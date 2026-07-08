Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Un hombre observa la fachada de un edificio con un cartel de 'Vivienda en venta'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar una vivienda se ha convertido en una carrera de fondo, especialmente para quienes deciden dar el paso sin el respaldo económico de una pareja. En un mercado inmobiliario caracterizado por el encarecimiento de los precios, la dificultad para reunir el ahorro necesario y unas entidades financieras que son muy selectivas a la hora de conceder hipotecas, los compradores individuales afrontan un escenario cada vez más exigente.

El principal obstáculo es el elevado ahorro que los compradores en solitario tienen que tener antes de solicitar una hipoteca al banco. A ello se suma que las entidades financieras limitan el valor del inmueble que financian y analizan con lupa la capacidad de endeudamiento del solicitante. Cuando sus ingresos no son suficientes o el perfil presenta un mayor riesgo, las entidades exigen incluso la presentación de un aval o una doble garantía para aprobar la operación.

PUBLICIDAD

A ello se suma que la evolución de los tipos de interés vuelve a estar rodeada de incertidumbre por la situación geopolítica internacional, lo que generó que el Banco Central Europeo (BCE) subiera en junio el precio del dinero 25 puntos básicos, hasta colocarlo en el 2,25%. Todo ello mantiene la prudencia tanto entre los bancos como entre los compradores.

Comprar solo vs. acompañado

Existen diferencias entre quienes compran una vivienda en solitario y quienes lo hacen junto a otra persona. Por un lado, según los datos del comparador iAhorro, el 46,86% de las firmas hipotecarias realizadas para adquirir una primera residencia durante el último año contaban con un solo titular. En estos casos, la edad media del comprador ronda los 36,85 años y el salario se sitúa en 2.812 euros netos mensuales de media.

PUBLICIDAD

Aunque la diferencia porcentual no es muy amplia respecto a los que compran en pareja, sí pone de manifiesto que compartir ingresos facilita el acceso a la financiación y amplía las posibilidades de compra en un mercado cada vez más caro.

La diferencia aparece cuando llega el momento de afrontar el desembolso inicial. Según los datos de iAhorro, quienes compran solos adquieren viviendas con un precio medio de 170.911 euros y firman hipotecas por un importe medio de 128.185 euros. Esto significa que deben aportar de su bolsillo una media de 57.517 euros para cubrir la entrada del inmueble y los gastos asociados a la compraventa, una cantidad que representa aproximadamente el 30% del valor de la vivienda.

PUBLICIDAD

En tanto que el porcentaje medio de financiación concedido por los bancos se sitúa en el 75% del valor del inmueble, una cifra que refleja que muchas entidades siguen evitando financiar porcentajes más elevados a compradores en solitario, salvo que su perfil económico sea especialmente sólido.

Además, el acceso al crédito no depende únicamente del ahorro acumulado. El 6,79% de los compradores en solitario necesita presentar un aval adicional o aportar una segunda garantía —como una vivienda familiar libre de cargas— para conseguir que la operación sea aprobada.

PUBLICIDAD

En este sentido, la directora de Comunicación de iAhorro, Laura Martínez, explica que “comprar vivienda en solitario exige normalmente un mayor esfuerzo previo de ahorro y, en algunos casos, recurrir a un avalista para cumplir con los requisitos de riesgo que establecen los bancos”.

La compra en pareja multiplica la capacidad financiera

La situación cambia de forma significativa cuando la compra se realiza entre dos personas. Compartir ingresos permite acceder a viviendas de mayor precio y mejora la capacidad de endeudamiento, uno de los factores que más valoran las entidades financieras.

PUBLICIDAD

En las operaciones analizadas por iAhorro, el titular principal aporta unos ingresos medios de 2.702 euros mensuales, a los que se suman otros 1.017 euros del segundo titular. En conjunto, la unidad familiar alcanza unos ingresos medios de 3.719 euros al mes.

Esa mayor solvencia se traduce también en operaciones de mayor importe. El precio medio de las viviendas adquiridas por parejas asciende hasta los 200.562 euros, mientras que la hipoteca media firmada alcanza los 153.951 euros.

PUBLICIDAD

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Para cerrar estas operaciones también es necesario disponer de una importante cantidad de ahorro previo. En este caso, la aportación media alcanza los 63.469 euros, una cifra superior a la de los compradores individuales debido al mayor valor de las viviendas adquiridas.

El porcentaje medio de financiación también aumenta ligeramente hasta el 76,76%, reflejando una mayor predisposición de los bancos a conceder un préstamo más elevado cuando existen dos titulares con ingresos estables.

PUBLICIDAD

En estos casos, un 5,30% de las operaciones cuenta con un aval. “Contar con dos ingresos no solo aumenta la capacidad de endeudamiento, sino que también da más margen a las entidades para conceder financiación en mejores condiciones”, afirma la directora de Comunicación del comparador hipotecario. Incide en que, en el contexto actual del mercado inmobiliario, “comprar en pareja sigue siendo, para muchas personas, la vía más sencilla para acceder a una primera vivienda en propiedad”.

La ciudad marca diferencias

Otro de los factores que afectan al precio y a la hipoteca necesaria para comprar una casa es el lugar donde esté ubicada. Según datos de iAhorro, los que han comprado en Madrid capital y Barcelona su primera vivienda en solitario han adquirido casas con un precio medio de alrededor de 300.000 euros, mientras que en pareja esa cuantía asciende a más de 400.000 euros.

PUBLICIDAD

Por su parte, en ciudades medianas como Valencia, Sevilla o Málaga, los compradores individuales adquieren viviendas entre 200.000 y 220.000 euros, y los que compran en pareja, alrededor de 280.000 euros. En cuanto a capitales más pequeñas del interior peninsular como León, Toledo o Córdoba, el precio medio baja a 160.000-180.000 euros para compradores solitarios y a los 200.000-220.000 euros para parejas.

“El lugar donde se compra sigue siendo un factor clave. En las grandes ciudades, la compra en pareja permite acceder a viviendas que serían imposibles con ingresos individuales”, explica Laura Martínez.