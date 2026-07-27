España Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

El ciclista español no ha firmado el resultado esperado durante el Tour de Francia

El ciclista español Juan Ayuso (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El ciclista español Juan Ayuso (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Guardar

Juan Ayuso concluyó su participación en el Tour de Francia 2026 con un séptimo puesto, un resultado que refleja tanto la dureza de la carrera como el nivel de exigencia del propio corredor, que lideró al Lidl-Trek en su primera edición como jefe de filas. La última etapa, acortada por los incendios en las afueras de París, puso fin a una edición marcada por la irregularidad física de Ayuso y por la fortaleza colectiva de su equipo, que terminó el Tour como uno de los bloques destacados de la temporada.

El ciclista español no ocultó su descontento tras cruzar la meta de la capital francesa. Pese a la satisfacción de haber finalizado el recorrido más prestigioso del ciclismo mundial, Ayuso expresó su malestar por no haber estado a la altura de sus propias expectativas y del potencial que había mostrado el equipo en las semanas previas al inicio de la ronda gala. “Es más frustración que decepción, porque cuando uno da todo no se puede pedir mucho más. Ha sido un Tour complicado para mí, pero rendirse nunca es una opción y hoy quería intentar dejar todo lo que me quedara”, declaró en la meta, acompañado por su compañero Skeljmose y por Paul Seixas.

PUBLICIDAD

El corredor de Jávea, que cumplirá 24 años en septiembre, había llegado a la cita francesa con el objetivo de luchar por el podio después de un inicio de temporada prometedor. Sin embargo, su preparación se vio alterada por una gripe sufrida durante el Tour del Auvergne-Rhone-Alpes, un contratiempo que, aunque superado antes del Grand Départ en Barcelona, pudo afectar a su nivel de forma en los momentos decisivos de la carrera. A lo largo de las tres semanas de competición, Ayuso experimentó dificultades que terminaron por alejarle de los puestos de cabeza, especialmente en la última semana, donde no logró mantener el ritmo de los favoritos en las etapas de montaña.

El ciclista español Juan Ayuso (Europa Press)
El ciclista español Juan Ayuso (Europa Press)

El sábado, durante la etapa reina, Ayuso intentó cambiar el rumbo de su Tour con un ataque desde el inicio, buscando filtrarse en la fuga y recortar diferencias en la general. “No me he rendido y es con lo que me quedo”, aseguró tras una jornada en la que tuvo que enfrentarse tanto a la resistencia de los equipos rivales, que no le permitieron entrar con facilidad en la escapada, como a la selección natural que se produjo en los puertos de montaña. “Ni Decathlon ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar, así que tuve que intentar hacer la selección yo mismo y asumir la responsabilidad. Ahí gasté muchas balas, aunque seguramente me habrían ganado igual al final”, explicó sobre sus intentos de protagonismo en la etapa.

PUBLICIDAD

Finalmente, se mantuvo junto a ciclistas como Carapaz, Sepp Kuss y Hindley hasta el ascenso final al Col de Sarenne, donde cedió ante el cambio de ritmo impuesto por Pogacar. “No estoy teniendo las piernas que me hubiera gustado. Hay que poner un poco más de corazón y de orgullo, y eso es lo que he intentado”, reconoció Ayuso, reflejando la mezcla de ambición y autocrítica que le caracteriza.

Lidl-Trek y Juan Ayuso

El Lidl-Trek, que apostó por él como líder para este Tour, realizó un balance positivo de la carrera. El equipo logró el maillot verde con Mads Pedersen, sumó una victoria de etapa en Foix y se adjudicó la clasificación por equipos, además de colocar a dos de sus corredores entre los siete primeros de la general. La dirección deportiva asume que el primer año de Ayuso en la estructura requiere adaptación y que las dificultades sufridas servirán de aprendizaje para futuras participaciones.

El duro accidente que sufrió Einer Rubio en el Tour de France

En los próximos días, analizarán los datos recogidos durante la carrera para tratar de entender el descenso de rendimiento de su líder en la última semana, un aspecto que sorprendió por el buen nivel mostrado en las primeras jornadas montañosas, donde Ayuso llegó a situarse cuarto en la general tras la etapa de Le Markstein, con opciones intactas para pelear por el podio.

La situación cambió en Plateau de Solaison, donde el español perdió tiempo con respecto a Evenepoel, Del Toro, Lipowitz y Seixas, rivales directos en la lucha por los puestos de honor. La contrarreloj y el paso por Alpe d’Huez confirmaron el descenso en su rendimiento, aunque Ayuso supo sobrellevarlo a nivel mental, inspirándose en la experiencia de Evenepoel, quien no pudo terminar el Tour el año anterior y en esta edición ha logrado finalizar en el podio y sumar dos triunfos de etapa. “Es un ejemplo de que, con calma y paciencia, todo se puede conseguir”, apuntó el español.

El Tour de 2026 deja a Ayuso nuevas lecciones y la certeza de que, pese a los contratiempos, mantiene la capacidad de luchar y reinventarse en la élite del ciclismo internacional. El aprendizaje y la resistencia mental mostrados en las últimas jornadas refuerzan su posición como uno de los talentos más prometedores de su generación.

Temas Relacionados

CiclismoÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Lance Stroll y el piloto español firmaron la mejor actuación de la escudería gracias a las actualizaciones introducidas en el monoplaza

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

El jugador marfileño parece cada vez más cerca de firmar por el Real Madrid

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

El centrocampista surcoreano jugó hace años en España y coincidió con el futbolista del Atlético de Madrid

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

El delantero francés compartió una carta a través de sus redes sociales donde expresó el agradecimiento a todos los aficionados que apoyaron al equipo durante la cita mundialista

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Sigue el minuto a minuto de todo lo que rodea al evento en La Cartuja

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

Máximo Sant, experto en coches eléctricos: “El calor es el peor enemigo de tu batería”

Así son los bombarderos de agua que Pedro Sánchez prometió desplegar este verano, pero que no llegarán a tiempo porque “solo hay un prototipo”

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

ECONOMÍA

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

DEPORTES

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1