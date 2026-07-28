La simultaneidad de los grandes incendios en el sur de Europa desborda el escudo de emergencias de la UE

Fotografía facilitada por el SDIS 33 el servicio oficial de bomberos y rescate de la zona de Gironda que muestra el incendio que sigue activo en el bosque situado entre Cestas y Marcheprime, en el suroeste de Francia. EFE/EPA/Julien Soulard /HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

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La combinación de olas de calor extremo y una sequía estructural ha desatado una crisis ambiental unificada en el sur de Europa. La coincidencia de incendios forestales de comportamiento extremo en varios puntos del continente en las últimas 72 horas ha obligado a la evacuación preventiva y al confinamiento de más de 350.000 ciudadanos comunitarios, poniendo en jaque la estrategia de respuesta solidaria de la Unión Europea.

La actual campaña evidencia el principal temor de las autoridades comunitarias: la simultaneidad. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE (ERCC), con sede en Bruselas, trabaja bajo una presión logística sin precedentes al verse obligado a fragmentar y enviar los recursos aéreos de la flota europea común de forma paralela a frentes críticos abiertos al mismo tiempo.

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Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la superficie quemada en el conjunto de la Unión Europea ya supera las 254.000 hectáreas en lo que va de año.

El eje franco-español: Más de 310.000 evacuados en una crisis sin precedentes

La peor parte de esta pinza climática se concentra actualmente en la frontera suroeste del continente, donde los servicios de extinción de España y Francia se enfrentan a fuegos que superan los límites técnicos de contención humana, obligando a coordinar los recursos aéreos europeos a contrarreloj.

Francia roza las 100.000 hectáreas y colapsa el transporte: Las autoridades del departamento de la Gironda han elevado la cifra de evacuados a más de 250.000 personas tras ordenar la salida urgente de otros 55.000 residentes en las afueras de Burdeos. Según los últimos reportes de la cadena BFMTV, el incendio principal ya devora 42.000 hectáreas y el fuego prosigue su progresión debido a los vientos variables.

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Casas quemadas por el fuego en Le Porge, Gironde (REUTERS/Manon Cruz)

El comportamiento extremo de las llamas llegó a generar su propio sistema meteorológico (pirocumulonimbo), obligando a más de 2.500 bomberos franceses a centrarse en tareas defensivas. La emergencia ha provocado además el caos en los transportes: la operadora ferroviaria nacional (SNCF) ha suspendido indefinidamente todo el tráfico de trenes al sur de Burdeos hacia Arcachón y Morcenx.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha confirmado que el país ya registra un récord histórico con 98.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, lo que empujó al presidente Emmanuel Macron a solicitar formalmente la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Además, preocupa en el país la ola de calor que comienza este martes.

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España combate el mayor incendio de su historia: Justo al otro lado de la frontera, la situación es igual de dramática tras confirmarse la confluencia de los frentes de la provincia de Ávila y de la Comunidad de Madrid. Este megaincendio unificado cuenta ya con un perímetro inestable de 160 kilómetros y ha arrasado más de 78.000 hectáreas.

Casas quemadas por los incendios de Madrid y Ávila (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La Dirección General de Protección Civil cifra en 91.000 los afectados directos en este sector (que también salpica a Toledo), de los cuales 63.000 han sido evacuados de urgencia de municipios como Las Navas del Marqués o Santa María de la Alameda. A esto se suma el frente de la Comunidad Valenciana, donde el incendio de La Vall d’Uixó (Castellón) acumula 7.200 hectáreas y mantiene confinadas a otras 65.000 personas, elevando el cómputo nacional por encima de las 172.000 hectáreas devoradas en 2026.

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Para intentar frenar este colapso en cadena, Bruselas reajusta los planes de vuelo de la flota comunitaria cada hora. Aviones de Grecia y Turquía operan en el frente español, mientras que aeronaves de Chequia, Croacia, Alemania y Suecia apoyan los incendios del suroeste francés.

El frente italiano y un cuello de botella estructural

La vulnerabilidad del sistema europeo radica en que los países que habitualmente prestan auxilio también ven reactivarse sus propias emergencias internas. Portugal, por ejemplo, ha tenido que desplegar brigadas terrestres y vehículos en España para ayudar a frenar el desastre de Ávila y Madrid a pesar de mantener su propio territorio en alerta máxima por sequía estructural.

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Una situación similar vive Italia, que mantiene recursos en el extranjero mientras la isla de Sicilia registra decenas de incendios forestales desatados tras alcanzarse una temperatura máxima de 48.4°C en Casteltermini, el récord térmico del año en el continente europeo. Los servicios de emergencia italianos concentran sus esfuerzos en proteger los núcleos habitados de los alrededores de Siracusa y los parques naturales de las zonas de montaña antes de que los vientos secos sigan propagando los focos.

El incremento de las solicitudes de auxilio internacional a la Comisión Europea demuestra que el actual escudo de extinción es insuficiente ante crisis simultáneas. Aunque la UE ha encargado una nueva remesa de hidroaviones Canadair para reforzar la flota comunitaria, los retrasos en la fabricación industrial y la dependencia de proveedores externos impedirán recibir las primeras unidades hasta 2027, aplazando el despliegue total hasta 2030.

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Ante este cuello de botella técnico, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha advertido de que la respuesta aérea tiene un límite insalvable. La postura de Bruselas es clara: ante fuegos que avanzan cientos de metros por hora y superan los 15 metros de altura, aumentar el número de aviones no resolverá la crisis si los Estados miembros no invierten en políticas estructurales de prevención y gestión forestal. La disponibilidad y el estado del combustible vegetal en el suelo es lo que verdaderamente determina el límite operativo de cualquier dispositivo en la Europa del cambio climático.