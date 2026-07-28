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Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

El Consejo General del Notariado activa un plan de asesoramiento gratuito para ayudar a los afectados por los incendios a recuperar la documentación destruida y facilitar los trámites tras la emergencia

Una casa y un coche quemados en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo (EFE/Raúl Sanchidrián)
Una casa y un coche quemados en los alrededores de el embalse de El Burguillo por el incendio que se originó en Burgohondo (EFE/Raúl Sanchidrián)
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Los incendios que han castigado durante los últimos días distintos puntos de España, especialmente en zonas de Madrid, Ávila y Castellón, empiezan a dar una tímida tregua. Con el fuego cada vez más controlado en buena parte de las áreas afectadas, comienza ahora otra etapa para miles de vecinos: regresar a sus viviendas, evaluar los daños y recuperar la documentación perdida entre las llamas. Entre las dudas más repetidas figura una que preocupa especialmente a quienes lo han perdido todo: ¿qué ocurre si también han desaparecido las escrituras de la casa?

La respuesta del Consejo General del Notariado es tajante: la propiedad de una vivienda no se pierde porque se queme la escritura. El documento físico puede desaparecer, pero el original permanece custodiado en la notaría donde se firmó la operación, de modo que siempre es posible obtener una nueva copia.

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Ante la magnitud de los incendios, el Notariado ha activado un dispositivo especial de asesoramiento para ayudar gratuitamente a los afectados a recuperar la documentación destruida y facilitar otros trámites que serán esenciales durante las próximas semanas, como las reclamaciones a las aseguradoras o la solicitud de ayudas públicas.

Así lo explicó el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y presidente de la Comisión Notarial de Emergencias, Luis Enrique Mayorga, en una entrevista concedida al programa ‘La Linterna’ de la COPE.

La primera recomendación que lanzó Mayorga fue sencilla: mantener la calma. Según recordó, la escritura que conserva el propietario no es el documento original, sino una copia expedida a partir de la matriz, que permanece archivada en la notaría. “Has perdido únicamente un documento que refleja esa propiedad, pero se puede obtener un duplicado que se llama la copia”, explicó durante la entrevista.

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Recuperar las escrituras es un trámite sencillo

Uno de los temores más habituales tras una catástrofe de estas características es pensar que la desaparición de las escrituras puede complicar la acreditación de la propiedad del inmueble. Sin embargo, desde el Notariado insisten en que el procedimiento para obtener un duplicado resulta mucho más sencillo de lo que muchas personas imaginan.

Si el afectado recuerda la notaría donde formalizó la compraventa de la vivienda, basta con acudir directamente a ese despacho para solicitar una nueva copia. En caso de no recordar dónde se firmó la escritura, tampoco supone un obstáculo. Según explicó Mayorga en la COPE, cualquier notaría puede iniciar la búsqueda gracias a los sistemas informáticos del Notariado. También pueden prestar asistencia los colegios notariales de las comunidades afectadas o el propio Consejo General del Notariado, que dispone de mecanismos para localizar la documentación.

Además, aclaró que no es necesario presentar una denuncia por la pérdida de las escrituras, ya que la desaparición del documento físico no afecta ni a la existencia de la escritura original ni a los derechos del propietario sobre el inmueble.

Un avión lanza retardante de fuego cerca de una vivienda (REUTERS / Florion Goga)
Un avión lanza retardante de fuego cerca de una vivienda (REUTERS / Florion Goga)

Fotografiar los daños puede marcar la diferencia

Junto a la recuperación de la documentación, el Notariado está poniendo el foco en otra recomendación que considera fundamental para los afectados: documentar cuanto antes el estado de las viviendas.

Mayorga insistió durante su intervención en la COPE en que los teléfonos móviles pueden convertirse en una herramienta decisiva durante los primeros días tras el incendio. Por eso lanzó un consejo que, según dijo, deberían recordar todas las personas afectadas: “Este mantra que quede bien en el alma de las personas afectadas: saquen los móviles”.

Las fotografías de los desperfectos constituyen un principio de prueba que puede resultar determinante tanto para reclamar las indemnizaciones a las compañías de seguros como para justificar los daños en la tramitación de ayudas públicas.

Con el objetivo de reforzar el valor probatorio de esas imágenes, el Consejo General del Notariado ha habilitado un sistema gratuito para protocolizarlas. El trámite puede realizarse íntegramente a través del Portal del Ciudadano del Notariado, sin necesidad de acudir físicamente a una notaría.

El procedimiento permite que el afectado se identifique electrónicamente, suba las fotografías y que un notario voluntario deje constancia fehaciente de que esas imágenes existían en una fecha determinada. La posibilidad de hacerlo por vía telemática resulta especialmente útil para quienes permanecen fuera de sus municipios tras las evacuaciones o todavía no pueden desplazarse hasta una notaría.

Un protocolo que ya se puso a prueba en La Palma y la DANA

La respuesta del Notariado ante los incendios no parte de cero. La organización ya desplegó mecanismos similares durante otras grandes catástrofes recientes, como la erupción del volcán de La Palma o la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

Esa experiencia acumulada, reconoció Mayorga durante la entrevista, ha permitido perfeccionar los protocolos para adaptarlos a cada situación. “Por desgracia, nos ha mirado un tuerto, o una serie de tuertos”, comentó al referirse a la sucesión de emergencias vividas en los últimos años.

No obstante, cada desastre obliga a adoptar soluciones distintas. Durante la crisis volcánica de La Palma fue necesario instalar notarías de campaña en zonas completamente arrasadas por la lava, mientras que tras la DANA buena parte de los trámites pudieron realizarse por internet.

Los helicópteros del Ejército de Tierra apoyan a la UME en la extinción de los incendios. (Ministerio de Defensa)

En el caso de los incendios actuales, el presidente de la Comisión Notarial de Emergencias considera que previsiblemente será necesario combinar ambos modelos. Por un lado, mantener la atención telemática para agilizar la recuperación de documentación y la protocolización de pruebas; por otro, desplazar notarios a las zonas afectadas para reforzar el trabajo de los despachos locales y prestar asistencia presencial allí donde sea necesario.

Mayorga también quiso transmitir tranquilidad respecto a los plazos. Obtener una nueva copia de la escritura no está sujeto a un límite temporal que haga perder ese derecho. Incluso años después del incendio, el propietario podrá solicitar un duplicado y seguirá siendo titular del inmueble. En cuanto al servicio para protocolizar las fotografías de los daños, permanecerá operativo durante varios meses mientras se desarrollan las labores de recuperación y a la espera de las medidas adicionales que puedan aprobar las administraciones para atender a las personas afectadas.

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