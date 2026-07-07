El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

08/02/2013 Paro, parados, oficinas de empleo del INEM MADRID ECONOMIA ESPAÑA EUROPA

El mercado laboral español continúa mostrando señales de fortaleza, con más personas trabajando y una reducción progresiva del desempleo. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para que España abandone el grupo de países con peores cifras de paro de las economías desarrolladas. Así lo refleja el último informe de la OCDE, que reconoce la consolidación del empleo, pero advierte de que el desempleo continúa siendo el principal desafío estructural de la economía española.

Otro problema que preocupa al organismo respecto a la economía española es el escaso crecimiento de los salarios reales, que siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido tras la crisis inflacionaria. Según el estudio, la tasa de paro española se situó en el 10,3% en mayo de 2026, tres décimas menos que un año antes, cuando alcanzaba el 10,6%.

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Aunque la evolución es positiva, la cifra sigue muy alejada de la media de la OCDE, que actualmente se encuentra en el 4,9%, el nivel más bajo registrado por el conjunto de los países miembros. De hecho, España solo es superada por Finlandia en esta clasificación.

El informe destaca que el mercado laboral español ha mantenido una evolución favorable durante el último año. La tasa de empleo aumentó siete décimas hasta alcanzar el 67,3%, mientras que la tasa de actividad llegó al 75,6%, un máximo histórico que acerca a España a los niveles medios de las economías avanzadas. No obstante, el porcentaje de población ocupada continúa situándose casi cinco puntos por debajo del promedio de la OCDE.

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Pese a estos datos, el organismo recuerda que España sigue afrontando importantes desafíos estructurales. Entre ellos, el elevado desempleo continúa siendo el principal obstáculo para equiparar su mercado laboral al de otros países desarrollados. Además, la OCDE insiste en que el envejecimiento de la población y la futura reducción de la población en edad de trabajar exigirán políticas capaces de aumentar todavía más la participación laboral.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Preocupación por los salarios reales

Otro de los aspectos que más preocupa al organismo internacional es la evolución de los salarios reales. Aunque durante el último año aumentaron un 2%, la OCDE subraya que siguen siendo aproximadamente un 2% inferiores a los registrados en el primer trimestre de 2021, antes del fuerte episodio inflacionario derivado de la crisis energética y de la recuperación posterior a la pandemia.

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El informe explica que el incremento del salario mínimo ha permitido proteger parcialmente a los trabajadores con menores ingresos frente al aumento del coste de la vida. Sin embargo, esa mejora no se ha trasladado con la misma intensidad al conjunto de los asalariados. El resultado es un crecimiento salarial considerado insuficiente para compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo durante los últimos años.

La organización tampoco espera una recuperación rápida. Sus previsiones apuntan a que los salarios reales apenas experimentarán avances significativos durante 2026 y 2027. Entre los factores que frenarán esta evolución figuran el estancamiento de la productividad laboral durante la última década y la persistencia de nuevas presiones inflacionarias derivadas del contexto económico internacional.

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Valoración positiva de la reforma laboral

Varias personas hacen cola en una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España) Eduardo Parra / EuropaPress)

En el apartado dedicado a la reforma laboral aprobada en 2022, la OCDE realiza una valoración claramente positiva. El organismo considera que las restricciones impuestas al uso de los contratos temporales han cumplido buena parte de sus objetivos y rechaza que la reducción de la temporalidad se haya producido simplemente sustituyendo estos contratos por trabajadores fijos-discontinuos.

Según los datos recogidos en el informe, el porcentaje de empleados con contratos temporales descendió desde el 24,8% registrado en el primer trimestre de 2022 hasta el 14,8% en el mismo periodo de 2026. Aunque esta cifra sigue siendo superior a la de la mayoría de países de la organización, representa una reducción muy significativa respecto a la situación anterior a la reforma.

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La OCDE también destaca que los contratos fijos-discontinuos aumentaron tras la entrada en vigor de la normativa, pero recuerda que su peso continúa siendo reducido dentro del conjunto del mercado laboral. En el primer trimestre de 2024 representaban el 5,2% del total del empleo, un porcentaje que, según el organismo, desmiente que este tipo de contrato haya sustituido de forma masiva a la contratación indefinida tradicional.

Más allá del caso español, el informe advierte de que el contexto internacional empieza a mostrar síntomas de debilitamiento. Aunque los mercados laborales de las principales economías siguen manteniendo niveles elevados de empleo, la OCDE observa un crecimiento más lento de la contratación, un aumento gradual del desempleo en algunos países y nuevas incertidumbres derivadas de las tensiones geopolíticas, el incremento de los aranceles comerciales y el encarecimiento de la energía, factores que podrían volver a presionar tanto la inflación como la evolución futura de los salarios.

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