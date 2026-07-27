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Así son los bombarderos de agua que Pedro Sánchez prometió desplegar este verano, pero que no llegarán a tiempo porque “solo hay un prototipo”

Defensa y el Miteco todavía trabajan en la adaptación de sus aviones para incorporar este dispositivo, que Francia ya desplegó la semana pasada por los invendios en el sur

El avión A400M realiza su primer vuelo para extinguir un incendio en Francia. (REUTERS/Abdul Saboor/Pool)
El avión A400M realiza su primer vuelo para extinguir un incendio en Francia. (REUTERS/Abdul Saboor/Pool)
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No es un secreto que los incendios en España serán cada vez más agresivos y frecuentes. Lo afirma así la ciencia y lo advierten las administraciones, que se han visto obligadas en los últimos años a explorar nuevos medios que sean capaces de contener este tipo de catástrofes.

Tras los devastadores incendios que arrasaron Castilla y León en 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, estudiaron la idea de adaptar los aviones de transporte militar españoles para convertirlos en bombarderos de agua.

La idea se basa en la incorporación del llamado kit apagafuegos, un sistema propiedad de Airbus capaz de desplegar decenas de miles de litros de agua en cuestión de minutos y que sustituye la labor de varios hidroaviones. La idea no es nueva. Francia se convirtió la semana pasada en el primer país en desplegarlo para hacer frente a los históricos incendios que arrasan el sur del país y afectan ya a 50.000 hectáreas.

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Sánchez anunció el pasado martes “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano, con “más medios aéreos” y mejoras laborales para las brigadas. Porque el fuego, advirtió, “no pide permiso, no negocia y no espera”. “Cada año nos golpea y, desgraciadamente, lo hace con más fuerza, más virulencia, llega antes, es más agresivo y más difícil de combatir”, lamentó.

Solo hay un prototipo

Pero pese a la promesa que realizó el año pasado, dentro de ese despliegue anunciado no estarán los aviones porque todavía se encuentran “en desarrollo”. Así lo confirman a Infobae desde Airbus, que indican que “actualmente solo hay un prototipo que se encuentra en proceso de desarrollo y certificación”. La aeronáutica subraya que Francia decidió acelerar este proceso debido a la situación de “emergencia climática”, pero ha evitado detallar por qué España no ha seguido sus pasos. Desde los ministerios de Defensa y Transición Ecológica han declinado hacer comentarios al respecto.

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Intensa labor de los bomberos y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid para controlar y extinguir un virulento incendio en la zona de la Sierra Oeste. Las imágenes muestran la dureza del trabajo en primera línea, tanto de día como de noche.

El kit se incorpora en los aviones A400M, aeronaves muy versátiles que Defensa compró a la compañía en 2022, con el objetivo de elevar su flota hasta las 27 aeronaves en los próximos años. De hecho, parte de las piezas de este avión son fabricadas parcialmente en la base industrial de Getafe.

20.000 litros en una descarga accionando una palanca

Airbus explica que el dispositivo es sencillo de instalar, ya que no requiere ninguna modificación del avión y, por lo tanto, es intercambiable con cualquier avión de la flota. El funcionamiento es relativamente simple: el agua o el retardante se almacenan en un depósito situado en la bodega de carga del avión, que se recarga en apenas 10 minutos. Mediante una palanca mecánica, se abre una puerta para que el líquido salga del avión por gravedad a través de un tubo de descarga. Así, el diseño actual del prototipo es capaz de arrojar 20.000 litros en una sola descarga y de crear líneas de extinción de más de 400 metros de longitud.

En noviembre de 2023 se llevó a cabo en España la primera campaña de vuelos de prueba con seis despliegues “exitosos” en el suroeste y centro de España: tres con retardante rojo y tres con agua, todos ellos con asesoramiento técnico del 43º Escuadrón de Extinción de Incendios de la Fuerza Aérea y Espacial Española. Más recientemente, en abril de 2025, se llevaron a cabo otra serie de descargas de prueba al suroeste de Francia.

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