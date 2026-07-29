España
Agregar Infobae enGoogle

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

El experto explica en su cuenta de TikTok @juanmalorentelaboralista por qué te pueden despedir si estás en un lugar inapropiado cuando trabajas fuera de la oficina

Juanma Lorente, abogado, explica en su TikTok @juanmalorentelaboralista por qué no puedes teletrabajar desde donde te de la gana. (Canva)
Juanma Lorente, abogado, explica en su TikTok @juanmalorentelaboralista por qué no puedes teletrabajar desde donde te de la gana. (Canva)
Guardar

El teletrabajo se ha consolidado como una modalidad habitual en numerosos sectores, sobre todo tras la pandemia. Muchas empresas permiten que sus empleados desempeñen sus funciones a distancia, aunque establecen reglas claras sobre la ubicación y la disponibilidad durante la jornada laboral.

La legislación vigente en países como España establece que el teletrabajo debe respetar los mismos principios de control y supervisión que el trabajo presencial. La empresa puede exigir que el trabajador mantenga la cámara encendida, esté disponible en los horarios pactados y comunique cualquier cambio relevante en su ubicación.

De esta manera, aunque el auge del teletrabajo ha abierto nuevas posibilidades para millones de empleados, también ha planteado dudas sobre los derechos y obligaciones de quienes eligen trabajar fuera de la oficina. Por eso, el abogado laboralista Juanma Lorente se ha encargado de grabar un vídeo para su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista) en la que advierte con claridad sobre esta situación.

PUBLICIDAD

Desde dónde se puede teletrabajar

“Mira, lo siento mucho, pero tú no puedes teletrabajar desde donde te de la gana”, comenzaba con contundencia su vídeo Juanma Llorente. “Por mucho que teletrabajes y por mucho que sea verano, no puedes irte a la playa sin permiso de tu empresa, sin decirle nada, por supuesto, y ponerte a teletrabajar desde allí”, continua.

Aunque parezca mentira, esta práctica es mucho más habitual de lo que pensamos. De hecho, hay un vídeo que se ha hecho muy viral en las últimas semanas que es superdescriptivo “de lo que no hay que hacer”, añade el abogado.

Teletrabajo - home office
Hombre teletrabaja desde la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este vídeo se ve como, en una reunión de trabajo por videollamada, uno de los integrantes no tiene la cámara activada. El problema se convierte en aún mayor cuando una de las mujeres que compartía la videoconferencia con él le pide si se puede activar esta opción para poder ver la cara a todos los componentes de la misma.

PUBLICIDAD

Para sorpresa de todos ellos, este compañero que tenía la cámara quitada tiene de fondo un paisaje peculiar. “Roger, ¿Dónde estás?¿Estás en la playa?¿De verdad?“, reacciona sorprendida su interlocutora. ”Sí, sí, estoy en la playa. Pero prometo que estoy concentrado, vengo con mi silla, me traigo el ordenador y estoy aquí al sol. De verdad, esto funciona, estoy más inspirado“, responde justificándose con total confianza el hombre. Esta situación genera una reacción unánime, de entre risa e incredulidad en todos los miembros de la reunión.

Y es que, aunque la tecnología permite conectarse prácticamente desde cualquier lugar, trasladar el puesto de trabajo a la playa u otro destino sin notificarlo a la empresa puede acarrear sanciones.

Cuáles son las medidas que puede tomar la empresa

Volviendo al vídeo viral, la mujer, que parece su superior, finaliza la conversación con un “Roger, agendaré después una reunión contigo y recursos humanos”. Pero, realmente, cuáles son las medidas que puede tomar la empresa. Pues, según el abogado Juanma Llorente, “seguramente lo vaya a reunir y lo vayan a despedir”, señala. “Hay obligación de que el trabajador comunique a la empresa dónde va a estar teletrabajando. Si tú no lo comunicas o directamente te vas a la playa sin permiso, pues sí, te pueden despedir”, concluye.

Una mujer con traje entrega un documento con la palabra "FINAL" a un hombre con camisa y corbata que lleva una caja de cartón con objetos personales en una oficina.
Te pueden despedir si estas teletrabajando desde un lugar inapropiado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del teletrabajo ha multiplicado las opciones para organizar la vida profesional, pero no elimina la obligación de cumplir con los procedimientos y la transparencia exigida por cada empresa. Mientras las nuevas tecnologías permiten trabajar desde ubicaciones remotas, la responsabilidad y la comunicación siguen siendo elementos imprescindibles para evitar conflictos laborales y preservar tanto la confianza como el propio empleo.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesJornada LaboralTikTok EspañaRedes SocialesVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

El pueblo de La Rioja con 30 kilómetros cuadrados de viñedos DOCa y desde el que se apreciará el eclipse del 12 de agosto

Uno de los mejores miradores de la península para el fenómeno atmosférico con tradiciones ancestrales

El pueblo de La Rioja con 30 kilómetros cuadrados de viñedos DOCa y desde el que se apreciará el eclipse del 12 de agosto

La falta de relevo generacional de agricultores y ganaderos deja el monte desprotegido ante los incendios: “Se está perdiendo su modo de vida”

Organizaciones agrarias y ganaderas piden reforzar la prevención para evitar que los macroincendios se repitan cada año

La falta de relevo generacional de agricultores y ganaderos deja el monte desprotegido ante los incendios: “Se está perdiendo su modo de vida”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

La nueva Directiva de Transparencia Salarial de la UE prohíbe el secreto salarial. A partir de ahora, los trabajadores podrán saber el sueldo medio de su puesto según el género y tendrán derecho a conocer la banda salarial de las ofertas de empleo

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

Embalses en España: así están las reservas de agua este 28 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,93 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España: así están las reservas de agua este 28 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

ECONOMÍA

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026