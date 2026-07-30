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Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

Los presidentes autonómicos disponen en muchos casos de viviendas institucionales, pero la realidad es que prefieren no mudarse y continúan residiendo en sus casas particulares, dejando palacios y chalets para cuando la agenda lo requiere

La sede presidencial del Principado de Oviedo (Wikimedia Commons)
La sede presidencial del Principado de Oviedo (Wikimedia Commons)
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Palacetes, chalets con piscina, apartamentos en edificios oficiales o nada: cada comunidad autónoma gestiona la residencia de su presidente de una forma distinta; y en realidad ninguno de los presidentes autonómicos de comunidades que sí cuentan con este beneficio utiliza los inmuebles como residencia habitual, prefiriendo quedarse en su casa particular.

Madrid, como comunidad autónoma uniprovincial, es una de las que no cuenta con residencia institucional para la presidenta. Ya lo recordó Ayuso en 2024 durante un debate celebrado en la Asamblea madrileña apenas unos días después de conocerse que el piso en el que vivía había sido adquirido por su pareja tras cometer un fraude fiscal de 350.910 euros, caso que todavía no ha sido juzgado. “A lo mejor lo que tendría que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es sufragar una vivienda oficial para el presidente, y evitaríamos que ustedes siguieran haciendo este escarnio bochornoso”, dijo. La situación es similar en Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria o La Rioja, donde tampoco existe vivienda oficial para el máximo cargo autonómico.

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Monte Pío, residencia oficial del presidente de la Xunta de Galicia

En Galicia, Monte Pío es la residencia oficial del presidente de la Xunta. Este complejo, construido en 2002, cuenta con una superficie total de 19.177 metros cuadrados según el Catastro, de los cuales 921 están dedicados a la vivienda. La Xunta explica que el presidente, Alfonso Rueda Valenzuela, “compagina” su residencia familiar en Pontevedra con Monte Pío, que utiliza “en función de su agenda”.

Allí dispone de despacho y zonas para reuniones de trabajo. La Ley 1/1983 de 22 de febrero de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, en su artículo 11, señala que el presidente tiene derecho a “ocupar la residencia oficial que se establezca, con la correspondiente dotación de personal y servicios”. Este derecho está vigente desde el 21 de marzo de 1983 y no ha cambiado tras la reforma de 2007. Los presidentes de la Xunta no residen allí de forma habitual y el último en hacerlo fue Manuel Fraga. El palacio cuenta con piscina climatizada y amplios jardines.

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El Palacio de Monte Pío, residencia oficial de los presidentes de la Xunta de Galicia (Foto: Europa Press)
El Palacio de Monte Pío, residencia oficial de los presidentes de la Xunta de Galicia (Foto: Europa Press)

El Palacio de Ajuria Enea, domicilio oficial del lehendakari

En Euskadi, el lehendakari dispone de la última planta del Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, un edificio construido en 1920 y de titularidad plena del Gobierno vasco desde 1989. La decisión de convertir el Palacio de Ajuria Enea en residencia oficial se tomó por sus valores arquitectónicos y su función política. Pradales, sin embargo rechazó vivir en Ajuria Enea, como anunció en una entrevista en TeleBilbao, y vive en su domicilio particular en Portugalete. El Gobierno Vasco formalizó la adquisición de los terrenos a la Diputación Foral de Álava el 13 de octubre de 1980. Ese mismo año, Carlos Garaikoetxea, primer presidente de Euksadi de la democracia, ocupó oficialmente el edificio.

El Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del lehendakari (Wikimedia Commons)
El Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del lehendakari (Wikimedia Commons)

La Casa dels Canonges, para el president de Catalunya

La Casa dels Canonges, situada en el barrio Gótico de Barcelona y adyacente al Palau de la Generalitat, es la residencia oficial del president de la Generalitat de Cataluña. Construida en 1850, cuenta con 5.193 metros cuadrados de superficie según el Catastro y 5.600 según el estudio de arquitectura que la rehabilitó.

Francesc Macià y Lluís Companys fueron algunos de los primeros en ocuparla y, tras el exilio de Companys y la Guerra Civil, quedó fuera de uso hasta la restauración de la democracia. El edificio está declarado Bien Cultural de Interés Local.

La Casa dels Canonges, en el barrio Gótico de Barcelona. (Wikipedia)
La Casa dels Canonges. (Wikipedia)

La Casa del Río, vivienda institucional de la presidencia de Extremadura

La presidencia de Extremadura cuenta con la Casa del Río, en Mérida, como residencia oficial, ubicada a orillas del río Guadiana en el número 12 de la Avenida José Fernández López. El inmueble, ubicado junto al puente Lusitania y a orillas del río Guadiana, dispone de tres dormitorios, cocina luminosa con zona de office, sala de estar y despacho amplio. María Guardiola vive en Cáceres y utiliza esta vivienda institucional según su agenda, aunque sí ha sido ocupada en anteriores legislaturas. La residencia cuenta con jardín y piscina, como se aprecia en imágenes satelitales de Google Maps.

La Casa del Río, vivienda institucional de la presidencia de Extremadura (Google Maps)
La Casa del Río, vivienda institucional de la presidencia de Extremadura (Google Maps)

Dos residencias oficiales para el presidente de Canarias

En Canarias existen dos residencias oficiales para el presidente, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. El inmueble de Gran Canaria se adquirió en 1994 por 1,9 millones de euros. El presidente Fernando Clavijo, sin embargo, no reside en ninguna de ellas.

La de Santa Cruz de Tenerife está integrada en la sede de la Presidencia. La de Las Palmas es un inmueble residencial destinado exclusivamente a este uso, situado en un entorno urbano consolidado, con una parcela aproximada de 1.950 metros cuadrados y una superficie construida de 924 metros cuadrados según catastro. Su uso es exclusivamente residencial, y la clasificación urbanística también lo es. La edificación alberga varias plantas y dispone de ascensor, adaptado a necesidades de accesibilidad y seguridad.

Residencia Presidencial del Gobierno de Canarias, en Ciudad Jardín, Las Palmas de Gran Canaria (Navarro + Masanet Arquitectos)
Residencia Presidencial del Gobierno de Canarias, en Ciudad Jardín, Las Palmas de Gran Canaria (Navarro + Masanet Arquitectos)

El apartamento presidencial de Asturias, una residencia oficial poco utilizada

En Asturias, Adrián Barbón dispone de un apartamento en el Palacio de Suárez de la Riva, sede presidencial del Principado de Asturias, pero vive habitualmente en su casa de Pola de Laviana y solo utiliza esta residencia cuando la agenda lo requiere. El piso oficial, en pleno centro de Oviedo, tiene 133 metros cuadrados, vistas a la Junta General y está a un paso del parque San Francisco o el teatro Campoamor; y fue construido en la década de 1980.

El apartamento presidencial en el Palacio de Fuensalida, residencia oficial en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con un apartamento de dos habitaciones en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, habilitado en la época de José Bono y que ahora se utiliza solo puntualmente. Este palacio de estilo mudéjar es la residencia oficial que le corresponde a Emiliano García-Page como presidente, pero este también vive en su residencia particular. El edificio, ubicado a escasos metros del Ayuntamiento, data del siglo XVI y cuenta con una superficie construida de 4.320 metros cuadrados, según el Catastro.

Palacio de Fuensalida, residencia oficial en Castilla-La Mancha (Wikimedia Commons)
Palacio de Fuensalida, residencia oficial en Castilla-La Mancha (Wikimedia Commons)

La residencia oficial de Castilla y León: un piso alquilado para uso institucional

En Castilla y León, se alquila una residencia oficial del catálogo de bienes de la comunidad, cuyos gastos recaen sobre la Consejería de Presidencia, según el artículo 16 de la Ley 5/2024. La residencia se encuentra en la calle Acera de Recoletos de Valladolid. El único inmueble en alquiler que figura en el catálogo de datos abiertos de la Junta supone un importe anual de 1.884,67 euros mensuales en 2024, cifra que ha aumentado un 9,9% respecto a 2021, cuando era de 1.714,76 euros mensuales. Alfonso Fernández Mañueco no vive en esta residencia, sino en Salamanca, y este inmueble se emplea para acoger actos oficiales u otros eventos de la agenda institucional.

Ayudas económicas para vivienda en la Comunidad Valenciana y Andalucía

En la Comunidad Valenciana y Andalucía, los presidentes pueden recibir una ayuda económica para vivienda. En Valencia, el alicantino Juanfran Pérez Llorca tiene una indemnización de 11.734,8 euros por ello. Andalucía no tiene residencia oficial para su presidente, pero ofrece una ayuda para vivienda a los altos cargos que vivan a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que son titulares. La ayuda está limitada al 2,5% del sueldo bruto anual y, en el caso del presidente Juanma Moreno, supondría 1.791,68 euros mensuales, aunque ha renunciado a ella. El presidente andaluz podría solicitarla porque su domicilio en Málaga está a más de 60 kilómetros de Sevilla, pero no la percibe.

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