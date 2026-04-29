Los postres típicos de España, comunidad a comunidad: un mapa completo con sabor a almendra, huevo y azúcar

El mapa dulce de España: postres típicos de cada comunidad autónoma - VisualesIA ScribNews

España se encuentra entre los países con las tradiciones de repostería más ricas y variadas del mundo, con postres tradicionales tremendamente diversos que conforman un mapa lleno de sabor. Más allá de delicias comunes como las torrijas, el arroz con leche, las natillas o el flan, cada rincón de nuestro país esconde recetas propias que, en muchas ocasiones, son desconocidas para el resto del territorio. En este mapa se menciona solo uno de los postres más conocidos, la punta del iceberg de un universo de pasteles, hojaldres, yemas, cremas y frituras que ofrecen nuevas formas, nombres y sabores cada pocos kilómetros.

Andalucía: Tocinillos de cielo

El tocino o tocinillo de cielo es un postre originario de Jerez de la Frontera, aunque actualmente lo podemos encontrar en todas las pastelerías de España. Su elaboración se basa en únicamente tres ingredientes, yemas, azúcar y agua, que se combinan para formar uno de los postres más golosos que existen.

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Asturias: Frixuelos

Los frixuelos son un tipo de fruta de sartén que se sirve como postre típico en Asturias, aunque también en otras zonas de España como Cantabria y León. Son unas tortitas elaboradas con leche, huevos y harina, a lo que también se suele añadir sal, azúcar, ralladura de limón o naranja y anís, todo ello para aromatizar de forma opcional. Normalmente, se cocinan en una sartén engrasada, de una manera muy similar a la que se usa para elaborar las crepes.

Aragón: Trenzas de Almudévar

Aragón cuenta con un amplio catálogo de postres tradicionales, muchos de ellos vinculados a pequeños pueblos o pastelerías. Este en concreto se elabora en la Pastelería Tolosana, en Almudévar, Huesca, y llega a las casas de todos los aragoneses. Se trata de un hojaldre con un delicioso exterior crujiente gracias a la capa de glasa que le hace más irresistible aún, y al crocante de las almendras, nueces y pasas.

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Canarias: Bienmesabe

El bienmesabe es, más que un postre, una pasta dulce con base de almendras, huevo, limón y canela que se sirve para acompañar a otros alimentos tales como flanes o helados. Está considerado un dulce típico canario y, en ocasiones, se utiliza también como relleno de otros dulces tradicionales.

Cantabria: Sobaos pasiegos

Los sobaos pasiegos son unos bizcochos de mantequilla que se elaboran tradicionalmente en Cantabria, principalmente en la comarca de Vega de Pas. Es uno de los dulces más típicos de la comunidad cántabra, junto a otras delicias dulces como la quesada. Su lista de ingredientes es muy sencilla, pues estos sobaos se hacen a base de mantequilla, azúcar, huevos y harina.

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Castilla-La Mancha: Flores manchegas

Las flores manchegas se elaboran a partir de una masa batida suave que se deja reposar para espesar un poco. Luego se utiliza un molde especial de hierro que se calienta en aceite y se sumerge en la masa para formar esas flores que le otorgan el nombre. Una vez fritas, se pasan por una mezcla de azúcar y canela. La forma de esta flor típica de La Mancha se inspira en la cruz de la Orden de Calatrava, caracterizada por sus extremos en forma de flor de lis, un motivo de origen heráldico.

Castilla y León: Yemas de Santa Teresa

Cada provincia de Castilla y León tiene sus propios y deliciosos bocados, así que es complicado encontrar uno solo que represente a todos ellos. Estas yemas dulces se elaboran en la ciudad de Ávila desde hace ya varios siglos y no hay visitante que vaya a la ciudad y que no se lleve una cajita de este dulce manjar artesano. Se elabora con solo tres ingredientes: huevo, azúcar y agua.

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Cataluña: Panellets

Los panellets son un dulce tradicional que se consume especialmente en Cataluña, aunque también en otras zonas como Andorra, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Este delicioso dulce a base de mazapán, en algunos casos rebozado en piñones, se prepara para celebrar la Castanyada, una fiesta típica que se celebra el día 1 de noviembre, durante la festividad de Todos los Santos.

Comunidad de Madrid: Rosquillas de San Isidro

El origen concreto de este postre tradicional se desconoce, pero los historiadores intuyen que al menos en 1890, las rosquillas ya eran las protagonistas de la fiesta celebrada en la Pradera de San Isidro. Los ingredientes básicos de las rosquillas de San Isidro son la harina, el aceite, el huevo, el azúcar y un chorrito de anís. Según la forma en la que estén glaseadas, hay varias versiones, cada una con su propia historia y con un nombre particular: las tontas, las listas, las de Santa Clara y las francesas.

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Comunidad Valenciana: Fartons

Los fartons son uno de los bollos más típicos de la gastronomía valenciana, nacidos en el municipio de Alboraya. Tienen una característica forma cilíndrica y una fina capa de glaseado, y se suelen servir con horchata de chufa en los meses de calor.

Extremadura: Técula Mécula

Este particular pastel está hecho de almendras, yema de huevo, azúcar y una base de hojaldre. Su origen se encuentra en una antigua receta guardada en secreto, que encontraron y registraron a mediados del siglo XX en la pastelería Casa Fuentes de Olivenza, en Badajoz.

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Galicia: Tarta de Santiago

La tarta de Santiago es el dulce más típico de la cocina gallega. Se elabora con almendras, azúcar y huevo y tiene una característica forma redonda, cubierta con azúcar glas casi en su totalidad, salvo en la parte central, donde aparece la cruz de la Orden de Santiago, el elemento característico de esta tradicional tarta.

Islas Baleares: Ensaimadas mallorquinas

Este clásico de la gastronomía mallorquina se elabora en base a una masa azucarada, fermentada y horneada, elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y manteca de cerdo, enrollada en forma de espiral y coronada con azúcar glass. Podemos encontrarlas lisas o con rellenos, como el de cabello de ángel, el de nata o el de crema quemada.

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La Rioja: Peras al vino

Las peras al vino son un postre tradicional de la zona de La Rioja, una delicia que consiste en cocer peras enteras en vino tinto, azúcar y canela. Se pelan, manteniendo el rabito, y se cocinan a fuego lento hasta que están tiernas y adquieren un color burdeos intenso, creando un almíbar lleno de aromas que caracteriza a este clásico.

Murcia: Paparajotes

Los paparajotes son un dulce típico de Murcia que se prepara con una masa de harina, leche, huevo y ralladura de limón, con la que se recubren hojas frescas de limonero, que luego se fríen en aceite bien caliente para después espolvorearse con azúcar y canela en polvo. Se cree que fueron introducidos por los árabes en Murcia, y se preparaban antaño en las casas labriegas, donde los huertanos lo tomaban como postre tras cada comida, acompañados con café de puchero o café de olla.

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Navarra: Txantxigorri

Las tortas de txantxingorri son un delicioso dulce tradicional de Navarra, una verdadera joya de la repostería de esta comunidad que se elabora con chicharrones, consiguiendo así un sabor único y una textura irresistible. Su origen se remonta a la época de la matanza del cerdo cuando, para aprovechar al máximo los productos de este animal, se elaboraban estos deliciosos dulces con la grasa del animal.

País Vasco: Pantxineta

La pantxineta es uno de los dulces más típicos del País Vasco, una elaboración que consiste en una masa de hojaldre rellena de una crema pastelera, cubierta de almendras y con azúcar glas. Fue creada en 1915 por la pastelería Otaegui de San Sebastián, y ahora es ya una de las recetas más representativas de Euskadi.