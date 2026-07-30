España
Agregar Infobae enGoogle

El cambio climático alarga la temporada de avispas y aumenta el riesgo de picaduras: “Convivimos con ellas mucho más tiempo”

El calor acelera el ciclo de vida de las avispas y ha permitido la llegada de especies más peligrosas para la salud pública

Una avispa (AdobeStock)
Una avispa (AdobeStock)
Guardar

Los científicos llevan décadas advirtiéndolo y las consecuencias han llegado. El cambio climático ya afecta al clima cotidiano y aumenta las temperaturas en cada temporada. Los inviernos se han vuelto más suaves y cálidos, lo que, unido a las temporadas de calor cada vez más prolongadas, tiene sus efectos en la naturaleza. Normalmente, esta alteración pone en peligro de extinción a las especies, pero con las avispas sucede todo lo contrario: la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) ha advertido de que su población está creciendo.

“A la pregunta de si el cambio climático está alargando la temporada y el riesgo de picaduras en España, la contestación es sí”, afirma el doctor David González de Olano. El alergólogo recuerda que, con el cambio climático, se ha modificado la estacionalidad de los himenópteros, el grupo de insectos al que pertenecen las abejas y las avispas: el ascenso de las temperaturas favorece que estos insectos permanezcan más activos durante una mayor parte del año.

PUBLICIDAD

En el caso de las abejas, la exposición está muy condicionada por el contacto con colmenas y por actividades como la apicultura. Las avispas, sin embargo, tienen mayor presencia en los espacios urbanos, rurales y de ocio. “Antes las avispas probablemente teníamos un periodo, a lo mejor, de cinco meses al año y ahora, por el cambio climático, convivimos con ellas durante mucho más tiempo”, señala.

La avispa asiática se suma a la amenaza

Avispas asiáticas (AdobeStock)
Avispas asiáticas (AdobeStock)

Al cambio de estacionalidad se le ha sumado la llegada de nuevas especies, como la avispa asiática o Vespa velutina. Este ejemplar llegó a España en el año 2010 y se ha ido extendiendo por la península ibérica. Los alergólogos explican que esta avispa plantea varios retos, entre ellos la mayor exposición de la población a este ejemplar más agresivo y venenoso. “La avispa velutina es agresiva y, si se siente amenazada, va a picar”, asegura el doctor González de Olano.

PUBLICIDAD

La picadura provoca un dolor agudo y un escozor intenso similar al de una quemadura. La especie, a diferencia de las abejas, puede usar el aguijón varias veces y picar de forma repetida a una misma persona. Ese riesgo aumenta porque, durante el ataque, libera una feromona que incita al resto de la colmena a atacar. Así, si la persona afectada se encuentra cerca de un nido, se expone a sufrir varias picaduras, lo que puede provocar reacciones alérgicas graves.

Cómo diferenciar una picadura normal de una reacción alérgica

En la población general, la picadura de una avispa velutina provocará más dolor que la de una abeja o avispa común, pero para los alérgicos este incidente puede llegar a ser mortal. El alergólogo explica que “una reacción local en la zona de picadura o de mordedura es inevitable, eso es normal, no hay que preocuparse por eso”, pero con síntomas más graves hay que acudir a un especialista.

La sospecha de alergia aparece cuando, tras una sola picadura, surgen síntomas alejados del lugar afectado. Náuseas, vómitos, mareo, fatiga o manifestaciones en distintas partes del cuerpo apuntan a una reacción generalizada o sistémica que exige valoración por un alergólogo. En estos casos, es importante identificar el insecto causante de la picadura, que ayudará a realizar con mayor exactitud el diagnóstico y a implementar tratamientos adecuados.

Temas Relacionados

AvispasInsectosAnimalesAlergiasÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Novedades de‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol en Mediaset: mantiene el nombre, 40 tertulianos y tres fichajes “que van a gustar mucho”

La temporada comenzará con una estrategia de emisión dividida entre Energy y Cuatro y con público los domingos

Novedades de‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol en Mediaset: mantiene el nombre, 40 tertulianos y tres fichajes “que van a gustar mucho”

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

La normativa exige que el total de los propietarios, representando el total de las cuotas de participación, apruebe cualquier cesión de uso exclusivo sobre un elemento común

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pone fin a la emergencia de interés nacional por el fuego de Ávila y Madrid

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pone fin a la emergencia de interés nacional por el fuego de Ávila y Madrid

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos

Un postre crujiente ideal para preparar en casa y sorprender en la mesa

Cómo hacer palitos de hojaldre rellenos con mermelada de fresa: una receta fácil de elaborar en menos de 30 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Ceuta pide el apoyo del Gobierno ante la “absoluta emergencia migratoria” y apunta a crear un “mando único” de coordinación

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca