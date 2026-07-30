España
Agregar Infobae enGoogle

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Guardar
Árboles en llamas durante los incendios forestales en Artana, España, 29 de julio de 2026. REUTERS/Pedro Nunes
Árboles en llamas durante los incendios forestales en Artana, España, 29 de julio de 2026. REUTERS/Pedro Nunes

España mantiene activos varios frentes de incendios que han obligado a nuevas evacuaciones y a un despliegue reforzado de medios en distintas comunidades. En la Comunidad de Madrid, los últimos municipios que permanecían evacuados, Valdemaqueda y Robledo de Chavela, han recibido autorización para el realojo de sus vecinos, aunque continúan pendientes de levantarse restricciones en algunas urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

En León, los incendios en San Cipriano del Condado y Valdelaloba siguen en nivel 2 de gravedad, con evacuaciones activas y carreteras cortadas. Operativos terrestres y aéreos trabajan en la zona, mientras las altas temperaturas y el viento complican la extinción. En Zamora, los equipos de emergencia se han centrado en proteger Fermoselle y Palazuelo de Sayago, con cerca de un millar de personas afectadas, incluidas dos residencias de mayores y un camping, y con varios pueblos confinados.

En Castellón, el incendio de La Vall d’Uixó afronta horas decisivas para su estabilización. El operativo ha logrado salvar la ermita de Santa Bárbara en Onda, aunque el perímetro todavía no está asegurado y el riesgo de extensión permanece alto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hoy a Ávila para evaluar sobre el terreno la evolución de los incendios y coordinar junto a las autoridades regionales y locales la respuesta ante la emergencia.

03:55 hsHoy

La ola de calor mantendrá el riesgo

La cuarta ola de calor del verano continuará, al menos, hasta el domingo 2 de agosto, con temperaturas que superarán los 40 grados en buena parte del país. Este escenario meteorológico seguirá dificultando las labores de extinción y eleva el nivel de alerta ante la posibilidad de nuevos focos de incendio.

Temas Relacionados

Incendios EspañaMadridÁvilaLeónCastellónBomberosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Conoce el clima de este día en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Zaragoza

El efecto desconocido de las olas de calor en la sangre: así impacta el calor extremo al cerebro

Un estudio detecta un aumento extraordinario de ingresos hospitalarios por ictus durante noches con temperaturas extremas

El efecto desconocido de las olas de calor en la sangre: así impacta el calor extremo al cerebro

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

La norma retrasó hasta dos años la jubilación de quienes no acumulaban suficientes cotizaciones y, para los trabajadores en empleos físicamente exigentes, cada mes adicional eleva el riesgo de muerte prematura

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Pilar de Borbón, la infanta que renunció a ser reina de Bélgica y abandonó los derechos dinásticos por su amor a Luis Gómez-Acebo

La hermana del rey Juan Carlos falleció en 2020 tras vivir una vida marcada por sus propias reglas y en contra de lo estipulado

Pilar de Borbón, la infanta que renunció a ser reina de Bélgica y abandonó los derechos dinásticos por su amor a Luis Gómez-Acebo

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”

Las asociaciones vecinales cuestionan que la propietaria de los aeropuertos sea el órgano competente para supervisar la contaminación acústica y exigen

Las ‘trampas’ de Aena para ocultar los niveles acústicos que atormentan a los vecinos de Madrid-Barajas: “El aterrizaje y el calentamiento del motor hacen mucho ruido”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

Encontraron el cuerpo de un recién nacido entre la basura en Córdoba e investigan el caso

El desopilante momento que vivió Darío Barassi cuando intentó buscar un regalo del público: “Me metiste el dedo”

De Alberdi a Milei, la máquina argentina de crear precursores

Una gala con complot, sanciones y votos anulados en Gran Hermano: así quedó la placa de nominados

INFOBAE AMÉRICA

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

Tania Candiani, la artista mexicana del asombro: “Fui muy privilegiada en no ir a la escuela de arte”

El Tesoro advierte que las reformas tributarias ponen en riesgo el grado de inversión en Guatemala

Fábulas, bestiarios y ‘El jardín de las delicias terrenales’: cómo se construyó la idea de animal en la Edad Media

Comerciantes denuncian pérdidas por constantes apagones en el litoral Atlántico de Honduras y exigen soluciones

Emoción y lágrimas: Los mejores momentos de los medallistas en el día 7 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

DEPORTES

El homenaje de Nico Paz a Messi tras el Mundial 2026: posó con una camiseta especial y causó furor en los hinchas

El homenaje de Nico Paz a Messi tras el Mundial 2026: posó con una camiseta especial y causó furor en los hinchas

Volvió a jugar al tenis tras un terrible accidente, llegó a la Selección y hoy forma talentos en Italia: la historia de Carla Lucero

Pisotón, reclamo y una aclaración: el cruce entre Nacho Fernández con Montiel y Otamendi en la derrota de River ante Gimnasia

11 frases de Coudet tras la derrota de River ante Gimnasia: de la urgencia por ganar al mercado de pases abierto

El doble sobrepaso de Colapinto fue nominado a la maniobra del mes en la F1: cómo y dónde votar