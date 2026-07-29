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Jordi Cruz, chef estrella Michelin: “Los huevos se suelen guardar fuera de la nevera, pero el frío alarga su vida útil”

El cocinero catalán explica en un vídeo en su cuenta de TikTok @jordicruzof cuáles son los mejores métodos conservar este alimento

El cocinero catalán explica en un vídeo en su cuenta de TikTok @jordicruzof cuáles son los mejores métodos conservar los huevos. (Canva)
El cocinero catalán explica en un vídeo en su cuenta de TikTok @jordicruzof cuáles son los mejores métodos conservar los huevos. (Canva)
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En la era de los superalimentos, el huevo ocupa un lugar fundamental en la alimentación por su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. Es una fuente de proteínas de alta calidad, aporta vitaminas como la B12, D y A, así como minerales esenciales como el hierro, el zinc y el selenio. Además, contiene todos los aminoácidos esenciales y grasas saludables, lo que lo convierte en un alimento completo y accesible.

La conservación de algunos alimentos suele ser una de las cuestiones que genera más dudas a los consumidores. Además, sobre algunos hay siempre un debate que nunca acaba. El huevo es uno de esos casos, ya que su almacenamiento, limpieza y manipulación continúan suscitando interrogantes en torno a cuál es la forma más segura y adecuada de mantener sus propiedades y evitar riesgos sanitarios.

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Concretamente sobre este tema ha hablado Jordi Cruz, el cocinero cinco estrellas michelín, en uno de sus últimos vídeos de su perfil de TikTok (@jordicruzof). El chef del ABaC ha dado algunos consejos clave para sacarle el máximo partido posible a este alimento, con el objetivo de que no pierda ninguna de sus propiedades y, además, evitar la exposición a bacterias.

Dónde conservar los huevos

“Los huevos son uno de los mejores alimentos que hay: proteína de alta calidad, versátiles y presentes en casi cualquier cocina. Pero es curioso que siendo tan populares aún tengamos tantas dudas a lo que su uso se refiere“, empezaba introduciendo el chef en el vídeo de TikTok. Por ello, el cocinero resuelve algunas dudas clave como, por ejemplo, si se guardan en la nevera o no, o si hay que limpiarlos por tema sanitario y demás.

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“Los huevos se suelen guardar fuera de la nevera”, finalizaba contundentemente con el debate Jordi Cruz. “El frío puede alargar su vida útil, pero el huevo tiene una fina capa natural llamada cutícula o flor, que protege la cáscara y ayuda a sellar los poros evitando que entren las bacterias. Por eso, si los metemos en la nevera, los cambios bruscos de temperatura y la condensación que se genera en el electrodoméstico pueden degradar esta capa“, expresaba el cocinero catalán.

Maple de huevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un cartón de huevos en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, en el vídeo, Jordi Cruz ha respondido la pregunta de si hay que lavar o no los huevos. “Si los queréis limpiar para evitar salmonelas y demás, será en el último momento, antes de utilizarlos”, recomendaba. Y además, ofrecía la mezcla con la que hacerlo. “Un poquito de vinagre, agua abundante y nada más”, explicaba el chef del ABaC en el vídeo.

Cada cuánto tiempo hay que comprar huevos

En la conclusión del vídeo, el cocinero michelín ha dado una última recomendación. Esta vez, en relación al propio consumo de los huevos. “No tengáis muchos huevos, no almacenéis muchos huevos, los justos que vais a utilizar y comprarlos muy a menudo”, aconsejaba. Y, lo más importante “cuanto más frescos, mejor”, concluía. “Con estos consejos los huevos siguen siendo uno de los alimentos más completos y manipularlos será muy seguro para ti y los tuyos”, aseguraba Jordi Cruz.

Además de su valor nutricional y las recomendaciones sobre manipulación, el huevo destaca por su accesibilidad, bajo coste y capacidad para complementar dietas. Ya sea para hacerlos fritos, cocidos, revueltos, para preparar una tortilla o simplemente para ayudarnos a preparar un rebozado, siempre vale la pena tener aunque sea media docena en la despensa.

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