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Dieta baja en grasas: cómo ciertos alimentos pueden aliviar la acidez y el malestar digestivo

Especialistas en salud recomiendan opciones ricas en fibra y proteínas magras para quienes buscan controlar el reflujo, y explican qué hábitos diarios ayudan a mejorar los síntomas sin recurrir solo a medicación

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Mesa de madera con tres platos de arroz, pollo y vegetales, dos vasos de jugo, un yogur con frutos rojos, pan, aguacate, naranja y un reloj.
La dieta para el reflujo gastroesofágico puede ayudar a controlar los síntomas y reducir la dependencia de medicamentos, según la Clínica Cleveland y Live Don’t Diet - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reflujo gastroesofágico representa una de las afecciones digestivas más frecuentes en adultos y afecta la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Esta condición se caracteriza por el retorno del contenido del estómago hacia el esófago, lo que provoca síntomas como acidez, ardor y molestias abdominales.

La selección adecuada de alimentos puede marcar la diferencia en el control de los síntomas y en la prevención de episodios molestos. Según Live Don’t Diet, sitio web estadounidense especializado en temas de nutrición, salud digestiva y bienestar, y especialistas de la Clínica Cleveland, los cambios en la dieta constituyen una herramienta fundamental para quienes buscan alivio sin recurrir exclusivamente a medicamentos.

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El impacto del reflujo sobre la vida diaria puede ser considerable, ya que muchas personas experimentan dificultades para dormir, alteraciones en el apetito y limitaciones en sus actividades habituales. De acuerdo con la Clínica Mayo, el consumo de alimentos grasos, fritos, picantes o muy procesados suele empeorar los síntomas, mientras que una alimentación rica en fibra, bajas grasas y proteínas magras puede contribuir a la mejoría. Los expertos insisten en que la modificación de los hábitos alimentarios debe acompañarse de otras medidas como fraccionar las comidas, evitar acostarse inmediatamente después de comer y mantener un peso saludable.

Por su parte, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK) subraya que la identificación de los disparadores individuales resulta clave, ya que la tolerancia a ciertos alimentos puede variar en cada persona. El NIDDK recomienda llevar un registro de los alimentos consumidos y los síntomas, lo que facilita adaptar la dieta de manera personalizada.

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El impacto de la alimentación en el reflujo

Mesa de madera con recipientes de cereales, legumbres, yogur, chucrut, pescado azul, verduras de hoja, raíz y frutos rojos variados junto a una ventana.
Los expertos recomendaron una alimentación con fibra, bajas grasas y proteínas magras, además de comidas pequeñas y evitar acostarse después de comer para aliviar el reflujo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Clínica Mayo, una de las instituciones médicas más reconocidas de Estados Unidos, los síntomas del reflujo se agravan por el consumo de ciertos grupos de alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior o estimulan la producción de ácido en el estómago. Entre los factores de riesgo se encuentran el sobrepeso, las comidas copiosas, los alimentos grasos y el consumo de bebidas carbonatadas. Live Don’t Diet señala que la dieta debe enfocarse en opciones que ayuden a neutralizar el ácido, proteger la mucosa gástrica y favorecer una digestión más suave.

Especialistas de la Clínica Cleveland recomiendan priorizar alimentos ricos en fibra y bajos en grasas, así como evitar ingredientes picantes, fritos y ultraprocesados. Además, la elección de frutas y verduras adecuadas puede contribuir a reducir la inflamación y mejorar el tránsito intestinal, factores que disminuyen la frecuencia e intensidad de los episodios de reflujo.

Los 10 mejores alimentos para el reflujo según expertos

1. Avena: Considerado uno de los mejores desayunos para personas con reflujo, la avena aporta fibra y ayuda a absorber el exceso de ácido en el estómago, según Live Don’t Diet.

2. Jengibre: El jengibre posee propiedades antiinflamatorias y favorece la digestión, por lo que es ampliamente recomendado por la Clínica Mayo para quienes sufren molestias gástricas.

3. Banana: La banana es una fruta suave, baja en acidez y de fácil digestión, ideal para calmar el estómago y evitar irritaciones, según la Clínica Cleveland.

4. Manzana: Las manzanas, especialmente en variedades dulces y no ácidas, son una opción segura y nutritiva para las personas con reflujo, de acuerdo con Live Don’t Diet.

5. Pollo y pavo sin piel: Las carnes magras como el pollo y el pavo sin piel, cocidas a la plancha o al vapor, constituyen una fuente de proteína recomendada por la Clínica Mayo, ya que no estimulan la producción de ácido.

Plato blanco con pollo a la parrilla, arroz, quinua, batatas, espinacas. Tazón pequeño con yogur, frambuesas, arándanos, mora. Botella mezcladora. Tenedor en mesa de madera.
La avena, el jengibre, la banana y la manzana figuran entre los alimentos recomendados para el reflujo por su aporte de fibra, baja acidez o ayuda digestiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Verduras verdes: Espinaca, brócoli y calabacín son vegetales con bajo contenido de ácido y fibra, y pueden incorporarse en diferentes comidas, según la Clínica Cleveland.

7. Papa y batata: Los tubérculos como la papa y la batata aportan energía y son bien tolerados por la mayoría de quienes padecen reflujo, siempre que se preparen sin fritura ni grasas añadidas, según Live Don’t Diet.

8. Arroz integral: El arroz integral es una fuente de fibra y carbohidratos complejos que contribuye al bienestar digestivo y ayuda a mantener el estómago estable, recomienda la Clínica Mayo.

9. Pescado blanco: El pescado blanco cocido al vapor o al horno es otra fuente de proteína baja en grasa que favorece la digestión y minimiza el riesgo de acidez, según la Clínica Cleveland.

10. Yogur descremado: El yogur descremado puede ayudar a equilibrar la flora intestinal y, en personas que lo toleran, aliviar las molestias asociadas al reflujo, de acuerdo con Live Don’t Diet.

A lo largo del día, los especialistas sugieren distribuir los alimentos en varias comidas pequeñas y evitar acostarse inmediatamente después de comer. Mantener un peso saludable y reducir el consumo de alcohol, café y chocolate son recomendaciones adicionales compartidas por la Clínica Mayo y Cleveland.

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