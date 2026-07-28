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La playa donde Pablo Alborán desconecta cada verano: La Carihuela, el rincón histórico de la Costa del Sol que enamoró a Sinatra y Grace Kelly

El cantante vuelve cada año a este enclave de Torremolinos, un lugar con pasado glamuroso, tradición marinera y una oferta gastronómica que lo ha convertido en uno de los puntos más emblemáticos de Málaga

Pablo Alborán en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pabloalboran)
Pablo Alborán en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pabloalboran)
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Pablo Alborán nunca ha ocultado su apego a Málaga. A pesar de sus giras internacionales, los rodajes y la intensa agenda que acompaña su carrera musical y ahora también su faceta como actor, el artista siempre regresa a casa cuando necesita desconectar. Y dentro de esa vuelta a los orígenes hay un lugar que se ha convertido en su refugio estival: La Carihuela, la playa urbana más famosa de Torremolinos.

Con más de dos kilómetros de arena fina y aguas tranquilas, La Carihuela es uno de los enclaves más concurridos de la Costa del Sol. Su ambiente marinero, sus chiringuitos y su paseo marítimo la han convertido en un clásico para los malagueños. Y también para Pablo Alborán, que suele compartir en redes imágenes de sus veranos allí: piraguas al amanecer, tardes de piscina y momentos de descanso entre conciertos y grabaciones.

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En el verano de 2025, el cantante dejó ver varias visitas al chiringuito Los Leones, uno de los templos del espeto en la zona. Allí es habitual degustar sardinas, doradas o lubinas hechas a la barca, además del pescaíto frito más tradicional: boquerones, calamaritos, pulpo frito, adobo o coquinas. Una gastronomía que forma parte de la identidad del barrio y que Alborán disfruta cada año.

Pablo Alborán en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pabloalboran)
Pablo Alborán en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @pabloalboran)

Pero La Carihuela es mucho más que playa y chiringuitos. El enclave tiene una historia que lo conecta con el glamour internacional. En los años 50 y 60, Torremolinos se convirtió en el destino favorito del star system de Hollywood. Figuras como Frank Sinatra, Grace Kelly, Ava Gardner u Orson Welles pasearon por estas mismas calles y playas, contribuyendo al boom turístico que transformó la Costa del Sol en un icono mundial. La zona era entonces sinónimo de libertad, modernidad y vida nocturna, y aunque el tiempo ha cambiado su fisonomía, conserva parte de ese espíritu cosmopolita.

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Muy cerca de La Carihuela se encuentra El Morro, un monumento natural que separa esta playa del Bajondillo y que ofrece uno de los paseos más agradables junto al mar. También destaca el Parque de la Batería, con torre mirador, lago artificial y senderos que regalan vistas panorámicas del Mediterráneo. Y para los amantes de la arquitectura, la Casa de los Navajas, un palacete neomudéjar de los años 20, es una parada imprescindible.

La playa de la Carihuela es la más grande de Torremolinos. (Shutterstock España)
La playa de la Carihuela es la más grande de Torremolinos. (Shutterstock España)

La zona es además un paraíso para quienes disfrutan del deporte. Tanto La Carihuela como el Bajondillo ofrecen actividades como paddle surf, windsurf, esquí náutico, flyboard, buceo, vela, kayak o kitesurf. No es raro ver a Alborán practicando alguno de ellos, especialmente el kayak y la piragua, dos de sus aficiones más conocidas.

Mientras disfruta de este entorno, Pablo Alborán continúa avanzando en su carrera interpretativa. El artista ya está grabando la tercera temporada de Respira, la serie de Netflix que supuso su debut como actor en 2024 y que ha sido renovada tras el éxito de su segunda tanda. “Respira me ha enseñado a no etiquetar a la gente”, confesó en una entrevista con El Español en octubre de 2025, reflejando el impacto personal que ha tenido este nuevo proyecto.

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