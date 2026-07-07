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Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

La líder de Agrupación Nacional mantiene su cuarta carrera presidencial pese a la condena por malversación de fondos europeos, que la obliga a cumplir un año con brazalete electrónico

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La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen (REUTERS / Abdul Saboor)
La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen (REUTERS / Abdul Saboor)

Marine Le Pen ha decidido seguir adelante. Después de una jornada marcada por la incertidumbre sobre su futuro político, la líder de Reagrupamiento Nacional (RN) ha anunciado este martes que será candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027, pese a la condena por el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo y a la pena de un año de control mediante brazalete electrónico que mantiene la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París.

La decisión supone un giro respecto a la posición que ella misma había defendido meses atrás, cuando aseguró que una condena que la obligara a llevar un dispositivo electrónico era incompatible con aspirar al Palacio del Elíseo. Sin embargo, apenas seis horas después de conocerse el fallo judicial, Le Pen ha comparecido en horario de máxima audiencia en la cadena TF1 para anunciar que no renuncia a la carrera presidencial y que agotará todas las vías legales para defender su inocencia.

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Quiero llegar hasta el final de los recursos que tengo a mi disposición para poder defender mi inocencia en este asunto”, ha afirmado la dirigente ultraderechista, que ha confirmado que presentará un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa. Según ha explicado, esa decisión suspende los efectos de la sentencia mientras el alto tribunal resuelve el recurso, lo que, a su juicio, le permitirá desarrollar la campaña electoral sin tener que cumplir la condena del brazalete electrónico. “Haré campaña sin brazalete electrónico”, ha asegurado. “No cambiaré de opinión”, ha añadido para zanjar cualquier duda sobre su candidatura.

La comparecencia ha puesto fin a un día de auténtico suspense dentro de Reagrupamiento Nacional. La mañana había comenzado con un alivio para la formación después de que el Tribunal de Apelación redujera la pena de inhabilitación que pesaba sobre Le Pen y le devolviera la posibilidad de presentarse a las presidenciales de 2027. Sin embargo, el fallo mantenía la condena a un año de vigilancia electrónica, una circunstancia que trasladó toda la presión a la propia dirigente.

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La pelota quedaba entonces en su tejado. La Justicia ya no le impedía concurrir a las elecciones, pero era ella quien debía decidir si estaba dispuesta a afrontar una campaña electoral —e incluso una eventual llegada al Elíseo— con una condena penal firme y un dispositivo electrónico asociado a esa pena. Le Pen ya ha despejado esa incógnita.

(Noticia en ampliación)

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