Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

Juan José Ebenezer, especialista en automoción, advierte que esperar unos segundos antes de encender el aire ayuda a proteger los componentes del vehículo (Composición Infobae)

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El uso del aire acondicionado en el automóvil es una de las consultas más habituales entre los conductores, especialmente durante los meses de altas temperaturas. Muchos usuarios desconocen que el modo en que gestionan este sistema puede influir directamente en el funcionamiento y la vida útil de su vehículo.

La costumbre de encender el aire acondicionado nada más girar la llave o dejarlo conectado antes de iniciar la marcha puede tener consecuencias negativas para el motor, según advierten especialistas del sector de la automoción.

Además, este hábito puede incrementar el consumo de combustible, ya que el esfuerzo adicional solicitado al motor en frío se traduce a menudo en un mayor gasto energético, sobre todo en trayectos urbanos o situaciones de tráfico denso.

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Para evitar un esfuerzo extra al motor, el mecánico Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer) recomienda no arrancar el coche con el aire acondicionado ya encendido: “Lo ideal es que no lo tengas conectado antes” de dar arranque, porque en ese momento “directamente ya está trayendo un consumo de carga”.

Sobrecarga al arrancar

Según explica, el problema se nota más en el aire acondicionado que en otros elementos eléctricos porque “lo tienes puesto en la velocidad del ventilador y cuando pones el contacto” empieza a demandar energía incluso antes de que el motor esté en marcha.

Ebenezer detalla que, si el conductor intenta arrancar en esas condiciones, el sistema “tiene que parar esa carga y después arrancar el vehículo” y, apenas enciende, “automáticamente le vas a meter otra carga más mecánica, que es el compresor funcionando”, algo que “no le beneficia en absolutamente nada”.

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Aire acondicionado coche (Pixabay)

La acumulación de esfuerzos sobre el sistema eléctrico, especialmente en vehículos con baterías antiguas o con poca carga, puede derivar en dificultades para el arranque, así como en desgaste prematuro de componentes como el alternador y el propio compresor del aire acondicionado.

El arranque del motor es uno de los momentos más delicados para los componentes mecánicos y eléctricos del automóvil. Durante esos primeros segundos, el motor requiere toda la energía disponible para poner en marcha todos los sistemas esenciales.

Si el aire acondicionado está activado desde el inicio, el esfuerzo que debe realizar la batería y el motor aumenta, lo que puede acelerar el desgaste de algunos elementos y, en casos extremos, dificultar el encendido. Mantener apagado el aire durante este instante también favorece la correcta lubricación de las piezas internas, un aspecto clave para la longevidad del propulsor.

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Más vida útil y menos averías

Los fabricantes suelen aconsejar limitar el uso de dispositivos eléctricos de alto consumo durante el arranque, precisamente para reducir el esfuerzo sobre el sistema de encendido. Además, permitir que el motor funcione unos segundos sin cargas adicionales favorece la correcta lubricación de las piezas internas, lo que puede contribuir a una mayor longevidad del propulsor.

También resulta relevante en climas extremos, donde es habitual querer encender el aire de inmediato, pero respetar el tiempo recomendado ayuda a evitar averías prematuras, como fallos en el compresor o problemas eléctricos relacionados con el sobreesfuerzo inicial.

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Por eso, Ebenezer aconseja apagar el aire acondicionado antes de detener el coche y esperar unos segundos tras el encendido para volver a conectarlo: “Lo ideal es que arranques el coche y treinta o cuarenta segunditos después, cuando vayas a iniciar la marcha, pones el aire acondicionado o apenas unos cinco segundos, pero por lo menos dale tiempo a que arranque, lubrique y justo después ya lo pones”.

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Este sencillo hábito puede suponer una diferencia significativa en el mantenimiento preventivo del vehículo, especialmente en modelos más antiguos o en aquellos que circulan habitualmente por zonas calurosas.

Además, ayuda a optimizar el rendimiento del sistema eléctrico y evita sobrecargas innecesarias, contribuyendo a una mayor eficiencia general del automóvil. Adoptar estos consejos no solo protege la mecánica, sino que puede evitar también la acumulación de humedad en los conductos del sistema y, con ello, la aparición de malos olores o bacterias en el habitáculo.