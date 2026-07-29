Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

Así es la propuesta española que el Banco Central Europeo (BCE) ha elegido entre las 10 finalistas. (Canva)

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Tras analizar más de 1.200 candidaturas procedentes de todo el continente, el Banco Central Europeo (BCE) ha seleccionado 10 propuestas finalistas para renovar el diseño de los billetes de euro. La carrera por diseñar el dinero del futuro ha entrado en su última etapa, en la que ya sólo una resultará elegida y dejará su impronta en el papel moneda que cada día usan los más de 350 millones de consumidores de la zona euro.

Los ciudadanos podrán votar hasta el próximo 21 de septiembre, a través de la página web del BCE, para mostrar cuál de las alternativas es su favorita. Así, esta será la primera gran revolución de los billetes de euro desde su emisión en el año 2002.

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Además, de entre todas esas opciones y posibilidades, una candidatura de España ha conseguido colarse entre los finalistas. La propuesta española está elaborada por el estudio madrileño Cruz más Cruz y la firma murciana Rubio & Del Amo. Sus diseños compiten junto a los trabajos de tres estudios alemanes y de profesionales de Grecia, Dinamarca, Francia y Países Bajos.

Así es la candidatura española

El concurso se ha dividido en dos grandes temáticas. La primera, titulada ‘Cultura Europea’, incluye figuras históricas e influyentes del continente como Miguel de Cervantes, Beethoven o Marie Curie. Mientras, la segunda categoría, centrada en ‘Ríos y Aves’, se inspira en la naturaleza paisajística de Europa mediante la representación de animales como el treparriscos, el martín pescador, el abejaruco, la cigüeña blanca, la avoceta y el alcatraz del norte; o paisajes como las olas del océano Atlántico.

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro. (Heiko Becker/Reuters)

De este modo, la propuesta española pertenece a la categoría de ‘Cultura Europea’, que recoge las figuras de personalidades como María Callas (cinco euros), Ludwig van Beethoven (10 euros), Marie Curie (20 euros), Miguel de Cervantes (50 euros) y Leonardo da Vinci (100 euros) y Bertha von Suttner (200 euros).

Según describen los autores en la página web del BCE, su idea para los billetes del futuro es “una mirada cautivadora se encuentra con la del espectador desde el centro del billete”. Su objetivo es: “Encerrar una propuesta, una idea y un diálogo entre quienes forjaron nuestra identidad cultural y aquellos de nosotros que hacemos de Europa un referente del pensamiento, manteniendo vivo el espíritu de estas figuras en nuestra vida cotidiana”, explican.

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Pepe Cruz, director de Cruz más Cruz, también ha querido destacar que elaborar una colección completa ha supuesto “un trabajo duro y de mucho tiempo”. Además, las normas, ha señalado, son “especialmente estrictas”. Aún así, hay un fuerte componente emocional que ha dado fortaleza a el responsable del estudio. Su padre, fallecido hace apenas dos meses, creó las pesetas de la transición, la última colección de pesetas antes de la llegada del euro en el 2001.

Cuándo se elegirá el billete del futuro

Ahora, los ciudadanos europeos pueden contribuir a la elección del diseño definitivo a través de una encuesta en la página web del BCE en la que pueden valorar cada una de las candidaturas. El usuario puede señalar si cada diseño le representa, si considera que es legible y si tiene una buena estética general, entre otras cuestiones.

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Los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro se exhiben en la sede del BCE. (Heiko Becker/Reuters)

Pero no sólo habrá una votación popular directa, pues se tendrá en cuenta también el análisis de técnicos expertos tanto en seguridad de los billetes, para evitar la falsificación, como de producción. Será sólo después de esta cuando con los resultados se hará un informe que alimentará la decisión final que el BCE tomará en diciembre.