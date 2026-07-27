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Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Lance Stroll y el piloto español firmaron la mejor actuación de la escudería gracias a las actualizaciones introducidas en el monoplaza

El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)
El piloto español Fernando Alonso (Europa Press)
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido especialmente compleja para Aston Martin. La escudería británica acumuló diez grandes premios sin sobresalir, con problemas de rendimiento y fiabilidad que la relegaron a pelear en la parte baja de la clasificación. En el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Hungaroring, el equipo logró revertir parte de esa tendencia negativa gracias a las mejoras implementadas en el AMR26B, su monoplaza para este curso.

En esta carrera, Lance Stroll y Fernando Alonso protagonizaron la mejor actuación conjunta de Aston Martin en lo que va del campeonato. Ambos pilotos lograron dejar atrás a Cadillac, Williams y Haas, y se acercaron a equipos que han mostrado mejores resultados durante la temporada, como Audi y Alpine. Esta recuperación fue atribuida en gran parte a las actualizaciones técnicas introducidas recientemente en el coche, que permitieron mejorar la estabilidad, la respuesta del volante y el comportamiento de la caja de cambios, dos de los principales problemas detectados en citas anteriores.

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Adrian Newey, team principal y director técnico de Aston Martin, valoró positivamente el salto competitivo registrado en Budapest. “Este fin de semana hemos confirmado que estamos en el camino correcto de desarrollo, tanto a corto como a largo plazo”, aseguró durante el evento, destacando el trabajo colectivo de la escudería y el avance logrado tras semanas de incertidumbre y resultados decepcionantes.

El Aston Martin de Fernando Alonso (REUTERS/Yves Herman)
El Aston Martin de Fernando Alonso (REUTERS/Yves Herman)

Por su parte, Fernando Alonso, bicampeón mundial, se mostró optimista en la zona mixta del circuito magiar, confiando en que este resultado marque el inicio de una etapa más positiva para el equipo. “Ahora tenemos una buena base sobre la que trabajar”, analizó el piloto español, quien también subrayó el valor de la correlación entre los datos obtenidos en el simulador de la fábrica y el comportamiento real del coche en la pista. Para Alonso, esa sintonía técnica constituye el principal motivo de optimismo de cara al futuro inmediato.

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Uno de los factores determinantes en la actuación de Aston Martin en Hungría fue la gestión de los neumáticos. Alonso protagonizó un extenso stint con el compuesto blando, completando 34 vueltas, lo que le permitió compararse favorablemente con otros pilotos destacados, como Nico Hulkenberg (33 vueltas), Max Verstappen (32) y el propio Stroll (32). El ritmo mantenido durante ese tramo, con tiempos regulares de 1:27 y 1:28, culminó en una vuelta rápida de 1:27.186. El control de la degradación, según el análisis del equipo técnico, será clave para mantener una línea ascendente en la segunda mitad del campeonato.

Aston Martin sigue mejorando

A pesar de la mejoría, Alonso reconoció que aún falta camino por recorrer para alcanzar a los equipos referencia de la zona media, como Racing Bulls. “Quizá habrá más por venir en la puesta a punto y la optimización”, aventuró el piloto asturiano, convencido de que a partir de este momento “comienza un nuevo campeonato para nosotros”. El próximo hito que afrontará Aston Martin será la introducción del nuevo motor Honda, que el equipo estrenará en el Gran Premio de Países Bajos, previsto para el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort. Antes de esa fecha, Jak Crawford, piloto reserva, se encargará de probar la unidad de potencia japonesa durante una jornada de filming day en Budapest.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La llegada del motor Honda representa un reto técnico para la escudería. Hace solo una semana, en Spa-Francorchamps, el equipo británico arrastraba serias carencias en velocidad punta, quedando rezagado en comparación con sus rivales directos. El trabajo realizado en la fábrica de Sakura a lo largo de los últimos meses será examinado en circuitos como Monza y Bakú, conocidos por exigir el máximo rendimiento de las unidades de potencia.

Mientras tanto, las tres semanas de parón en el calendario servirán para que Aston Martin analice los datos y mantenga la motivación en todo el equipo, tanto en la fábrica como en las pistas. El conjunto dirigido por Lawrence Stroll afronta este periodo sin euforia, consciente de que en ocasiones anteriores las mejoras no siempre se tradujeron en una tendencia positiva sostenida. El equipo británico encara la segunda parte del campeonato con el objetivo de consolidar las sensaciones positivas logradas en Hungaroring, acercarse a los equipos de la zona media y aprovechar las próximas oportunidades para continuar con su recuperación en el Mundial.

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