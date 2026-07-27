Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

El ciclista español Juan Ayuso (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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Juan Ayuso concluyó su participación en el Tour de Francia 2026 con un séptimo puesto, un resultado que refleja tanto la dureza de la carrera como el nivel de exigencia del propio corredor, que lideró al Lidl-Trek en su primera edición como jefe de filas. La última etapa, acortada por los incendios en las afueras de París, puso fin a una edición marcada por la irregularidad física de Ayuso y por la fortaleza colectiva de su equipo, que terminó el Tour como uno de los bloques destacados de la temporada.

El ciclista español no ocultó su descontento tras cruzar la meta de la capital francesa. Pese a la satisfacción de haber finalizado el recorrido más prestigioso del ciclismo mundial, Ayuso expresó su malestar por no haber estado a la altura de sus propias expectativas y del potencial que había mostrado el equipo en las semanas previas al inicio de la ronda gala. “Es más frustración que decepción, porque cuando uno da todo no se puede pedir mucho más. Ha sido un Tour complicado para mí, pero rendirse nunca es una opción y hoy quería intentar dejar todo lo que me quedara”, declaró en la meta, acompañado por su compañero Skeljmose y por Paul Seixas.

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El corredor de Jávea, que cumplirá 24 años en septiembre, había llegado a la cita francesa con el objetivo de luchar por el podio después de un inicio de temporada prometedor. Sin embargo, su preparación se vio alterada por una gripe sufrida durante el Tour del Auvergne-Rhone-Alpes, un contratiempo que, aunque superado antes del Grand Départ en Barcelona, pudo afectar a su nivel de forma en los momentos decisivos de la carrera. A lo largo de las tres semanas de competición, Ayuso experimentó dificultades que terminaron por alejarle de los puestos de cabeza, especialmente en la última semana, donde no logró mantener el ritmo de los favoritos en las etapas de montaña.

El ciclista español Juan Ayuso (Europa Press)

El sábado, durante la etapa reina, Ayuso intentó cambiar el rumbo de su Tour con un ataque desde el inicio, buscando filtrarse en la fuga y recortar diferencias en la general. “No me he rendido y es con lo que me quedo”, aseguró tras una jornada en la que tuvo que enfrentarse tanto a la resistencia de los equipos rivales, que no le permitieron entrar con facilidad en la escapada, como a la selección natural que se produjo en los puertos de montaña. “Ni Decathlon ni UAE me querían dejar ir en la fuga. Varios corredores me dijeron que me iban a cerrar, así que tuve que intentar hacer la selección yo mismo y asumir la responsabilidad. Ahí gasté muchas balas, aunque seguramente me habrían ganado igual al final”, explicó sobre sus intentos de protagonismo en la etapa.

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Finalmente, se mantuvo junto a ciclistas como Carapaz, Sepp Kuss y Hindley hasta el ascenso final al Col de Sarenne, donde cedió ante el cambio de ritmo impuesto por Pogacar. “No estoy teniendo las piernas que me hubiera gustado. Hay que poner un poco más de corazón y de orgullo, y eso es lo que he intentado”, reconoció Ayuso, reflejando la mezcla de ambición y autocrítica que le caracteriza.

Lidl-Trek y Juan Ayuso

El Lidl-Trek, que apostó por él como líder para este Tour, realizó un balance positivo de la carrera. El equipo logró el maillot verde con Mads Pedersen, sumó una victoria de etapa en Foix y se adjudicó la clasificación por equipos, además de colocar a dos de sus corredores entre los siete primeros de la general. La dirección deportiva asume que el primer año de Ayuso en la estructura requiere adaptación y que las dificultades sufridas servirán de aprendizaje para futuras participaciones.

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En los próximos días, analizarán los datos recogidos durante la carrera para tratar de entender el descenso de rendimiento de su líder en la última semana, un aspecto que sorprendió por el buen nivel mostrado en las primeras jornadas montañosas, donde Ayuso llegó a situarse cuarto en la general tras la etapa de Le Markstein, con opciones intactas para pelear por el podio.

La situación cambió en Plateau de Solaison, donde el español perdió tiempo con respecto a Evenepoel, Del Toro, Lipowitz y Seixas, rivales directos en la lucha por los puestos de honor. La contrarreloj y el paso por Alpe d’Huez confirmaron el descenso en su rendimiento, aunque Ayuso supo sobrellevarlo a nivel mental, inspirándose en la experiencia de Evenepoel, quien no pudo terminar el Tour el año anterior y en esta edición ha logrado finalizar en el podio y sumar dos triunfos de etapa. “Es un ejemplo de que, con calma y paciencia, todo se puede conseguir”, apuntó el español.

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El Tour de 2026 deja a Ayuso nuevas lecciones y la certeza de que, pese a los contratiempos, mantiene la capacidad de luchar y reinventarse en la élite del ciclismo internacional. El aprendizaje y la resistencia mental mostrados en las últimas jornadas refuerzan su posición como uno de los talentos más prometedores de su generación.