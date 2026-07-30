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España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

La mujer alegó además haber sufrido una agresión homófoba en su país de origen, pero el tribunal no considera que sea una persecución individualizada como dicta la ley

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La Audiencia Nacional ha denegado la petición de asilo en España a una ciudadana de República Dominicana que alegó sufrir una persecución por motivos de orientación sexual y temor a represalias por una deuda en Colombia.

La demandante presentó su solicitud de protección internacional el 14 de octubre de 2025 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, argumentando que su orientación sexual no era aceptada en su país de origen y que había sufrido discriminación y agresiones por esa causa.

La mujer relató situaciones de discriminación en República Dominicana, entre ellas, insultos en la calle, un despido laboral tras pedir permiso para cuidar a su pareja y una agresión de un desconocido. Además, la mujer indicó que temía regresar tanto por la discriminación como por una deuda contraída en Colombia, país en el que residió temporalmente.

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La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la demandante al considerar que no existen pruebas suficientes de que la persecución sea individualizada o que exista un riesgo grave conforme a la legislación española y los tratados internacionales sobre refugio y asilo. La resolución impone las costas del proceso a la parte recurrente, con un límite máximo de 1.000 euros.

Intentaron prostituirla

La mujer convivía desde hacía seis años con su pareja, Irene (nombre ficticio), a quien también consideraba compañera de trabajo. Ambas perdieron su empleo tras el accidente laboral de Irene y la petición de permiso de Penélope para acompañarla, situación que, según su testimonio, hizo visible su relación en el entorno laboral y derivó en el despido bajo el argumento de “reducción de personal”. Desde entonces, permanecieron desempleadas y expuestas a comentarios despectivos y situaciones de hostigamiento, entre ellos la agresión de un desconocido, que le lanzó una botella y le insultó en la calle.

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Las solicitudes de asilo en los países de la UE: un atasco con casi un millón de casos a la espera y en plena catástrofe humanitaria.

En busca de una alternativa, ambas viajaron a Colombia, donde conocieron a un compatriota, quien les ofreció un supuesto trabajo en una fábrica de azúcar en Turquía. Tras aceptar la propuesta y emprender viaje, recibieron la advertencia de que el empleo consistía realmente en prostitución, por lo que decidieron no continuar a Turquía y permanecer en España, país donde la mujer solicitó protección internacional. Además de la discriminación sufrida en República Dominicana, argumentó el temor a represalias por una deuda contraída con el hombre que financió su traslado bajo la condición de reembolso posterior.

Interior recuerda que la homosexualidad es legal en República Dominicana

El proceso judicial comenzó con la presentación de un recurso contencioso-administrativo el pasado 26 de noviembre de 2025, seguido de la formalización de la demanda el 7 de enero de 2026. El Ministerio del Interior fundamentó la denegación del asilo en la falta de verosimilitud y concreción en los hechos alegados, señalando que la homosexualidad es legal en República Dominicana desde 1822 y que existen medidas legales contra la discriminación.

La Audiencia Nacional coincide con la Administración al considerar que no se han acreditado actos de persecución individualizados ni de entidad suficiente para justificar la concesión de asilo, y que los temores relacionados con la deuda en Colombia exceden el ámbito de la protección internacional prevista por la ley española. El tribunal ha recordado que la decisión es susceptible de recurso de casación ante la propia Audiencia Nacional en el plazo de 30 días desde su notificación, siempre que la parte recurrente acredite el interés casacional objetivo requerido por la ley.

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