Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

Árboles en llamas durante los incendios forestales en Artana, España, 29 de julio de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

España mantiene activos varios frentes de incendios que han obligado a nuevas evacuaciones y a un despliegue reforzado de medios en distintas comunidades. En la Comunidad de Madrid, los últimos municipios que permanecían evacuados, Valdemaqueda y Robledo de Chavela, han recibido autorización para el realojo de sus vecinos, aunque continúan pendientes de levantarse restricciones en algunas urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

En León, los incendios en San Cipriano del Condado y Valdelaloba siguen en nivel 2 de gravedad, con evacuaciones activas y carreteras cortadas. Operativos terrestres y aéreos trabajan en la zona, mientras las altas temperaturas y el viento complican la extinción. En Zamora, los equipos de emergencia se han centrado en proteger Fermoselle y Palazuelo de Sayago, con cerca de un millar de personas afectadas, incluidas dos residencias de mayores y un camping, y con varios pueblos confinados.

En Castellón, el incendio de La Vall d’Uixó afronta horas decisivas para su estabilización. El operativo ha logrado salvar la ermita de Santa Bárbara en Onda, aunque el perímetro todavía no está asegurado y el riesgo de extensión permanece alto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hoy a Ávila para evaluar sobre el terreno la evolución de los incendios y coordinar junto a las autoridades regionales y locales la respuesta ante la emergencia.