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El cruce de Shibuya español: un paso de peatones que poca gente conoce

Mucha gente tiene en mente el mítico paso donde miles de personas cruzan en Japón

Se aprecia el cruce en diagonal japonés con los anuncios en los edificios y cientos de personas cruzando el paso de peatones.
El cruce de Shibuya tiene una réplica en miniatura en una ciudad española, un enclave poco conocido en el país. (Infobae)
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El cruce de Shibuya en el país nipón es el más transitado de todo el mundo. A diario se estima que cruzan cientos de miles de personas para ir a casa, a sus trabajos o a disfrutar del ocio de Tokio. Entre pantallas de anuncios y el ambiente ajetreado de la capital, este cruce al sur del barrio de Shibuya concentra puntos neurálgicos de la ciudad, como la estación; une las arterias de la ciudad; y se sitúa la estatua del conocido Hachiko.

Aunque no lo hayas presenciado con tus ojos, en las películas, documentales o redes sociales han aparecido múltiples veces. Y ya no hay que imaginarse el viaje a Tokio para experimentar algo cercano. Alfonso y Gonzalo, los gemelos viajeros del canal de TikTok @gemelosviajeros, con más de 2 millones de seguidores, han puesto el foco en uno de los rincones más desconocidos de Bilbao y de España. Un cruce peatonal en diagonal que replica el funcionamiento del célebre Shibuya Scramble Crossing de Tokio y que lleva años operativo en pleno corazón de la ciudad vasca.

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La publicación ha reavivado el interés por un paso peatonal que, pese a estar en uno de los ejes comerciales más transitados del norte de España, pasa desapercibido para buena parte de sus propios vecinos.

El cruce funciona como un scramble crossing también llamado cruce diagonal. Su mecánica es sencilla: cuando el semáforo para a todos los vehículos de todas las direcciones, los viandantes pueden atravesar la intersección en todas direcciones, incluida la diagonal, sin tener que esperar en la siguiente acera a que las luces del monigote sean verdes.

El enclave bilbaíno es el punto de unión entre las calles de Alameda de Mazarredo y Diego López Haroko Kale Nagusia, junto al Corte Inglés y el Banco BBVA.

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El origen de los cruces en diagonal: de América a Bilbao

Lo que el vídeo no menciona es que el bilbaíno fue durante años el único cruce de este tipo en España y operó con éxito durante más de cinco años antes de que otras ciudades se plantearan algo similar. Cuando Madrid anunció su propio cruce diagonal en el barrio de Salamanca —entre las calles Goya, Alcalá, Narváez y Conde Peñalver, con un coste estimado de 350.000 euros—, los expertos en movilidad urbana señalaron al de Bilbao como el precedente nacional.

Un cruce de peatones en diagonal con peatones cruzando
El modelo cruce diagonal tiene su origen en Canadá y Estados Unidos a finales de los años 40. (Wikimedia/Bea Arthur)

El modelo tiene su origen en Canadá y Estados Unidos a finales de los años 40, aunque cayó en desuso durante décadas porque los ingenieros de tráfico consideraban que penalizaba el flujo de vehículos. Su recuperación global llegó de la mano del cruce de Shibuya, que lo convirtió en referencia mundial de movilidad peatonal. Hoy está presente en ciudades como Londres y Los Ángeles, además de en decenas de urbes japonesas.

La Gran Vía bilbaína, con 50 metros de ancho y 1,5 kilómetros de longitud, fue diseñada en el marco del ensanche de Abando a finales del siglo XIX. Su peatonalización parcial arrancó en el año 2000, en el tramo entre la alameda de Urquijo y la plaza Moyúa, lo que consolidó el eje como el centro neurálgico comercial de la ciudad.

Los usuarios de TikTok no han tardado en reaccionar al vídeo, incluso propios bilbaínos haciendo alusión a que “no les falta de nada” y a gente que sí corre para hacerse la foto, “pero es en Navidad y con las luces”.

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