España
Agregar Infobae enGoogle

La tragedia “devastadora” que marcó la vida de Charlène de Mónaco y que cada verano vuelve a su memoria

La princesa es una de las voces más activas en la prevención de ahogamientos, arrastra desde la infancia un dolor que moldeó su compromiso público: la muerte de su primo de cinco años

Fotografía de archivo de la princesa Charlene de Mónaco. EFE/ERIC GAILLARD / **POOL**
Fotografía de archivo de la princesa Charlene de Mónaco. EFE/ERIC GAILLARD / **POOL**
Guardar

Este fin de semana, el Palacio del Príncipe de Mónaco volvió a iluminarse de azul para conmemorar el Día Mundial de la Prevención de Ahogamientos, que se celebra cada 25 de julio. La fecha llega en un contexto especialmente duro: solo en junio, España registró 92 muertes por ahogamiento, la cifra más alta desde que existen registros. La OMS insiste en que se trata de una de las principales causas de muerte infantil en el mundo.

Para Charlène de Mónaco, este drama no es una estadística. Es una herida que la acompaña desde la infancia. La princesa ha contado en pocas ocasiones el episodio que marcó su vida. Su primo Richard murió ahogado con solo cinco años, en un río cercano a la casa de su tío. Ella era una niña.“Fue devastador para toda nuestra familia. No creo que un dolor así desaparezca nunca por completo”, confesó en una entrevista con Ouest-France. Ese trauma, unido a su carrera como nadadora olímpica, moldeó su convicción de que aprender a nadar debería ser un derecho fundamental.

PUBLICIDAD

La tragedia no quedó ahí. Años después, la hija de 19 meses de unos amigos murió en la piscina de unos vecinos. “Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde”, lamentó Chalène en Point de Vue. También presenció cómo tres niños se ahogaban durante unas vacaciones y vivió de cerca el dolor de un amigo que perdió a su nieta en un accidente similar. Por eso, no ha dudado en confesar que el ahogamiento “es uno de mis grandes miedos”.

Los traumas que han marcado la vida de la princesa Charlène

Ese miedo se volvió real durante un instante que aún recuerda con angustia. Su hija Gabriella, entonces muy pequeña, cayó a una piscina intentando coger un juguete. Charlène la vio a tiempo y logró sacarla del agua.“Todavía me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no la hubiera visto”, confesó.

PUBLICIDAD

Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene and their children Princess Gabriella and Prince Jacques wait for the arrival of France's President Emmanuel Macron for a two-day state visit, at the Prince's Palace in Monaco ahead of the Unoc3 on June 7, 2025. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Los príncipes de Mónaco con sus hijos Gabriella y Jacques. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Todas estas experiencias, acumuladas a lo largo de su vida, terminaron convirtiéndose en una misión. En diciembre de 2012, la princesa creó la Fundación Princesa Charlène, dedicada a la prevención de ahogamientos y a la enseñanza de natación y seguridad acuática. Desde entonces, más de un millón de personas en 43 países han participado en sus programas. La organización trabaja con escuelas, clubes deportivos y comunidades vulnerables, especialmente en regiones donde el riesgo de ahogamiento infantil es mayor.

Por eso, hoy día los príncipes Jacques y Gabriella, de 11 años, nadan con soltura. Aprendieron desde muy pequeños, por insistencia de su madre. “Protegerlos del riesgo de ahogamiento era una prioridad”, ha dicho.

Y hay un motivo que explica esa obsesión protectora: Charlène conoce el agua mejor que nadie. Antes de convertirse en princesa, fue una atleta de élite, una nadadora que representó a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y que pasó su juventud entrenando en piscinas, mares y lagos. Sabe cómo se comporta el agua, cómo puede engañar, cómo puede volverse traicionera en segundos. Por eso, cuando habla de prevención, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia.

La princesa Charlene organizó talleres de prevención de ahogamientos con su fundación en abril de 2023. (Eric Mathon/Palacio Principesco)
La princesa Charlene organizó talleres de prevención de ahogamientos con su fundación en abril de 2023. (Eric Mathon/Palacio Principesco)

Cada verano, cuando el Palacio se tiñe de azul, Charlène vuelve a recordar a Richard, a la niña de sus amigos, a los niños que vio ahogarse y a ese instante en el que Gabriella cayó al agua. Son recuerdos dolorosos, pero también el motor de una causa que ha salvado vidas y que sigue creciendo.

Temas Relacionados

Charlène de MónacoCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Según los Mossos d’Esquadra, la pareja de la víctima se dio a la fuga e incendió el coche en el que viajaba

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Busca afianzar las modificaciones impulsadas bajo la administración de Donald Trump, que lleva meses advirtiendo sobre una posible reducción de la ayuda militar estadounidense

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios

La Aemet advierte de que los termómetros podrían superar los 42 grados este miércoles

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026