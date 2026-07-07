La ola de calor extrema el riesgo de incendio en España cuando aún queda mucho verano: “Una colilla, una chispa, cualquier descuido puede desencadenar un drama”

La segunda ola de calor del verano ha puesto a España en alerta por riesgo de incendios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la península y Baleares afronten temperaturas cercanas a los 40 grados durante la semana, que elevan el peligro de incendio a “extremo” o “muy extremo” en gran parte del territorio nacional.

“Una colilla, una chispa, cualquier descuido puede desencadenar un drama”, advierte Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace. La experta afirma en una entrevista con Infobae que “las olas de calor inciden claramente en el riesgo de propagación” del fuego. “Estas temperaturas tan altas lo que van a hacer es secar la vegetación, que se convierte en combustible, en alimento del fuego”, explica Parrilla. El calor, además, “reduce la evapotranspiración, es decir, hay menos humedad, con lo cual la vegetación es mucho más inflamable”, añade.

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Predicción de riesgo de incendio para el martes 7 de junio. (Aemet)

Según Parrilla, en 2025, el 72% de los grandes incendios forestales, es decir, aquellos que alcanzan más de 500 hectáreas de terreno, se produjeron en ola de calor. “Tenemos todas las cartas para que pueda ocurrir el desastre”, advierte.

2026 quema el doble de terreno en la primera mitad del año

Desde el 1 de enero, los incendios forestales han consumido un total de 43.197,52 hectáreas en España, más del doble de las registradas en el mismo periodo de 2025. La primera mitad del año se ha cerrado con 4.655 siniestros, de los que 12 se consideran grandes incendios forestales.

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“La ciencia lleva años avisando”, recuerda Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF. “Estamos viendo cómo la intensidad de los incendios se está agravando. De media, al año el número de incendios disminuye un 30%, pero la proporción de grandes incendios está creciendo”, explica.

Un camión de bomberos cruza una zona arrasada por las llamas en la localidad de Calonge este sábado por el incendio forestal que comenzó ayer en La Bisbal de l'Empordà (Girona). (EFE/David Borrat)

Las causas son principalmente tres: el cambio climático, el abandono de los usos y aprovechamientos del medio rural y la urbanización de terrenos agrícolas y ganaderos en desuso. “A día de hoy, a diferencia de lo que ocurría hace 30-40 años, los incendios afectan a más poblaciones, lo que pone en riesgo la seguridad de las personas”, indica Hernández.

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A ello se le suma la falta de concienciación de la población: “Hasta el 95% de los incendios en España tienen una causa humana, bien por negligencias y descuidos, bien por intencionalidad”, explica la portavoz de WWF. Estos últimos no son pocos: de los episodios en los que se conoce la causa, el 53% fueron intencionados. “Esto al final nos da una idea de que, en el medio rural, sigue habiendo muchos conflictos sociales que acaban derivando en mechero”, lamenta Hernández.

La experta de WWF recuerda que la población tiene “una responsabilidad y mucha mano para tratar de disminuir esta siniestralidad”. “No vamos a aspirar al escenario ‘cero incendios’, entre otras cosas porque el fuego es un elemento natural de los ecosistemas, pero necesitamos aprender a vivir con ellos y saber actuar en caso de incendio”, valora.

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Queda mucho verano

Las expertas consultadas por Infobae recuerdan que el verano acaba de empezar y España debe estar atenta a los fuegos que se puedan originar. “Julio y agosto son los meses de máximo riesgo por las temperaturas, pero ya nos estamos acostumbrando a que los incendios llegan antes y se van más tarde”, insiste Parrilla. “Este 2026, ha habido incendios muy importantes ya a finales de febrero y los habrá durante todo el año; el cambio climático está desdibujando las estaciones”, añade.

Cobertura de las operaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército del Aire en la extinción de incendios forestales. El video muestra a un efectivo con equipo de protección aplicando agua directamente sobre llamas intensas en un bosque, en condiciones de baja visibilidad por la noche. Grandes focos de fuego y humo denso se extienden entre la vegetación. Una aeronave con ala amarilla y roja es vista en vuelo, con una vasta zona afectada por el humo bajo ella. Las imágenes corresponden a operativos de combate de fuegos en Girona y Portugal.

En esta época de máximo riesgo, se necesita que “las administraciones prohíban hacer fuego y otras actividades en el medio rural”, recomienda la ingeniera de Greenpeace. Pero el trabajo pasa también por la prevención, una tarea olvidada en España. “Lo que vemos es que, a nivel de inversiones, seguimos apostando hasta el 80% en dispositivos de extinción, frente a apenas un 12% que se dedica a prevención”, lamenta Hernández. “Tener un dispositivo de extinción cualificado y profesionalizado es absolutamente fundamental, pero por sí mismo no contribuye a atacar las causas estructurales del porqué tenemos incendios cada vez más y más agresivos”, recuerda.

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Ambas especialistas en incendios forestales insisten en la necesidad de tomar medidas como la gestión forestal, la recuperación de usos tradicionales del entorno rural y una mejor planificación urbanística, así como la conservación de forma planificada del medio forestal. “No estamos condenados a vivir estos incendios tan extremos. Sabemos cuál es el problema, pero también cuáles son las soluciones, lo que hace falta es voluntad política”, concluye Hernández.