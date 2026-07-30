Novedades de‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol en Mediaset: mantiene el nombre, 40 tertulianos y tres fichajes “que van a gustar mucho”

Josep Pedrerol firma con Mediaset (MEDIASET ESPAÑA).

Guardar

Josep Pedrerol ya está en Mediaset y tiene muchas novedades en ‘El Chiringuito’. Su nuevo plató le encanta, aunque todavía falta poner el césped. Para el 17 de agosto, día del arranque de esta nueva etapa, estará todo listo. El presentador se lleva a todos sus colaboradores, unos 40 tertulianos y 30 trabajadores entre periodistas, marketing y el resto del equipo. El objetivo está claro: traerse a la audiencia que tenía en La Sexta. Para esto, tiene tres fichajes que, en sus propias palabras, “van a gustar mucho”. El primero de ellos lo conoceremos el día 17.

El presentador Josep Pedrerol explica cuál es el secreto que hace único a 'El Chiringuito'. Para él, la clave reside en la imprevisibilidad y en no saber nunca qué va a ocurrir durante el programa.

La temporada comenzará con una estrategia de emisión dividida entre Energy y Cuatro para reforzar su visibilidad en las noches de mayor interés futbolístico. La tertulia se emitirá de domingo a jueves a partir de las 00:00 horas. De lunes a jueves se verá en Energy, mientras que los domingos saltará a Cuatro justo después de Cuarto milenio, el espacio de Iker Jiménez. Y con público.

PUBLICIDAD

Durante la presentación, Josep Pedrerol ha hecho referencia a la continuidad de la esencia del programa pese al cambio de grupo. “Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo El Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”, ha afirmado el periodista en rueda de prensa este jueves.

Actualidad deportiva, debate y entretenimiento

La apuesta de Mediaset por este formato incluye la intención de ampliar la base de seguidores del programa, combinando la estabilidad de un canal temático como Energy con el alcance de una cadena generalista como Cuatro. Según Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, la llegada del equipo de El Chiringuito representa “un gran valor añadido”, permitiendo “seguir desarrollando un formato que combina actualidad deportiva, debate y entretenimiento”.

PUBLICIDAD

Josep Pedrerol, periodista deportivo, en los Premios Chicote. (Helena Margarit Cortadellas)

El estreno del 17 de agosto marcará el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios más veteranos y reconocibles de la televisión deportiva en España. Tras más de una década en Atresmedia, El Chiringuito inicia ahora su andadura en Mediaset con el reto de mantener a su fiel comunidad y captar nuevos espectadores, con LaLiga como motor de audiencia para la temporada 2026-2027. La estrategia de emisión no contempla la difusión en Mediaset Infinity, desmintiendo rumores previos y reforzando el papel de la televisión lineal en el relanzamiento del formato.

La compañía confía en que el desembarco de Pedrerol se convierta en una de las principales bazas de su oferta deportiva, consolidando la presencia de debate futbolístico en horario nocturno y reforzando su programación de cara a una temporada clave para el deporte en televisión.

PUBLICIDAD