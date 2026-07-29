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Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Busca afianzar las modificaciones impulsadas bajo la administración de Donald Trump, que lleva meses advirtiendo sobre una posible reducción de la ayuda militar estadounidense

Militares en Rota (REUTERS/Jon Nazca)
Militares en Rota (REUTERS/Jon Nazca)
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El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha puesto en marcha una revisión profunda de su despliegue militar en Europa, una medida anunciada por el secretario Pete Hegseth en la última reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas. La iniciativa, confirmada este miércoles por el subsecretario de Guerra Elbridge Colby, representa el mayor examen de la postura estadounidense en el continente europeo en años, con el objetivo de trasladar responsabilidades a sus aliados y reducir así su papel e inversión.

La revisión responde a la intención de consolidar los cambios introducidos durante la administración de Donald Trump, que ha advertido desde hace meses de que la ayuda estadounidense podía reducirse. Esta postura se acentuó con las decisiones que el republicano vio como una falta de apoyo, especialmente el rechazo de España o Italia a ofrecer sus bases para los ataques a Irán. En el caso de España, miles de soldados estadounidenses entre la base de Rota en Cádiz y la de Morón en Sevilla. En el caso de la primera, se debate de forma cada vez más realista si podría ser sustituida por una base en Marruecos, aliado de EEUU. No obstante, supondría un reto económico y logístico.

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El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Ajustes en el despliegue estadounidense

El secretario Pete Hegseth ha señalado que el examen impulsado por la administración estadounidense busca revisar el papel operativo de la OTAN y fortalecer su capacidad de respuesta, con el objetivo de avanzar hacia un modelo denominado “OTAN 3.0”. La Casa Blanca considera que este proceso debe contribuir a consolidar la alianza frente a amenazas emergentes.

Según la información oficial, la revisión analizará escenarios apoyados en criterios estratégicos y datos empíricos, adaptando la postura militar de Estados Unidos a las estrategias nacionales de seguridad y defensa fijadas para 2026. El subsecretario Elbridge Colby ha indicado que la coordinación con el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, será clave para el desarrollo del proceso. La revisión llega en un contexto de creciente presión para que los socios europeos asuman más responsabilidades en defensa.

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El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Presencia actual en Europa

Estados Unidos mantiene desplegados más de 50.000 militares solo en Alemania, Italia y España, según datos del Defense Manpower Data Center. En Alemania hay 36.436 efectivos, además de 11.416 civiles del Departamento de Defensa, lo que suma cerca de 49.338 personas vinculadas a la presencia estadounidense en ese país. En Italia están destacados 12.662 militares y 2.605 civiles, mientras que en España, principalmente en las bases de Rota y Morón, el contingente asciende a 3.814 militares y 497 civiles.

El presidente Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de retirar las tropas de España, decisión que intensificaría la tensión diplomática tras calificar la actitud española de “absolutamente horrible” y extender el malestar a Italia. Washington ya ha optado por reducir el número de efectivos en Alemania, con una retirada de 5.000 soldados hace unos meses. La retirada obligaría a reubicar a decenas de miles de militares y civiles, una operación compleja por el peso estratégico de estas bases en Europa.

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