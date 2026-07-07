El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

El jugador de España Rodri (REUTERS/Hannah Mckay)

Rodri Hernández volvió a ser el gran referente del centro del campo de la selección española en el duelo de cuartos de final del Mundial ante Portugal. El jugador del Manchester City, no había terminado de mostrar su mejor versión durante los primeros duelos de la cita mundialista, hasta el duelo ante los lusos. Allí, cuando más le necesitaban los suyos resurgió para recuperar su mejor fútbol, ese con el que ganaron la Eurocopa 2024 y que permitió a los de Luis de la Fuente acabar con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Una actuación que le valió el MVP del partido y que los datos confirman.

En este Mundial, Rodri había atravesado un proceso de adaptación marcado por las secuelas físicas de una temporada exigente a nivel de clubes. Aunque en los primeros encuentros dejó detalles de su calidad habitual, todavía no había alcanzado ese nivel de autoridad que acostumbra a mostrar en el Manchester City. Sin embargo, frente a Portugal, volvió a asumir el control del juego, gestionando los tiempos del equipo y estableciendo la conexión entre defensa y ataque desde su posición de mediocentro. Fue el dueño y señor del centro del campo. Una actuación que tuvo su efecto en la Selección, que controló el partido en todos los sentidos y se asentó en el área lusa para buscar el gol.

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La actuación de Rodri quedó reflejada en los registros oficiales de la FIFA. Fue el futbolista español que más metros recorrió sobre el césped, sumando un total de 12,34 kilómetros a lo largo del partido. Este despliegue físico se acompañó de una precisión técnica notable: completó 91 pases y alcanzó un 93% de efectividad. No solo se limitó a asegurar la posesión, sino que también resultó determinante en la progresión del equipo, logrando completar 23 de los 24 pases que rompieron líneas de presión, lo que representa un acierto del 96%. Esa capacidad para avanzar el balón y superar la presión rival permitió a España instalarse con frecuencia en campo contrario y generar peligro.

El jugador de la selección española Rodri (Reuters/Jessie Alcheh)

En las tareas defensivas, Rodri volvió a ser fundamental. Lideró al equipo en recuperaciones de balón, con un total de 19, y sumó cuatro acciones de entrada, saliendo vencedor en tres ocasiones. Además, firmó tres intercepciones, cortando varias acciones de ataque portugués y permitiendo al equipo mantener el orden cuando el rival intentó salir rápido tras pérdida. Su lectura del juego y capacidad para anticiparse fueron determinantes en los momentos de mayor tensión.

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El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta

Más allá de las cifras, Rodri transmitió una sensación de autoridad y confianza que contagió al resto de la plantilla. Solicitó siempre el balón, se ofreció en la salida desde atrás y supo interpretar cuándo acelerar o pausar el ritmo. Portugal apenas consiguió incomodarlo a lo largo del encuentro, lo que facilitó que España desplegara su mejor fútbol, controlando los diferentes registros del partido. Su presencia resultó indispensable en un duelo de máxima exigencia, demostrando por qué sigue siendo una pieza insustituible tanto para el seleccionador nacional como para sus compañeros.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

La versión mostrada por Rodri ante Portugal evocó al futbolista que deslumbró en la pasada Eurocopa y que ha sido reconocido individualmente a nivel internacional. A pesar de que en la previa del Mundial existían dudas sobre su estado físico, su rendimiento en este encuentro disipó cualquier incertidumbre. Para Luis de la Fuente y el cuerpo técnico, recuperar al Rodri más influyente representa una noticia trascendental de cara a la recta final del campeonato. El centrocampista, que ya cuenta en su palmarés con el Balón de Oro de 2024, reafirma su condición de líder y vuelve a ser una de las grandes garantías de España en la pelea por el título mundial.

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