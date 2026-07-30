Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas (Kike Rincón - Europa Press)

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad en los últimos días. Según el político del PP, la situación ha alcanzado el nivel de “absoluta emergencia humanitaria y social”, lo que exige una intervención urgente y coordinada de las autoridades estatales.

En declaraciones ofrecidas a varias emisoras de radio, el presidente ha resaltado que la respuesta a esta crisis debe desarrollarse bajo la dirección de un mando único. A su juicio, esa coordinación es imprescindible para garantizar que las medidas adoptadas sean eficientes. Vivas ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma un papel activo para enfrentar el desafío y ha recordado que “han entrado 1500 personas”, lo que equivale al “2% de la población”.

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Rescate de más de 50 menores migrantes llegados vía marítima a Ceuta (@KARIMPRIM)

Un 2% de la población y 60 muertos en un mes

Vivas ha asegurado que, en los últimos 10 días, han llegado a Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas. Para poner la cifra en contexto, explicó en la Cadena SER que esto equivale al 2% de la población total de la ciudad, lo que, trasladado al conjunto de España, sería comparable a la entrada de un millón de personas por vía marítima y de manera irregular en el mismo periodo.

El presidente ha precisado que la sobreocupación en el área destinada a menores alcanza el 2.400%, y que el número de migrantes fuera del centro temporal de adultos ya supera al de quienes permanecen dentro de esas instalaciones. Vivas también ha informado de que, en el último mes, se han recuperado 60 cadáveres en el mar durante intentos de llegar a la ciudad. Ha añadido que la crisis migratoria está generando en la población local una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad.

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Un juzgado de Ceuta declara ilegales las devoluciones en caliente en el mar.

Ceuta pide “emergencia nacional” y “mando único”

Ante esta situación, Juan Jesús Vivas ha solicitado al Gobierno la declaración de “emergencia nacional”. El presidente ha reclamado que el Ejecutivo asuma el “mando único” y adopte medidas “contundentes” para enfrentar una crisis de esta magnitud. “La presión migratoria sobre Ceuta es una constante”, señaló, recordando que la ciudad constituye junto con Melilla la única frontera terrestre y marítima de España y Europa en África.

El presidente ha afirmado mantener contacto permanente con el Gobierno central, y ha expresado su deseo de que su petición encuentre comprensión. También ha subrayado la saturación de los centros de acogida, especialmente en el área de adultos, competencia del Estado, y la necesidad de recursos provisionales y de emergencia. Sobre los menores, ha insistido en que la ciudad requiere apoyo financiero estatal.

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Vivas también ha pedido intensificar la colaboración con Marruecos para intentar frenar la llegada masiva, reforzar los cuerpos de seguridad en la frontera y en la ciudad, y modificar la ley tras la sentencia del Supremo sobre devoluciones. “Si esto no se corrige, en un mes estaremos como en mayo de 2021”, ha advertido. La decisión judicial ha impedido que las personas que cruzan a nado sean devueltas de manera instantánea al país vecino.