España

Mapa de los municipios evacuados por los incendios forestales en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón: la superficie calcinada del año suma 21.500 hectáreas en una noche

Entre Madrid, Ávila y Toledo se suman alrededor de 115.000 evacuados, a los que se añaden las 15.000 de Castellón

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Un bombero en el incendio de Vall d'Uixó en Castellón (@GVAbforestals)
Un bombero en el incendio de Vall d'Uixó en Castellón (@GVAbforestals)

La superficie arrasada por incendios forestales en España desde enero hasta el 26 de julio alcanza ya las 152.678 hectáreas, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La cifra multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025 (24.133 hectáreas) y suma 21.565 hectáreas arrasadas en la noche del sábado al domingo. Por ahora, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas, asciende a un total de 32, frente a los siete de hace un año.

Ante la gravedad de grandes incendios activos de este fin de semana, el Gobierno ha extendido la declaración de emergencia nacional por incendios a la provincia de Toledo, ya vigente en la Comunidad de Madrid y Ávila. Con un balance demoledor de 115.000 personas afectadas en apenas 48 horas, el fuego asedia al centro peninsular y a la Comunidad Valenciana, obligando al desalojo y el confinamiento de decenas de municipios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

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Bomberos trabajando en el incendio de ls Sierra Oeste de Madrid (@112cmadrid)
Bomberos trabajando en el incendio de ls Sierra Oeste de Madrid (@112cmadrid)

El “monstruo” de Madrid y Ávila

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, aseguró anoche en una rueda de prensa en el Puesto de Mando Avanzado en la Sierra Oeste que este es el incendio “con más impacto en hectáreas y, por supuesto, ya lo es en cuanto al número de afectados por evacuados” de la región.

Las llamas han arrasado 45.000 hectáreas entre el foco de Madrid (con más de 24.000 ha) y el de Ávila (alrededor de 21.000 ha). Este incendio conjunto, calificado por el consejero como un “auténtico monstruo”, dibuja un perímetro de más de 200 kilómetros. Debido a su virulencia, la UME ha tenido que unificar el mando de ambos focos, que terminaron uniéndose en San Martín de Valdeiglesias con un frente discontinuo.

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Por ahora, casi 100.000 ciudadanos se han visto afectados directamente, con más de 3.000 desalojados en albergues municipales, tal y como actualizaba anoche Novillo.

La expansión del incendio de la Sierra Oeste que afecta a municipios de Madrid y Ávila (Ministerio del Interior)
La expansión del incendio de la Sierra Oeste que afecta a municipios de Madrid y Ávila (Ministerio del Interior)

Localidades evacuadas en Madrid:

  • Evacuadas: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.
  • Confinadas: San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

Localidades afectadas en Ávila:

  • Evacuadas: Sotillo de la Adrada, Navahondilla, Casillas, Santa María del Tiétar, La Adrada, Piedralaves, Casavieja, Burgohondo, Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, Urbanización La Atalaya de El Tiemblo, Pedro Bernardo, Higuera de las Dueñas, Gavilanes, Mijares y Fresnedilla.
  • Confinadas: Navaluenga, El Tiemblo y Cebreros.
Intensa labor de los bomberos y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid para controlar y extinguir un virulento incendio en la zona de la Sierra Oeste. Las imágenes muestran la dureza del trabajo en primera línea, tanto de día como de noche.

El fuego de Burgohondo salta a Toledo

El incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, se originó por una imprudencia grave. Según la investigación del Seprona de la Guardia Civil, dos operarios provocaron unas chispas que desataron el fuego al emplear maquinaria pesada cuyo uso estaba totalmente prohibido en la zona. Los trabajadores, que fueron detenidos, carecían de autorización para las obras e incumplían la normativa de seguridad contra incendios para dichos equipos. Por ello, se les imputan delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente, con agravantes por la cercanía a núcleos habitados.

El avance del fuego obligó a la evacuación del propio municipio de Burgohondo y, debido a los constantes cambios del viento, las llamas se extendieron rápidamente hacia el sur, saltando a la provincia de Toledo. Almorox ha sido la localidad más afectada por el momento. Debido a la peligrosidad de las llamas, el Ministerio del Interior amplió a Toledo la declaración de emergencia de interés nacional que ya afectaba a Madrid y Ávila.

  • Los municipios evacuados de Toledo son: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.
El incendio de Burgohondo deja una huella devastadora: más de 20.000 hectáreas afectadas (@CyLPACMA)
El incendio de Burgohondo deja una huella devastadora: más de 20.000 hectáreas afectadas (@CyLPACMA)

Castellón: la Vall d’Uixó, fuera de capacidad de extinción

En paralelo, la Comunidad Valenciana vive un escenario dantesco. El incendio declarado este sábado en la Vall d’Uixó (Castellón) sigue sin control, con un perímetro de 21 kilómetros, y se encuentra “fuera de capacidad de extinción”. El fuego ya ha penetrado en el Parque Natural de la Serra d’Espadà y Emergencias decretó el nivel rojo (riesgo extremo) en toda la región. Además, “no ha refrescado ni bajado la humedad, lo que suele hacerlo por la noche”, como señala la Aemet.

El avance de las llamas ha forzado el desalojo de unas 15.000 a 16.000 personas en Castellón:

  • Desalojadas: Aín, Alcudia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, la Vilavella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayodar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y las urbanizaciones de Betxí y zonas de la Vall d’Uixó (como el barrio de la Colonia de San Antonio, ‘Texas’).
  • Confinadas: Betxí y la Vall d’Uixó.

Durante la madrugada se evacuó de urgencia a 113 personas mayores de la residencia Novaedat de la Vall d’Uixó, reubicadas en residencias de Cullera, Carlet, Borriana, Estivella y Castelló. La alcaldesa, Tania Baños, ha calificado la noche como “la peor de nuestra historia”, aunque los operativos evitaron que el fuego alcanzara las viviendas.

Este domingo, el viento girará a brisa de sureste con rachas de 30 km/h, amenazando con reactivar los focos. El humo ya cubre los cielos de Valencia, Alicante y Castellón, dejando un panorama desolador. Más de 300 efectivos terrestres (incluidos 65 militares de la UME) y 14 medios aéreos luchan contra las llamas en Castellón. El contingente cuenta con apoyo internacional: aeronaves de Grecia e Italia, brigadas de Portugal y la ayuda de Turquía.

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