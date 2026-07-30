El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

Un conductor reposta carburante en una gasolinera. (Eduardo Parra / Europa Press)

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su variación interanual en el 3,5% en julio, tres décimas por encima de la registrada en junio, según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo atribuye este repunte a que los combustibles y lubricantes y la electricidad se encarecieron más que en el mismo mes del año pasado.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles, aumentó una décima, hasta el 3%. En comparación con junio, los precios de consumo subieron un 0,2%.

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Por su parte, el índice armonizado utilizado para realizar comparaciones con el resto de Europa elevó su tasa anual dos décimas, hasta el 3,8%. Los datos son provisionales y deberán confirmarse a mediados del próximo mes de agosto.

El avance de julio rompe así tres meses consecutivos de estabilidad. La tasa general se había mantenido en el 3,2% en abril, mayo y junio, después de situarse en el 3,4% en marzo. Con el nuevo incremento, el indicador alcanza su nivel más elevado desde agosto de 2025, cuando también se situó en el 3,5%.

Los precios suben un 0,2% en un mes

En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,2% entre junio y julio. Esta variación mide cuánto se han encarecido, de media, los bienes y servicios consumidos por los hogares durante el último mes, mientras que la tasa interanual compara el nivel actual con el registrado en julio de 2025.

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El INE no ofrece todavía en el indicador adelantado el desglose completo por grupos de consumo, que se conocerá con la publicación del dato definitivo. Por el momento, únicamente identifica como principales responsables del repunte a los carburantes y lubricantes para vehículos personales y a la electricidad, cuyos precios han aumentado más que un año antes.

(Noticia en ampliación)