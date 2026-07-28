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Receta de gazpacho de calabacín: una versión suave y saludable lista en menos de 20 minutos

El plato frío típico español con un toque distinto y original para continuar siendo una de las comidas más aclamadas del verano

Un cuenco de sopa verde con croutones, pepino y hojas de menta en una mesa de madera. Un vaso de vino blanco y una cuchara están al lado.
Un gazpacho de calabacín se presenta en un cuenco con guarnición (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gazpacho es uno de los platos fríos típicos españoles del verano. Sus tomates, pan y aceite de oliva, entre otros ingredientes, hacen que sea una de las comidas más reclamadas con el calor. Sin embargo, existe una versión distinta, pero igual de suave y ligera: gazpacho de calabacín.

Esta receta es perfecta para aquellos que buscan algo saludable, pero original. Salir del clásico español para realizar una versión más moderna con un alimento fresco de la huerta y una textura sedosa en cada cucharada. El gazpacho de calabacín sirve como primer plato o como entrante.

Receta de gazpacho de calabacín

El gazpacho de calabacín es una sopa fría donde el calabacín crudo es el protagonista, acompañado de ingredientes frescos como cebolla, ajo, aceite de oliva y, a veces, un toque de vinagre. Se prepara triturando todos los ingredientes y sirviendo bien frío, ofreciendo una alternativa más suave y menos ácida al tradicional gazpacho andaluz.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo en nevera: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos (unos 400 g)
  • 1/2 cebolla tierna
  • 1 diente de ajo pequeño (opcional)
  • 50 g de pan blanco del día anterior (sin corteza)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de manzana o vino blanco
  • 200 ml de agua fría
  • Sal al gusto
  • Pimienta blanca al gusto
  • 1 yogur natural o 50 ml de nata líquida (opcional, para más cremosidad)

Cómo hacer gazpacho de calabacín, paso a paso

  1. Lava y corta los calabacines en trozos. No es necesario pelarlos si la piel es fina.
  2. Pela y trocea la cebolla y el ajo.
  3. Pon el pan en remojo con un poco de agua para que se ablande.
  4. En el vaso de la batidora, añade el calabacín, la cebolla, el ajo, el pan escurrido, el aceite y el vinagre.
  5. Incorpora el agua fría, una pizca de sal y pimienta.
  6. Tritura todo hasta que quede una mezcla muy fina. Si lo prefieres más cremoso, añade el yogur o la nata y vuelve a batir.
  7. Prueba de sal y vinagre. Ajusta al gusto.
  8. Pasa la mezcla por un colador fino si buscas una textura más sedosa.
  9. Refrigera al menos 5 minutos antes de servir, para que esté bien frío.
  10. Sirve en cuencos o vasos, decorando con un chorrito de aceite de oliva y, si quieres, dados de calabacín crudo, jamón picado o picatostes.

Consejos técnicos destacados:

  • Utiliza siempre aceite de oliva virgen extra para conseguir el mejor sabor.
  • Remoja el pan para que el gazpacho quede más ligero.
  • Tritura muy bien y, si quieres una textura perfecta, pásalo por el colador chino.
  • Sirve siempre muy frío para potenciar el frescor del plato.
En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 90 kcal
  • Hidratos de carbono: 8 g
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 2 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, se conserva en la nevera durante 2 días. Remueve antes de servir si se ha separado.

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