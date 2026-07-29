Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Coche de los Mossos d'Esquadra. (Europa Press)

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Los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada, en torno a las 1.25 horas, a un hombre presuntamente relacionado con la muerte violenta de una mujer de 34 años en el distrito de San Martí, en Barcelona. El suceso, que se investiga como un crimen machista, ocurrió en el interior de una vivienda del número 102 de la calle Andrade, delante de los dos hijos menores de la víctima, de origen brasileño.

El presunto agresor, pareja de la mujer fallecida, huyó del lugar, por lo que las autoridades activaron un amplio dispositivo policial con el objetivo de localizarlo. La búsqueda contó con el apoyo de la Guardia Urbana y el resto de policías locales del área metropolitana.

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Por el momento, no han trascendido las circunstancias de la detención, pero el sospechoso, durante la fuga, incendió el vehículo en el que viajaba en la calle Palencia, a la altura de la calle Espronceda. Muy cerca de la vivienda, los agentes de los Mossos d’Esquadra —cuya División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima— han interrogado a varios testigos.

Una mujer de 34 años de edad ha sido presuntamente asesinada a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona. (EFE/Andreu Dalmau)

Los hechos ocurrieron frente a los dos hijos menores de la pareja

El presunto crimen machista se produjo por un apuñalamiento. El aviso llegó a los Mossos d’Esquadra a las 19.47 horas, que se desplazaron hasta la calle Andrade, al igual que una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques. Sin embargo, la víctima estaba herida de gravedad, por lo que los sanitarios no han podido hacer nada para reanimarla.

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Los hechos se habrían producido en presencia de los dos hijos de la pareja, uno de cuatro y otro de ocho años. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado técnicos de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona para asistir a varias personas afectadas por lo ocurrido.

De confirmarse como crimen machista, ya serían 32 mujeres las víctimas mortales de violencia de género en nuestro país en lo que va de año; 1.373 mujeres asesinadas desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse conjuntamente estos hechos.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Durante este verano, según los datos del Ministerio de Igualdad, se han analizado nueve casos en junio y julio, de los cuales solo en uno había denuncia previa. En siete de estos nueve casos, la víctima y el agresor eran convivientes; además, ocho mejores han quedado huérfanos. A estas cifras, el Ministerio añade que dos de los agresores de las mujeres asesinadas han terminado quitándose la vida y tres de ellos lo han intentado; cuatro de los casos estaban en fase de ruptura.

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*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.