El restaurante en un mercado de Madrid que se convierte en chiringuito este verano: chefs del mundo con menús efímeros desde 16 €

Txitxo y Andoni Arias, al frente de las cocinas de Rapaz (Cedida)

Madrid no tiene playa, pero esconde uno de los chiringuitos más curiosos de toda España. Lo es por su inesperada ubicación, en el interior de un mercado en pleno centro de la ciudad. También por su propuesta gastronómica, que nos hace viajar sin levantarnos de la silla. Rapaz, ubicado en el Mercado de los Mostenses y liderado por Txitxo y Andoni Arias, es el restaurante que se encuentra detrás de este curioso concepto, un formato bautizado como ‘El Chiringuito’ que reúne a chefs llegados de todo el mundo para crear uno de los planes más interesantes del verano madrileño.

Durante los meses de verano, el espacio de Rapaz, un pequeño puesto con sillas de madera y manteles de cuadros rojos, se transforma en un punto de encuentro para descubrir nuevas miradas culinarias en un entorno informal y cercano, aunque centrado en el producto y con una original cocina de autor.

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Cada fin de semana de julio y agosto, Rapaz traerá a chefs internacionales, que proponen un menú efímero y platos temporales que permiten al público acercarse a cocinas muy diferentes, llegadas de todo el mundo. Desde recetas tradicionales revisadas hasta propuestas de fusión, menús de temporada, parrilla, cocina latinoamericana o formatos pensados para compartir.

Rapaz, un restaurante en el Mercado de Mostenses (Maru Serrano)

La programación ya arrancó con la llegada de Xuntanza, de Mario Campos, una propuesta que reivindica la cocina gallega con un formato basado en tapas y pinchos, con precios de entre 3 y 6 euros. Las empanadas fueron las grandes protagonistas, desde recetas tradicionales hasta versiones más creativas e incluso alguna propuesta dulce. Junto a ellas había clásicos como lacón asado, tortilla o ensaladilla, además de una reivindicación de las partes menos nobles del cerdo.

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Julio con cocina argentina, sabores vascos y toques asiáticos

El segundo fin de semana de julio (10-12) será el turno de Origen/es por Random Kitchen, un proyecto impulsado por Cris, Mica y Jesús tras su paso por Le Cordon Bleu Madrid que se basa en pop-ups y eventos privados donde prima la gastronomía y el recuerdo hacia el origen.

En Rapaz, su propuesta será un menú de cinco pases salados y dos postres, con un precio de 45 euros por persona, bebida no incluida. Entre los platos de este menú se encontrarán elaboraciones como ajoblanco con espárrago y uva; vieira con ají y sarraceno; steak tartar con tuétano y yema; atún con pimiento y gazpachuelo; agnolotti de rabo de toro; pannacotta con fresa y merengue de coco; y un postre final llamado “Trifásico”.

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El 19 y 20 de julio, Rapaz acogerá Goiherri, una propuesta de Borja Gorostiza Uranga y Andoni Arias inspirada en la cocina vasca, con algunos toques asiáticos pero sin enmascarar el producto. El menú, construido en torno a ingredientes de primavera y verano, nace con la intención de recuperar el espíritu de los txokos: juntarse alrededor de una mesa, comer bien y disfrutar. La experiencia se desarrollará en formato menú cerrado, con un precio de 55 euros por persona, bebida no incluida.

La programación de julio continuará con Maggie Rovella, cocinera argentina y chef privada formada en Buenos Aires, Asia y Europa. Su pop-up planteará un viaje en el que las técnicas asiáticas convivirán con productos y guiños de la cocina latinoamericana y mediterránea, con un marcado juego de brasas, un uso vibrante de especias y picantes, una pasión por los fermentos. El formato será un menú cerrado con cuatro pases salados y un postre, con un precio orientativo de 40 euros por persona, bebida no incluida.

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Magda Rovella, cocinera argentina (Alex de la Roots)

Agosto y septiembre con cocina de vanguardia

El Chiringuito continuará el 31 de julio, 1 y 2 de agosto con TOKYO NAITZ, el pop-up de Rafa Baro, chef cubano afincado en Madrid y actual jefe de cocina de Insurgente, en el Mercado de Chamberí. En Rapaz, TOKYO NAITZ planteará una historia gastronómica en torno a los puntos de encuentro entre Euskal Herria y una Habana cincuentera y gozadora, en un menú degustación de entre cuatro y cinco platos.

El siguiente fin de semana de agosto (13, 14 y 15) llegará Fervere, el proyecto de Pablo Iribarren, con experiencia en casas como OSA y Gofio, y Daniel Puente, quien ha pasado por cocinas como Smoked Room o Ugo Chan. Su propuesta de vanguardia reinterpreta la cocina española clásica desde varios puntos de vista. El primer día estará dedicado a hamburguesas de caza, con unidades muy limitadas y servicio desde las 13:00 horas hasta fin de existencias. Los días 14 y 15 se ofrecerá un menú degustación con un precio de 50 euros por persona.

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El 21 y 22 de agosto, el propio equipo de Rapaz tomará el formato del Chiringuito con una propuesta de BBQ Rapaz, pensada para disfrutar de una cocina directa, informal y de verano. El menú, con un precio de 25 euros, reunirá ensalada, txistorra, salchichas, butifarra, pollo y patatas fritas, en el horario habitual del restaurante.

También en agosto, el Chiringuito recibirá Muérdeme las tapas, Recetas sin pasaporte, una residencia de fusión latina liderada por Dayanna Castro y Estefanía López. La propuesta plantea un diálogo cultural entre Colombia y Perú con guiños a la cocina española, en un formato de tapeo de sobremesa pensado para compartir. Entre las tapas destacarán el tiradito de bonito del norte y el arroz chaufa de secreto ibérico, junto a otras elaboraciones como carimañola, patacón con hogao y una fórmula de cuatro tapas con bebida por 16,50 euros.

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La programación se retomará en septiembre con L’Club by Órbita, una propuesta liderada por el cocinero y pastelero venezolano Carlos Gómez que explorará la cocina tradicional latinoamericana con flashes mediterráneos. El pop-up se plantea como un espacio itinerante que irá apareciendo en diferentes lugares de Madrid y Europa, con menús por 40 euros por persona. La experiencia incluirá aperitivo, entrada, plato fuerte y postre, además de especiales del día creados en función del producto fresco disponible.

Una programación pensada para quienes buscan experiencias diferentes durante el verano, con propuestas de tiempo limitado y una cocina que cambia cada semana sin perder el carácter cercano, libre y de producto que define al restaurante.

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