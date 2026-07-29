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La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios

La Aemet advierte de que los termómetros podrían superar los 42 grados este miércoles

Bomberos en labores de extinción del incendio de nivel 2 que declarado en la localidad leonesa de La Utrera, a 28 de julio de 2026. (EFE/ J.Casares)
Bomberos en labores de extinción del incendio de nivel 2 que declarado en la localidad leonesa de La Utrera, a 28 de julio de 2026. (EFE/ J.Casares)
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La cuenta atrás ha acabado. La cuarta ola de calor del verano empieza este miércoles con las labores de extinción del macroincendio de Ávila y la Comunidad de Madrid y el de Castellón a pleno rendimiento. El ascenso del mercurio ya se empezó a notar durante la pasada jornada, cuando los termómetros superaron los 40 grados en buena parte del país. Almadén, en Ciudad Real, fue el municipio que registró la temperatura más alta de la jornada: 41,9 grados. Le siguieron Andújar (Jaén) con 41,8 grados y Montoro (Córdoba) con 41,4 grados.

El calor será aún mayor este miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el inicio del cuarto episodio de temperaturas extremas que se registra en lo que llevamos de verano, y que se mantendrá, al menos, hasta el domingo.

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El organismo público espera una jornada de ascensos en el tercio este y en la cuenca del alto Ebro. De este modo, se esperan máximas que rondarán de los 39 a los 41 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste; también se rondarán entre 40 y 42 grados de máxima en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde podrían superarse los 42 grados, según el pronóstico. En Canarias no van a librarse. La Aemet espera un importante ascenso térmico en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Ante este escenario, se han activado los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

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Mapa de alertas por el calor para este miércoles, 29 de julio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas por el calor para este miércoles, 29 de julio de 2026. (Aemet)

De cara al jueves, la Aemet espera que las temperaturas desciendan en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental. Serán los únicos que tendrán un respiro. En el resto del país se esperan pocos cambios y algunos ascensos. Así, las máximas podrán superar los40 grados en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 38 grados en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35 grados en puntos del interior de Fuerteventura y sur de Tenerife.

A partir del viernes aumenta la incertidumbre en el pronóstico, pero el organismo detalla que la situación más probable es que sigan las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 40 grados. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste se superarían 41 grados. Además, durante este día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se volverían a repartir los ascensos. Se alcanzarían los 38 grados en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 40 grados en medianías de la vertiente sur de Gran Canaria.

De cara al fin de semana, aunque con elevada incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 42 grados en el interior de la mitad sur peninsular y los41 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste. Las tormentas podrían reproducirse el interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. Mientras, en Canarias, se sobrepasarían los 38 grados en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura.

Aumenta el riesgo de incendio

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado en un comunicado que durante estos próximos días, “las humedades relativas bajas y el calor intenso conducirán al índice de peligro de incendios a valores muy altos o extremos en la mayor parte del país”. Se incluyen la península y Baleares, pero también las islas Canarias más montañosas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en puntos de Robledo de Chavela, Cebreros, Casavieja o Mijares para frenar el avance de los incendios. (UME)

Del Campo también ha avisado de que “este calor supondrá un peligro importante para las actividades al aire libre en las horas centrales del día y también supondrá un peligro importante para personas vulnerables, especialmente bebés, ancianos y personas con patologías previas”.

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