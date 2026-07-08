Así es el Teatro Albéniz, el nuevo escenario en el que se grabará ‘La Revuelta’ la próxima temporada: ocho décadas de historia y 900 butacas

David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)

La Revuelta afrontará importantes cambios cuando regrese a La 1 tras el verano. El programa que presenta David Broncano dejará atrás el Teatro Príncipe Gran Vía, sede del formato durante los últimos años, para instalarse en un nuevo escenario situado en pleno centro de Madrid. El anuncio llegaba de forma inesperada en el programa de este martes, una de las últimas entregas de la temporada, y marcada además por las alteraciones de horario provocadas por el Mundial de 2026.

Fue Jorge Ponce quien comunicó la noticia durante su habitual intervención desde la calle. Con su característico tono humorístico, el colaborador aprovechó su conexión desde la Gran Vía para despedirse del entorno que ha servido de escenario a muchas de sus piezas. “Esto es la última calle de verdad, porque el año que viene nos vamos al Teatro Albéniz”, comentó antes de bromear con que también era “la última vez” que aprovechaba algunos de los comercios de la zona para sus ocurrencias improvisadas: “Esta es la última vez que me pinto los labios gratis en la tienda esta de aquí”.

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En tono distendido, Castaño compartió anécdotas y mostró su sentido del humor durante la charla (La Revuelta)

La despedida mantuvo el espíritu habitual de la sección: Ponce repartió bizcocho entre los viandantes, interactuó con los curiosos y terminó bailando con varios espontáneos, poniendo punto final a una etapa que ha dejado numerosas escenas virales en las inmediaciones de la Gran Vía.

Más espacio para el público

El traslado coincide con la renovación del programa por parte de RTVE hasta 2028. La continuidad del formato también vendrá acompañada de una ampliación del aforo para los espectadores que asisten a las grabaciones. Y es que, hasta ahora, La Revuelta se realizaba desde el Teatro Príncipe Gran Vía, un espacio que el equipo ya utilizaba desde la etapa de La Resistencia. Con la mudanza, el programa pasará a grabarse en el Teatro Albéniz, ubicado en la calle de la Paz, muy cerca de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor.

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Bañera de La Revuelta (RTVE)

El cambio apenas supondrá unos minutos de diferencia para quienes acudan como público, ya que ambos teatros se encuentran a escasa distancia, pero sí permitirá incrementar notablemente la capacidad. El nuevo recinto dispone de cerca de 900 localidades frente a las aproximadamente 600 del teatro actual, una mejora significativa para un programa cuyas entradas suelen agotarse con rapidez. Aunque RTVE no ha detallado oficialmente las razones del traslado, el aumento del aforo parece responder al creciente interés que sigue despertando el espacio entre los espectadores.

La nueva etapa de La Revuelta llega respaldada por una renovación de dos temporadas adicionales. RTVE aprobó una inversión máxima de 31,5 millones de euros para garantizar la continuidad del formato hasta 2028. Cada nueva temporada contará con un presupuesto de hasta 15,75 millones de euros, una cifra superior a la destinada durante las dos primeras entregas en la cadena pública. Con este respaldo económico, el equipo de Broncano tendrá la oportunidad de adaptar completamente el nuevo espacio, aunque todavía no se han mostrado imágenes del escenario que ocuparán a partir de septiembre.

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Teatro Albéniz (UMUSIC HOTEL MADRID).

El Teatro Albéniz, un edificio con una larga historia

La nueva sede del programa no es un recinto cualquiera. El Teatro Albéniz forma parte del patrimonio cultural madrileño y acumula más de ocho décadas de historia. Su construcción comenzó en 1943 por iniciativa del empresario Maximino Moro y abrió sus puertas el 31 de marzo de 1945. Desde entonces acogió representaciones teatrales, festivales y espectáculos musicales, convirtiéndose durante décadas en uno de los espacios escénicos más emblemáticos del centro de Madrid.

Tras vivir una etapa de gran actividad, especialmente durante los años setenta y ochenta, el edificio atravesó momentos complicados. Cerró sus puertas en 2008 y estuvo durante años en el centro de una intensa batalla ciudadana para evitar su desaparición.

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Teatro Albéniz (UMUSIC HOTEL MADRID).

Diversas plataformas culturales impulsaron campañas para proteger el inmueble, que finalmente consiguió un mayor nivel de protección patrimonial. Posteriormente fue adquirido para acometer una profunda rehabilitación que respetó sus elementos históricos.

El teatro reabrió en noviembre de 2022 con el estreno de la obra teatral de Antonio Banderas, Company, completamente renovado como parte del complejo UMusic Hotel Madrid. Conservó elementos tan característicos como la fachada diseñada por Manuel Ambrós y las esculturas de Ángel Ferrant, incorporando además modernas instalaciones y un aforo cercano a las 900 butacas.

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