De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin (Getty)

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Aston Martin experimentó un avance considerable durante el pasado Gran Premio de Hungría, gracias a la implementación de un amplio paquete de actualizaciones en su monoplaza. Durante el fin de semana, la escudería logró evidenciar una notable mejora tanto en la clasificación como en el ritmo de carrera, lo que se tradujo en un rendimiento superior al de varios de sus rivales directos. El domingo, los pilotos de Aston Martin finalizaron la carrera por delante de los dos autos de Cadillac, de los Williams, de los Haas y de uno de los Alpine. Este resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la situación en la que el equipo se encontraba antes de la cita húngara, marcada por una primera parte de la temporada llena de dificultades.

Con la mirada puesta en la próxima carrera, que se celebrará en Zandvoort tras la pausa de verano, el equipo tiene previsto introducir una mejora clave: el nuevo motor desarrollado por Honda. Las jornadas del 21 al 23 de agosto serán el escenario en el que Aston Martin pondrá en pista el AMR26 ‘B’, que combinará el reciente paquete aerodinámico con la nueva unidad de potencia japonesa. El objetivo es comprobar si estos avances permitirán al equipo escalar posiciones y competir con los equipos mejor situados en la zona media de la parrilla de Fórmula 1.

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Una vez que se ha confirmado que el chasis del monoplaza responde de manera eficaz, la atención se centra ahora en la competitividad y fiabilidad del motor de Honda. El reto para Aston Martin es reducir la diferencia con los equipos punteros y poder luchar por liderar la clase media. Mejorar los tiempos por vuelta será fundamental para lograrlo, sobre todo considerando que la primera parte del campeonato ha sido particularmente complicada para la escudería, que hasta el momento solo ha sumado un punto en la clasificación general. Este resultado los mantiene en la parte baja de la tabla, solo por delante de Cadillac, que afronta su temporada de debut en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)

La actuación en Hungría generó un clima de optimismo en el equipo. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y voz autorizada en DAZN, analizó lo sucedido en el trazado magiar. “Dimos un gran salto en clasificación. Tengo que decir que la carrera me ha gustado todavía más; había mejor ritmo en carrera que en clasificación. Al final hemos quedado 13º y 14º y por mérito, porque realmente el único coche más rápido que no ha terminado ha sido Oscar Piastri. El resto se han adelantado en pista por degradación y estrategia. Esto es prometedor”, explicó De la Rosa tras la prueba.

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El expiloto también puso el foco en el comportamiento técnico del monoplaza, destacando aspectos como la degradación de neumáticos y la fiabilidad: “Buena degradación, buen ritmo de carrera…, yo creo que prometedor. Además no habíamos hecho tandas largas con este paquete aerodinámico, que al ser una aerodinámica totalmente nueva también tiene otras características a nivel de refrigeración motor y de frenos. Había muchísimos interrogantes, ¿llevaremos la refrigeración correcta para ir en tráfico?, porque claro no estamos acostumbrados a ir en tráfico también. Buena fiabilidad también, me quedo con eso y buena degradación, cuando tienes más carga aerodinámica el neumático lo agradece. Teníamos muchísima degradación en el pasado, ahora parece que hemos mejorado este aspecto”, añadió De la Rosa, valorando los avances logrados.

Los resultados en carrera

Otro aspecto que resaltó De la Rosa fue la correspondencia entre los resultados en pista y las simulaciones previas: “La correlación es buena y eso no es solo una buena sensación, sino que te da mucho optimismo de cara al futuro. Tiene mucho valor, porque en el pasado no siempre ha sido así”, aseguró el español, quien consideró que la ganancia de dos segundos representa un alivio importante para un equipo que ha atravesado momentos difíciles en todos los circuitos.

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El sobrepaso de Franco Colapinto y Fernando Alonso

En su análisis final, De la Rosa subrayó el valor de las mejoras y la satisfacción de Fernando Alonso con el desempeño del auto: “Dado el inicio de temporada, llegar aquí con estas mejoras es muy positivo de cara a ahora y lo que está por venir. Fernando (Alonso) está mucho más contento con el balance del coche. Es un primer paso muy sólido, aunque todavía no hemos sacado todo el rendimiento de estas mejoras. Aunque no hay que olvidar de dónde venimos; el recorte ha sido muy importante”. Con la pausa estival como punto de inflexión, Aston Martin aspira a consolidar su avance y pelear por resultados más competitivos en la segunda mitad de la temporada.