Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

Múltiples paquetes de billetes de euro. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

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Hay situaciones en la vida que parecen de película y la que se ha vivido en una playa italiana es una de ellas. Una lancha proveniente de Malta se quedó sin combustible frente a las costas de Sicilia y sus ocupantes arrojaron al mar 600.000 euros en billetes antes de que llegaran las autoridades. Como no podía ser de otra manera, esto desató el caos entre los bañistas, según informó La Repubblica.

El incidente ocurrió este miércoles en Casuzze, una localidad costera del municipio de Santa Croce Camerina, en la provincia de Ragusa. La embarcación quedó inmovilizada y sus ocupantes alertaron a la Guardia Costera italiana. Pero antes de que las fuerzas del orden llegaran al lugar, alguien a bordo lanzó varios paquetes de billetes al agua, según reconstruye la prensa italiana.

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Las corrientes empujaron los fajos de dinero hacia la orilla, donde decenas de bañistas se lanzaron al mar para apoderarse de los billetes. La escena, relatada por La Repubblica, convirtió una simple llamada de socorro en un episodio de locura en el que los agentes tuvieron que intervenir para poner un poco de orden.

Se recuperó la totalidad del dinero

Cuando llegaron la Guardia Costera, la Guardia di Finanza, la Policía y los Carabinieri, las fuerzas del orden lograron recuperar prácticamente la totalidad del dinero sustraído por los bañistas. “Una avería del motor inmovilizó la embarcación; si todo hubiera salido bien, nosotros no la habríamos interceptado”, aseguró el jefe de la policía de Ragusa, Salvatore Fazzino, en declaraciones recogidas por el citado medio. Fazzino añadió que el dinero “debería haber sido recuperado en su totalidad por la Guardia Costera”.

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La costa rocosa de una playa con edificios de estilo mediterráneo recibe la luz del atardecer, mientras las olas rompen suavemente en la arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades encontraron a una sola persona a bordo de la lancha. Tres ocupantes más habrían abandonado la embarcación antes de la llegada de los agentes, según declararon testigos presenciales. Los cuatro individuos fueron identificados y trasladados a la delegación de playa de la Guardia Costera, mientras la embarcación fue remolcada a puerto para su inspección.

El periodista de investigación Giuseppe Bascietto, citado por La Sicilia, situó el episodio en un contexto más amplio y lo relacionó con el narcotráfico: “El sureste de Sicilia está adquiriendo un papel cada vez más estratégico en las nuevas rutas internacionales de la cocaína. El mar se convierte en un lugar de intercambio, de tránsito y de transferencia, lejos de los controles portuarios y de los circuitos financieros oficiales.”

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Los investigadores barajan varias hipótesis sobre el origen de los fondos: pago por narcotráfico, blanqueo de capitales o billetes fraudulentos. La Fiscalía de Ragusa abrió una investigación para determinar la procedencia del dinero, a quién iba destinado y los motivos por los que alguien decidió deshacerse de él en el momento en que la embarcación quedó paralizada.