El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

Incendio forestal en la carretera M 206 entre Torrejón de Ardoz y Loeches (Alberto Ortega / Europa Press)

Guardar

Hay un botón del coche que la mayoría de conductores pulsa casi por inercia cuando quiere que el aire acondicionado enfríe antes el habitáculo. Sin embargo, esa no es su única función ni, en determinadas circunstancias, la más importante. En plena temporada de incendios forestales, cuando el humo invade carreteras y reduce la calidad del aire, el botón de recirculación puede convertirse en un aliado para limitar la entrada de partículas contaminantes en el interior del vehículo mientras se atraviesa la zona afectada.

Las altas temperaturas y las sucesivas olas de calor han vuelto a situar a los incendios forestales entre las principales amenazas del verano. Más allá del riesgo que suponen las llamas, es habitual que el humo alcance vías de circulación situadas a varios kilómetros del foco del incendio, obligando a miles de conductores a atravesar tramos con una visibilidad reducida y un aire cargado de partículas en suspensión. En ese contexto, un gesto tan sencillo como activar la recirculación del aire puede ayudar a reducir la exposición al humo durante unos minutos.

PUBLICIDAD

Aunque muchos automovilistas apenas reparan en él, este botón —identificado normalmente con el dibujo de un coche y una flecha que gira en su interior— no sirve únicamente para mejorar la eficacia del aire acondicionado. Su función principal consiste en decidir de dónde toma el aire el sistema de climatización: del exterior o del propio habitáculo.

Un gesto sencillo para limitar la entrada de humo

En condiciones normales, el climatizador renueva constantemente el aire introduciendo aire procedente del exterior. El problema aparece cuando ese aire está contaminado por el humo de un incendio forestal. Además de reducir la visibilidad, el humo transporta partículas en suspensión y otros contaminantes que pueden acabar entrando en el interior del vehículo si el sistema continúa funcionando con la entrada de aire exterior.

PUBLICIDAD

El botón de recirculación de un coche (Getty Images / iStockphoto)

Es precisamente en ese momento cuando los especialistas aconsejan activar el modo de recirculación. Al hacerlo, el climatizador deja temporalmente de captar aire del exterior y comienza a mover el que ya se encuentra dentro del coche. El resultado no es que el habitáculo quede completamente aislado, pero sí que disminuye la cantidad de humo y partículas que acceden al interior mientras se atraviesa la zona afectada.

La medida resulta especialmente útil cuando el conductor circula durante unos minutos por una carretera envuelta en humo o cuando el tráfico obliga a avanzar lentamente cerca del incendio. Aunque no elimina por completo los contaminantes, sí puede reducir la exposición de los ocupantes durante el tiempo imprescindible para abandonar ese tramo.

PUBLICIDAD

Se trata, además, de una función que muchos conductores ya utilizan sin saberlo en otras situaciones. Durante una ola de calor permite enfriar el habitáculo con mayor rapidez al reutilizar el aire ya refrigerado. También puede emplearse al atravesar un túnel, una zona industrial o un lugar con malos olores para evitar que el aire exterior entre directamente en el vehículo.

Cuándo conviene desactivarlo y qué hacer si el humo dificulta la conducción

Pese a sus ventajas, el botón de recirculación no está diseñado para permanecer activado de forma continua. Mantenerlo conectado durante demasiado tiempo provoca que el aire del habitáculo deje de renovarse, lo que favorece el aumento de la concentración de dióxido de carbono que generan los propios ocupantes al respirar. Además, esa falta de renovación puede hacer que los cristales se empañen con mayor facilidad, especialmente durante el invierno o cuando viajan varias personas en el coche.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, la recomendación es utilizar esta función únicamente mientras exista humo en el exterior y volver al modo habitual de ventilación una vez que el vehículo haya abandonado la zona afectada y el aire vuelva a ser limpio.

Ahora bien, cuando el humo deja de ser un problema de calidad del aire y pasa a comprometer la visibilidad, la prioridad cambia por completo. En esas circunstancias, el sistema de climatización pasa a un segundo plano y toda la atención debe centrarse en la conducción.

Los especialistas aconsejan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente y encender las luces para mejorar la visibilidad frente al resto de usuarios de la vía. También recuerdan la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades de tráfico. Si la carretera ha sido cortada o el tráfico está siendo desviado debido a la proximidad del incendio, lo más prudente es respetar esas instrucciones y no intentar continuar el recorrido por iniciativa propia.

PUBLICIDAD

En los incendios de mayor magnitud, cuando exista una ruta alternativa o la posibilidad de retrasar el desplazamiento, esa suele ser la opción más segura. El botón de recirculación puede ayudar a reducir la entrada de humo durante unos minutos, pero no sustituye otras medidas de protección ni elimina los riesgos asociados a circular cerca de un incendio forestal.