomíaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Peperonata: una receta italiana muy sencilla llena de color y sabor

Este guiso de verduras popular en las regiones de Sicilia y Calabria es perfecto como guarnición o entrante de cualquier comida

Peperonata: una receta italiana muy sencilla llena de color y sabor

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | Diez fuegos activos en el inicio de la ola de calor, con especial cautela en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón)

La familia real búlgara se va de boda: el cirujano Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, se casa con la doctora Marta Embrid

El hijo de los príncipes de Panagyurishte podría contraer matrimonio en junio de 2027

La familia real búlgara se va de boda: el cirujano Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, se casa con la doctora Marta Embrid

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

Estarán destinadas al coleccionismo y el diseño incluirá el trofeo en color, dos estrellas y la leyenda “Campeones del mundo”

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

‘Saber y ganar’ lanza un comunicado para frenar los ataques a su concursante estrella en RTVE: “No lo podemos permitir”

El programa cultural de La 2 se ve obligado a intervenir públicamente ante los “mensajes agresivos y ataques personales” dirigidos a Martín Escolar, uno de los participantes más exitosos de la temporada

‘Saber y ganar’ lanza un comunicado para frenar los ataques a su concursante estrella en RTVE: “No lo podemos permitir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

ECONOMÍA

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la hora a la que no se puede hacer ruido por la mañana

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Santiago, Basauri y varios barrios de Gijón y Avilés pasan a ser zonas tensionadas: así se limitarán los alquileres desde este jueves

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026