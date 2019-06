En relación al consumo de "carne jugosa", sólo sería una opción viable para vacío o asado. Si la matanza del vacuno fue realizada en un frigorífico habilitado, la contaminación solo será superficial, por lo tanto, no va a estar en el interior del corte. En este caso, el calor de la cocción elimina esa contaminación superficial, dejando un alimento seguro. NO es el caso de la carne picada o molida. La contaminación que estaba solamente en la superficie, se disemina hacia el "interior" durante el picado o molido, con lo cual, el calor deberá llegar hasta el centro para eliminar a los microorganismos. Nunca comer un chorizo, una hamburguesa o cualquier otra preparación a base de carne molida, que no esté perfectamente cocido/a.