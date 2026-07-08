Noches infernales, máximas de 44ºC y tormentas de verano: la ola de calor deja huella con avisos por “peligro extraordinario” ante el calor extremo

Unos niños se refrescan en una fuente en Logroño, a 7 de julio de 2026. (EFE/ Raquel Manzanares)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que esta primera quincena de julio sea la más cálida desde que hay registros tras el paso de esta segunda ola de calor que asolará a España hasta el viernes. Las máximas que se registran cada día son extremas. Durnate la pasada jornada, Carcaixent, en Valencia, registró el valor más alto con 44,8 grados; seguida de Xàtiva, también en Valencia, con 44,2. En Montoro, provincia de Córdoba, el termómetro subió hasta 43,6 grados, mientras que Ontinyent y Barx, ambos en Valencia, marcaron 43,5 y 43,2 respectivamente. Pego, en Alicante, también alcanzó los 43,5 grados y Fraga, en Huesca, llegó a 43,4. El calor es insufrible en casi todo el país.

Para más inri, las horas nocturnas no dan respiro. En Tejeda (Gran Canaria) y Cabo de Creus (Girona), con una mínima de 31 y 30,4 grados respectivamente, la noche ha sido infernal. La Aemet usa este calificativo cuando el mercurio no baja de 30 grados durante la noche. Aquellas en las que los termómetros no bajan de 25 grados son tórridas y esta madrugada se han repartido por casi todo el país. En los municipios canarios de Agüimes, La Aldea de San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana y Lomo Pedro Alfonso, la mínima no ha bajado de 28 grados, al igual que en Osuna (Sevilla) y Valverde del Camino (Huelva). No obstante, la Aemet cuenta más de medio centenar de municipios donde la mínima no ha bajado de 25 grados.

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El escenario no cambia y este miércoles, los avisos por temperaturas extremas se extienden por todo el país, salvo en el norte, durante las horas centrales del día. Asturias y Cantabria son las únicas comunidades autónomas que se libran. El resto de regiones se tiñen de rojo (peligro extraordinario), naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo).

Mapa de alertas meteorológicas por altas temperaturas en España para este miércoles, 8 de julio de 2026. (Aemet)

Andalucía

Las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla se encuentran bajo aviso naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar entre 40 y 42 grados. En Jaén, la campiña, el valle del Guadalquivir y la zona de Morena y Condado podrían registrar los valores más altos. En Cádiz, Almería y Málaga se mantienen avisos amarillos, con máximas previstas de 39 grados y posibilidad de llegar localmente a 40 grados en zonas de interior.

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Aragón

En Huesca, Teruel y Zaragoza se han activado avisos naranjas por temperaturas máximas de hasta 41 grados, superándose localmente los 42 grados en zonas bajas. Además, se prevén tormentas con nivel amarillo en el Pirineo oscense, Gúdar y Maestrazgo, Bajo Aragón, Cinco Villas y la Ibérica zaragozana, donde pueden producirse rachas muy fuertes de viento.

Islas Baleares

Mallorca, Ibiza y Formentera tienen aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados. En el sur de Mallorca y la sierra de Tramontana el aviso es amarillo, con máximas de 37 grados. En Menorca también se prevé un aviso amarillo con temperaturas de 37 grados.

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Canarias

Gran Canaria está en aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados, especialmente en medianías del oeste, sur y sudeste, con mínimas nocturnas elevadas. Lanzarote y Fuerteventura tienen aviso amarillo, con máximas de 34 grados y mínimas cercanas a 25 grados. En La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife se esperan máximas de 36 grados, también bajo aviso amarillo.

Castilla y León

En Ávila, Salamanca, Burgos y León predominan los avisos amarillos por temperaturas máximas de entre 35 y 39 grados. En el sur de Ávila y Salamanca se activa el aviso naranja por máximas de 39 grados. En el norte y Condado de Treviño (Burgos) se prevén tormentas de nivel amarillo, con posibilidad de viento fuerte o granizo.

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Castilla-La Mancha

Las cinco provincias castellanomanchegas presentan avisos naranjas por temperaturas máximas que pueden situarse entre 39 y 40 grados en amplias zonas de interior. En otras áreas de estas provincias los avisos son amarillos, con valores entre 37 y 39 grados.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Cataluña

En Tarragona, el litoral y la depresión central están bajo aviso rojo por temperaturas máximas de hasta 44 grados, especialmente en zonas bajas del Ebro. En Barcelona, Girona y Lleida predominan los avisos naranjas, con máximas de entre 38 y 41 grados, y posibilidad de superar los 42 grados en zonas de la depresión de Lleida. En el litoral, los avisos son amarillos, con temperaturas de hasta 34 grados.

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Comunidad de Madrid

Toda la provincia de Madrid se encuentra bajo aviso naranja por temperaturas máximas de 39 grados en el área metropolitana y el sur, mientras que en la sierra el aviso es amarillo con máximas de 37 grados.

Comunidad Valenciana

Valencia presenta aviso rojo en el litoral sur por máximas de 42 grados, con posibilidad de llegar a 44 grados en el interior sur. En el litoral norte se prevé aviso naranja con hasta 41 grados, y en el interior norte aviso naranja por 39 grados. Alicante también tiene avisos naranjas por máximas de 40 grados en el litoral, con posibilidad de superar los 42 grados en el interior de la Vega Baja y el norte de la Marina Alta. Castellón mantiene avisos amarillos, con máximas de hasta 38 grados y tormentas puntuales en el interior norte.

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Extremadura

En Badajoz se activa el aviso naranja por temperaturas de hasta 41 grados en Vegas del Guadiana, La Siberia y Barros y Serena; en el sur el aviso es amarillo, con máximas de 38 grados. Cáceres está bajo aviso naranja con máximas de hasta 41 grados en Tajo y Alagón, y aviso amarillo en el resto de la provincia por valores de hasta 40 grados.

Galicia

En Lugo y Ourense se esperan avisos amarillos por temperaturas máximas de 36 grados en el sur y en comarcas como Miño y Valdeorras.

La Rioja

La Rioja presenta avisos naranjas por temperaturas de 39 grados en la Ribera del Ebro y avisos amarillos en la Ibérica riojana, con máximas de 34 grados. Se prevén también tormentas de nivel amarillo en ambas zonas.

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Navarra

Navarra tiene aviso naranja en la Ribera del Ebro por temperaturas máximas de 39 grados. El centro y el Pirineo navarro están en aviso amarillo por tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y en el centro de la comunidad se esperan máximas de 37 grados.

País Vasco

En Álava hay avisos amarillos por tormentas en la Cuenca del Nervión, Llanada alavesa y Rioja alavesa, con posibilidad de chubascos, viento fuerte y granizo. Las temperaturas máximas, también en nivel amarillo, alcanzarán los 36 grados en la provincia.

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Región de Murcia

La Región de Murcia tiene avisos naranjas por temperaturas máximas de hasta 42 grados en la Vega del Segura, mientras que en el altiplano y noroeste se esperan 40 grados. Otras zonas presentan avisos amarillos, con máximas de 38 y 39 grados, y posibilidad de alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Sin tregua hasta el viernes

Esta segunda ola de calor del verano llegará a su fin con un descenso térmico que no llegará hasta el viernes. Sin embargo, la Aemet avisa de que “continuaremos con temperaturas superiores a las normales, sobre todo en el este peninsular y Baleaeres”.