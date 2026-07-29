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Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

El especialista y creador de contenido recomienda recibir un diagnóstico del sistema antes de lanzarse a reparar nada, ya que en muchas ocasiones este fallo del aire acondicionado responde a una avería fácil de solucionar

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula” (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula” (Montaje Infobae)
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“Si el aire del coche funciona unas veces y otras no o tarda en enfriar, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido, en una publicación en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, en el que cuenta con más de 371 mil seguidores.

Durante los meses de calor, no son pocos los conductores que se encuentran con que el aire acondicionado de su coche funciona raro. En ocasiones enfría sin problemas, mientras que otras veces tarda mucho en hacer efecto o incluso parece activarse de repente tras varios minutos. Juan José Ebenezer, profesional de la mecánica con amplia experiencia y presencia en redes sociales, explica que un funcionamiento errático del aire acondicionado no siempre indica una avería grave en el compresor, que suele ser una de las piezas más caras del sistema. Antes de optar por la sustitución de componentes costosos como este, Ebenezer recomienda prestar atención a un elemento mucho más modesto, pero fundamental en el funcionamiento del sistema.

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Aire acondicionado coche (Pixabay)
Aire acondicionado coche (Pixabay)

“Muchas personas no lo saben diagnosticar”

De acuerdo con el mecánico y creador de contenido, en la mayoría de los casos, las irregularidades de este tipo en el aire acondicionado suelen tener su origen en una válvula concreta. A diferencia de los modelos antiguos de aire acondicionado, en los que el compresor dependía de una polea magnética que se activaba al poner el aire, los compresores actuales permanecen en movimiento de forma continua. En estos sistemas modernos, una pequeña válvula se encarga de regular cuándo el compresor debe trabajar y cuándo no. Esta pieza actúa sobre el plato que controla los pistones del compresor, permitiendo que compriman el gas o lo dejen de comprimir, en función de las necesidades del sistema.

Cuando la válvula falla, el resultado es una climatización irregular, si alguna: el aire frío puede tardar en llegar, hacerlo solo a ratos o activarse sin previo aviso. Ebenezer destaca que este síntoma, lejos de señalar una avería grave, es bastante común y suele pasar desapercibido. “Uno de los síntomas más característicos de esa válvula, que me encuentro que muchas personas no saben diagnosticar, es simplemente que la válvula funciona, tú arrancas el coche y funciona cuando quiere”, explica.

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El coste de la cambiar el compresor es alto, de varios cientos de euros. Y si se cambia el compresor sin ser ese el problema, la avería seguirá ahí. Es por esto que, como señala el especialista, un diagnóstico preciso es esencial para no pagar por lo que no hay que hacerlo y cerciorarse de cuál es el problema antes de abordarlo.

Ante un aire acondicionado imprevisible, conviene descartar primero este fallo simple antes de asumir que se trata de una avería mayor. En plena ola de calor, una revisión adecuada puede evitar gastos innecesarios y devolver el confort al habitáculo sin tener que afrontar la sustitución de piezas costosas. “Así que no vayas a cambiar el compresor, con lo caro que esto vale, sin antes comprobar esta pequeña válvula, que te puede sacar de un apuro”, concluye el mecánico. Un diagnóstico certero permite resolver un fallo que, aunque parece grave, suele tener una solución sencilla y mucho menos costosa.

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