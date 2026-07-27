El fuego asedia España otro verano más: 106.000 desalojados y más de 81.000 hectáreas calcinadas en el país tras el incendio más devastador de la historia reciente

El incendio de Ávila ha quemado ya 50.000 hectáreas, el mayor fuego de la historia de España. (Europa Press)

Los bosques españoles llevan días ardiendo. Cuatro frentes activos y fuera de control en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón han arrasado más de 81.000 hectáreas en total y han forzado la evacuación o el confinamiento de unas 106.000 personas. Una situación que ha llevado al Gobierno central a declarar la emergencia nacional en las tres provincias. Mientras, en la costa mediterránea, el incendio de La Vall d’Uixò avanza sin que los efectivos desplegados logren frenarlo. Y esto, unido a que el fuego de Burgohondo ya se ha convertido en el mayor de la historia reciente de nuestro país, con 50.000 hectáreas calcinadas.

Así lo confirmó este domingo Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, desde el puesto de mando unificado de Navalcarnero, en Madrid. El anterior récord lo tenía el incendio de agosto de 2025 en Larouco, Quiroga y Oencia, en la zona limítrofe entre Ourense, Lugo y León, con 37.765 hectáreas. Burgohondo lo supera con creces.

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El balance de los tres focos del centro peninsular alcanza ya 77.000 hectáreas calcinadas, con un perímetro de 280 kilómetros. El fuego de la sierra madrileña ha quemado alrededor de 25.000 hectáreas, y el de Toledo, alimentado por las brasas que saltan desde los otros dos frentes, suma otras 2.000.

En conjunto, la superficie total arrasada por incendios forestales en España desde el 1 de enero hasta este domingo, 26 de julio, asciende a 152.678 hectáreas, una cifra que multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2025 (24.133 hectáreas). El número de grandes incendios (aquellos que superan las 500 hectáreas) ya es de 32 en lo que va de año, frente a una media de 9.

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El Gobierno moviliza medios nacionales e internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó el domingo por la mañana desde el puesto de mando avanzado de Navaluenga (Ávila) que la evolución estaba siendo “muy positiva” y que algunos focos se encontraban ya “consolidados”. Pero Aagesen matizó por la tarde que la situación sigue siendo “compleja” y que todos los medios continúan desplegados. Además, la ministra insistió en que actuar “unidos” con “anticipación” es “fundamental” para seguir avanzando en el control de las llamas.

Ayuso y Pedro Sánchez se encuentran en el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para seguir la evolución del incendio. (Europa Press)

Ante la magnitud de los incendios, España ha pedido ayuda internacional. En las labores de extinción participan efectivos de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con medios aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos. La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 1.500 militares y 500 medios en todo el territorio. En el plano político, Sánchez anunció que este martes el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto para declarar zonas gravemente afectadas a los territorios asolados por las llamas, lo que abrirá la puerta a ayudas para los municipios y vecinos perjudicados.

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Además de los representantes del Gobierno central, los reyes Felipe VI y Letizia también se trasladaron al puesto de mando de Navalcarnero para expresar su apoyo a los damnificados. El monarca destacó la coordinación “ejemplar en todos los sentidos” y manifestó su preocupación por “la pérdida incalculable de patrimonio natural”.

Y, con todo, el impacto humano de los incendios del centro peninsular no tiene precedentes. Los fuegos han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas en Madrid, Ávila y Toledo. El Gobierno ha decretado la evacuación de 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Siete localidades permanecen confinadas entre las dos primeras provincias, a las que se sumó este domingo el pueblo madrileño de Villa del Prado, junto con la urbanización El Encinar del Alberche. Más de 3.000 personas han tenido que pasar la noche en albergues municipales habilitados de urgencia.

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16.000 desalojados en la Comunitat Valenciana

Mientras el centro de España trata de ganar terreno al fuego, la provincia de Castellón afronta su propia batalla. El incendio declarado en La Vall d’Uixò continúa sin control, con más de 6.500 hectáreas quemadas y un perímetro de 48 kilómetros. Las llamas ya han entrado en el Parque Natural de la Serra d’Espadà y han forzado el desalojo de más de 16.000 personas en cerca de una veintena de municipios. Unos 450 efectivos y una veintena de medios aéreos trabajan contra el fuego, aunque las previsiones meteorológicas no apuntan a una mejora inmediata.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, afirmó que el incendio “no parece” haberse originado por causas naturales, aunque matizó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas. Sánchez tiene previsto visitar este lunes la zona afectada de Castellón.

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Pero, entre tanto fuego activo, la situación en Guadalajara ofrece un respiro y el incendio de La Mierla ha mejorado este domingo. Las autoridades levantaron las medidas de evacuación y confinamiento, con el regreso autorizado de forma escalonada de los vecinos desalojados en los últimos días.