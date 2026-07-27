España

La cuarta ola de calor se extenderá del miércoles al domingo y dificultará las labores de extinción de los incendios

La Agencia Estatal de Meteorología emitirá un aviso especial ante la previsión de temperaturas que rondarán los 40 grados en casi toda España

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La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas.
Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

Tras un breve respiro, España se encuentra de nuevo a las puertas de una ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado que este lunes va a emitir un nuevo aviso, el cuarto del verano -y aún no ha empezado agosto-por el episodio de temperaturas extremas que se extenderá desde el miércoles hasta, al menos, el domingo.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que el martes empezará un ascenso térmico, pero será el miércoles cuando las temperaturas empiecen a ser extremas. “Se superarán los 36 a 38 grados en buena parte del interior peninsular, también en el archipiélago balear, incluso los 38 a 40 grados en el Cantábrico oriental, con más de 40 grados en el valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur peninsular”, adelanta.

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Para la segunda mitad de la semana, aunque aumenta la incertidumbre en el pronóstico, es probable que se mantengan las temperaturas en valores similares, es decir, “muy altos, con subidas y bajadas ligeras en función de los días y de las zonas, pero en cualquier caso, con calor intenso en la mayor parte de la península y Baleares”. Al contrario que en otras ocasiones, el archipiélago canario no se va a librar. “Se superarán los 30 grados en buena parte del archipiélago y los 32 a 34 en el sur de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con noches también muy cálidas”, avisa.

Estas temperaturas tan elevadas dificultarán las labores de extinción de los incendios.

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