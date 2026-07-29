Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

Juanma Lorente, abogado, explica en su TikTok @juanmalorentelaboralista por qué no puedes teletrabajar desde donde te de la gana. (Canva)

Guardar

El teletrabajo se ha consolidado como una modalidad habitual en numerosos sectores, sobre todo tras la pandemia. Muchas empresas permiten que sus empleados desempeñen sus funciones a distancia, aunque establecen reglas claras sobre la ubicación y la disponibilidad durante la jornada laboral.

La legislación vigente en países como España establece que el teletrabajo debe respetar los mismos principios de control y supervisión que el trabajo presencial. La empresa puede exigir que el trabajador mantenga la cámara encendida, esté disponible en los horarios pactados y comunique cualquier cambio relevante en su ubicación.

De esta manera, aunque el auge del teletrabajo ha abierto nuevas posibilidades para millones de empleados, también ha planteado dudas sobre los derechos y obligaciones de quienes eligen trabajar fuera de la oficina. Por eso, el abogado laboralista Juanma Lorente se ha encargado de grabar un vídeo para su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista) en la que advierte con claridad sobre esta situación.

PUBLICIDAD

Desde dónde se puede teletrabajar

“Mira, lo siento mucho, pero tú no puedes teletrabajar desde donde te de la gana”, comenzaba con contundencia su vídeo Juanma Llorente. “Por mucho que teletrabajes y por mucho que sea verano, no puedes irte a la playa sin permiso de tu empresa, sin decirle nada, por supuesto, y ponerte a teletrabajar desde allí”, continua.

Aunque parezca mentira, esta práctica es mucho más habitual de lo que pensamos. De hecho, hay un vídeo que se ha hecho muy viral en las últimas semanas que es superdescriptivo “de lo que no hay que hacer”, añade el abogado.

Hombre teletrabaja desde la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este vídeo se ve como, en una reunión de trabajo por videollamada, uno de los integrantes no tiene la cámara activada. El problema se convierte en aún mayor cuando una de las mujeres que compartía la videoconferencia con él le pide si se puede activar esta opción para poder ver la cara a todos los componentes de la misma.

PUBLICIDAD

Para sorpresa de todos ellos, este compañero que tenía la cámara quitada tiene de fondo un paisaje peculiar. “Roger, ¿Dónde estás?¿Estás en la playa?¿De verdad?“, reacciona sorprendida su interlocutora. ”Sí, sí, estoy en la playa. Pero prometo que estoy concentrado, vengo con mi silla, me traigo el ordenador y estoy aquí al sol. De verdad, esto funciona, estoy más inspirado“, responde justificándose con total confianza el hombre. Esta situación genera una reacción unánime, de entre risa e incredulidad en todos los miembros de la reunión.

Y es que, aunque la tecnología permite conectarse prácticamente desde cualquier lugar, trasladar el puesto de trabajo a la playa u otro destino sin notificarlo a la empresa puede acarrear sanciones.

PUBLICIDAD

Cuáles son las medidas que puede tomar la empresa

Volviendo al vídeo viral, la mujer, que parece su superior, finaliza la conversación con un “Roger, agendaré después una reunión contigo y recursos humanos”. Pero, realmente, cuáles son las medidas que puede tomar la empresa. Pues, según el abogado Juanma Llorente, “seguramente lo vaya a reunir y lo vayan a despedir”, señala. “Hay obligación de que el trabajador comunique a la empresa dónde va a estar teletrabajando. Si tú no lo comunicas o directamente te vas a la playa sin permiso, pues sí, te pueden despedir”, concluye.

Te pueden despedir si estas teletrabajando desde un lugar inapropiado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del teletrabajo ha multiplicado las opciones para organizar la vida profesional, pero no elimina la obligación de cumplir con los procedimientos y la transparencia exigida por cada empresa. Mientras las nuevas tecnologías permiten trabajar desde ubicaciones remotas, la responsabilidad y la comunicación siguen siendo elementos imprescindibles para evitar conflictos laborales y preservar tanto la confianza como el propio empleo.

PUBLICIDAD