Mermelada de cerezas casera, una receta fácil para conservar y seguir disfrutando del sabor más dulce del verano

Cómo hacer mermelada de cereza en casa (Magnific)

Las cerezas o picotas llegan a nuestros mercados y fruterías con el calor como una breve y deliciosa intromisión, que comienza en mayo y finaliza en julio. Una temporada bastante corta en la que estas riquísimas frutas rojas alcanzan su mejor momento. Son meses ideales para disfrutar en fresco, también dentro de postres como tartas, hojaldres o mousses, incluso clásicos de la repostería como el clafoutis de cerezas francés.

Otra de las maneras más fáciles y ricas de disfrutar de esta fruta de temporada y de, además, alargar su vida útil durante unos meses, es convertirla en una mermelada casera. Prepararla es muy sencillo y el resultado se puede utilizar para cientos de recetas, desde tostadas dulces hasta platos salados, incluso para coronar una tarta de queso hecha en casa.

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Su preparación, como la de otras mermeladas, se basa en seguir unas proporciones básicas de fruta y azúcar (aproximadamente la mitad de azúcar que de fruta) y ponerle un poco de zumo de limón, nada más. En este caso, utilizaremos 1 kilo de cerezas para conseguir una buena cantidad de mermelada. El peso debe medirse con la fruta deshuesada, un proceso muy sencillo que podemos seguir con un cuchillo y paciencia, o bien empujando el hueso con una pajita.

Receta de mermelada de cerezas

La mermelada de cerezas se elabora cociendo la fruta fresca con azúcar y un toque de zumo de limón, que ayuda a espesar y realzar el sabor. Es fundamental usar cerezas maduras y deshuesadas. La técnica principal es la cocción lenta para lograr la textura perfecta y un color brillante.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación: 20 minutos Cocción: 40 minutos



Ingredientes

1 kg de cerezas maduras (pesadas ya deshuesadas)

700 g de azúcar

Zumo de 1 limón

Cómo hacer mermelada de cerezas, paso a paso

Lava bien las cerezas, elimina los rabillos y deshuésalas. Coloca las cerezas en una cazuela grande. Añade el azúcar y el zumo de limón. Mezcla y deja reposar 1 hora para que la fruta suelte su jugo. Calienta la cazuela a fuego medio. Remueve hasta que el azúcar se disuelva. Sube a fuego alto hasta que rompa a hervir. Baja a fuego medio y cuece 30-40 minutos, removiendo con frecuencia. Elimina la espuma que suba a la superficie durante la cocción. Remueve constantemente para evitar que se pegue. Vierte la mermelada caliente en tarros esterilizados, cierra bien y colócalos boca abajo hasta que enfríen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unos 3-4 tarros medianos (cada uno de 250-300 g).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 50-55 kcal (por cucharada sopera)

Hidratos de carbono: 13 g

Azúcares: 12 g

Grasas: 0 g

Proteínas: 0.2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En tarros esterilizados y bien cerrados, puede conservarse hasta 12 meses en lugar fresco y oscuro. Una vez abierto, guardar en la nevera y consumir en un máximo de 3 semanas.