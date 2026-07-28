El drama de los incendios en España es “la expresión más dolorosa” del cambio climático: “Los tres peores incendios de la historia forestal han sucedido entre el año pasado y este verano”

Incendio forestal declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó (Consorcio Bomberos Castellón)

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España entera sigue atenta al avance del fuego por la península ibérica. El país, que ya ha visto arder 172.000 hectáreas y 35 grandes incendios forestales este año, pelea contra el que es ya el mayor incendio de la historia del país, con más de 77.000 hectáreas arrasadas y 100.000 evacuados entre Madrid, Toledo y Ávila. Mientras, en Castellón, el siniestro ha afectado a más de 8.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas.

Los bomberos luchan de forma incansable contra las llamas, pero el clima no da tregua: aunque las temperaturas han bajado el fin de semana, el viento ha logrado avivar el fuego. Este miércoles, el país entra en su cuarta ola de calor del verano, que complicará todavía más las labores de extinción.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción. (Europa Press)

“Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es la expresión más dolorosa de una emergencia climática”, ha aseverado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es algo con lo que los expertos concuerdan: un estudio elaborado por el grupo científico internacional World Weather Attribution (WWA) apunta que el cambio climático hizo 40 veces más probables los grandes incendios forestales (aquellos que superan las 500 hectáreas) en España y Portugal.

Vegetación seca, olas de calor y sequías prolongadas

“Los grandes incendios forestales son el resultado de la combinación de muchos factores”, explica a Infobae Lourdes Hernández, experta en incendios de la organización WWF. “El primero y, quizás, uno de los factores más determinantes, es la crisis climática”, afirma. Según la especialista, “las altas temperaturas, sequías prolongadas y las olas de calor, que cada vez son más frecuentes y duraderas, hacen que, en caso de incendio, las propagaciones sean mucho más rápidas”.

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En 2025, el 72% de los grandes incendios forestales se produjeron en ola de calor. Las altas temperaturas en sí no despiertan los incendios, pero secan la vegetación del país y la convierten en combustible para el fuego. “Esta crisis climática está llevando a las masas forestales al límite, las tiene enormemente estresadas, en un estado de sequedad y de debilitamiento muy grande. Esto hace que, en caso de incendio, la propia vegetación esté mucho más seca y sea más proclive a arder", indica Hernández.

Vista del incendio cerca de la Charca de la Nieta, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila. (Gabri Solera / Europa Press)

Este año, la sequía no ha sido protagonista en España. Todo lo contrario, el país ha vivido la primavera más lluviosa de su historia, un fenómeno que ha sido contraproducente: el agua ha hecho crecer la vegetación, lo que supone más combustible disponible para arder una vez llega el calor.

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Otro efecto inesperado del cambio climático, pero que algunos expertos empiezan a advertir, es el aumento de las tormentas eléctricas en algunas regiones. “Se está viendo una mayor probabilidad de que haya rayos en algunas zonas, que es la única causa natural de incendio”, dice Hernández. La portavoz de WWF indica que estas tormentas suelen derivar casi siempre en ggrandes incendios, “porque no suele caer casi nunca un único rayo, sino que caen muchos de forma simultánea, originan muchos focos y complican enormemente la extinción”.

Del gran incendio al megaincendio: las peores consecuencias del cambio climático

Una persona trabaja en la extinción del incendio en La Adrada (Ávila). (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

En lo que va de año, España ha vivido 35 grandes incendios forestales, frente a los 11 registrados el año pasado. Pero los que ahora arrasan el país pertenecen a una categoría superior, los conocidos como megaincendios o incendios de sexta generación. “Es aquel en el que no solamente se atiende al tamaño, sino que se atiende al comportamiento extremadamente intenso, extremadamente virulento del comportamiento del fuego, y son incendios en los que estamos hablando de más de 5.000-10.000 hectáreas", explica Hernández. “Este tipo de incendios, cada vez más virulentos, se van a convertir en la norma a partir de ahora”, añade.

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La especialista recuerda que “los tres peores incendios de la historia forestal española han sucedido entre el año pasado y este verano”, un dato que recuerda lo apremiante de la emergencia climática. “Al final no hay causas nuevas, la comunidad científica lleva avisando en los últimos diez años que esto iba a pasar”, lamenta.

Hernández espera que estas imágenes sirvan de “punto de inflexión” para que las autoridades actúen. “El cambio climático no puede ser una excusa para no actuar. Se sabe cuál es el problema, se sabe cuáles son las soluciones y lo que hace falta es una voluntad política, que todas las fuerzas se pongan de acuerdo con una política de Estado”, concluye.

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