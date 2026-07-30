Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Una torre eléctrica de alta tensión en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

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Las seis principales energéticas españolas que ya han publicado sus cuentas ganaron en conjunto 9.629,3 millones de euros entre enero y junio de 2026. La suma incluye los resultados de Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy, Redeia y Enagás.

Iberdrola aporta por sí sola el 45% del beneficio total, con 4.336 millones. Junto con Repsol, que ganó 2.201 millones, concentra cerca de dos de cada tres euros obtenidos por estas compañías durante el primer semestre.

Las cifras, sin embargo, no responden únicamente a una mejora general del negocio. Algunas empresas se beneficiaron de efectos extraordinarios o contables, mientras que otras crecieron gracias a las redes eléctricas, las actividades reguladas o la mejora de sus operaciones.

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Iberdrola lidera las ganancias y Repsol las dispara

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336 millones de euros, alrededor de un 22% más que un año antes. Si se eliminan determinados efectos extraordinarios, el beneficio ajustado fue de 3.565 millones, un 8% superior.

La compañía invirtió 7.000 millones durante el semestre y destinó el 63% a redes eléctricas. Estas infraestructuras permiten transportar y distribuir la electricidad, conectar nuevas instalaciones renovables y atender el aumento de la demanda.

Repsol registró el segundo mayor beneficio, con 2.201 millones de euros, frente a los 603 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. La cifra se disparó un 265%, aunque buena parte de la diferencia se explica por la valoración de sus inventarios de petróleo y productos energéticos.

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Este efecto aportó 823 millones al resultado de este año, mientras que en 2025 había restado 394 millones. El cambio entre un ejercicio y otro explica buena parte del fuerte crecimiento.

El resultado ajustado de Repsol, que excluye efectos extraordinarios para reflejar mejor la evolución del negocio, se situó en 2.711 millones de euros.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Endesa y Naturgy también mejoran sus resultados

Endesa ganó 1.470 millones de euros, un 41% más. Su ebitda, que mide el resultado del negocio antes de intereses, impuestos y otros conceptos, aumentó un 20%, hasta los 3.240 millones.

La eléctrica invirtió 1.100 millones durante el semestre y destinó unos 600 millones a las redes de distribución. Además, mejoró sus previsiones y espera superar los 2.400 millones de beneficio ordinario al cierre del año.

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Naturgy obtuvo un beneficio de 1.215 millones de euros, un 6% más. Su ebitda creció un 5%, hasta los 2.975 millones, y la compañía también elevó sus previsiones para 2026.

La evolución de ambas empresas fue más estable que la de Repsol. Parte de sus resultados procede de las redes eléctricas, un negocio con ingresos regulados y menos expuesto a las oscilaciones del mercado.

Redeia crece y Enagás reduce su beneficio

Redeia, propietaria de Red Eléctrica, ganó 280,4 millones de euros, alrededor de un 4% más. La compañía invirtió 657,1 millones, de los que más del 96% se destinó a la red eléctrica.

Su negocio es diferente al de las empresas que generan o venden energía. Redeia gestiona la red de transporte de electricidad y garantiza el funcionamiento del sistema eléctrico.

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Enagás fue la única de las seis compañías que redujo su beneficio. Ganó 126,9 millones de euros, frente a los 176 millones registrados un año antes. Su beneficio recurrente bajó un 8,6%, hasta los 118,6 millones.

La empresa gestiona principalmente infraestructuras de transporte y almacenamiento de gas, por lo que sus resultados también están muy condicionados por la regulación.

La suma de 9.629,3 millones no incluye todavía a Acciona Energía, que publicará sus cuentas después del cierre del mercado de este jueves. Y Moeve, por su parte, solo ha comunicado hasta ahora sus resultados del primer trimestre.

El cálculo muestra, por tanto, cuánto han ganado las principales energéticas cotizadas que ya han presentado sus cuentas, pero no representa el conjunto de todas las empresas del sector.

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