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Ignasi Coll, experto en geriatría, revela cuándo es oportuno que viajen las personas mayores: “No depende del lugar donde van ni si es mar o montaña”

El doctor Coll explica que las vacaciones son buenas cuando toda la familia puede disfrutarlas

Un abuelo paseando por la playa con su nieto (@doctor_geriatra / Montaje Infobae)
Un abuelo paseando por la playa con su nieto (@doctor_geriatra / Montaje Infobae)
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Con la llegada del verano, muchas familias se enfrentan a una duda recurrente: ¿es conveniente llevar de vacaciones a una persona mayor? La respuesta no es universal y, según los especialistas, depende mucho más del estado de salud y de las circunstancias de cada persona que del destino elegido. El objetivo debe ser que el viaje contribuya al bienestar de todos y no se convierta en una fuente de estrés o de riesgos innecesarios.

No existe una fórmula válida para todos los casos. Antes de organizar un desplazamiento conviene valorar la situación individual de la persona mayor, su grado de autonomía y su deseo de participar en el viaje. Solo así es posible planificar unas vacaciones que resulten satisfactorias tanto para ella como para el resto de la familia.

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El doctor experto en geriatría Ignasi Coll explica que una de las preguntas que más recibe en estas fechas es si una persona mayor debe acompañar a su familia durante las vacaciones. Y aunque depende de cada caso, esa decisión no está relacionada con el lugar elegido. “No depende del lugar donde van ni si es mar o montaña, sino que depende de la persona”, señala.

Cuándo llevarnos de viaje a una persona mayor

Cuando la persona mayor mantiene un buen estado de salud y quiere viajar, el doctor Coll considera que compartir esos días en familia puede ser una experiencia muy positiva. “Si su madre está bien y lo desea y está de acuerdo, es fantástico que puedan compartir estos días diversas generaciones. Un éxito”, afirma.

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No obstante, el especialista advierte de que existen situaciones en las que conviene extremar la precaución. Las personas con dependencia, demencia o una mayor fragilidad pueden verse afectadas por los cambios que implica un viaje, incluso aunque este sea de pocos días. “Si su madre tiene dependencia, tiene demencia, es frágil, hay que tener en cuenta que este cambio de ubicación puede hacer este cambio de rutinas, de horarios, incluso de dieta, de espacios, y eso puede generar una inestabilidad, desestabilizar un poco a su madre”, explica.

Una abuela con su nieto en la playa (Magnific)
Una abuela con su nieto en la playa (Magnific)

Adaptar el viaje a sus necesidades

Pese a ello, Coll insiste en que estas circunstancias no significan que las vacaciones deban descartarse automáticamente. A su juicio, la clave está en adaptar el viaje a las necesidades de la persona mayor y preparar con antelación todos aquellos aspectos que puedan influir en su bienestar. “¿Significa esto que no podemos irnos de vacaciones? No, en absoluto. Lo que significa es que hemos de planificar de una manera individualizada y tener presente que es importante el bienestar, pero la seguridad también”, subraya.

La planificación, por tanto, adquiere un papel fundamental. Mantener, en la medida de lo posible, las rutinas habituales, prever las necesidades sanitarias y elegir un entorno adecuado son algunos de los aspectos que pueden ayudar a reducir el impacto que supone salir del entorno cotidiano para las personas más vulnerables.

El geriatra concluye recordando cuál debe ser el verdadero propósito de cualquier viaje familiar. “Todos seguro que estamos de acuerdo que las vacaciones tienen que ser un momento de descanso, de tranquilidad y de alegría para todos, para toda la familia. Y si no es así, no son vacaciones”. En esa misma línea resume su recomendación con una idea sencilla: “Unas buenas vacaciones son aquellas en las que todos pueden disfrutarlas”.

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